Wokół walka o skrawek przestrzeni, a parking przed Centralnym zamknięty od kilku miesięcy

"Jeszcze kilka miesięcy temu parking od strony Alej Jerozolimskich dla około 100 samochodów działał i był płatny na warunkach prywatnej firmy. Było drogo, bo chyba sześć złotych od każdej rozpoczętej godziny, ale ludzie i tak korzystali, bo wygodnie i blisko. Teraz, w efekcie tych zmian, codziennie w godzinach popołudniowego szczytu na parkingu od strony Emilii Plater trwa gehenna. Dziesiątki taksówek, czekających w dzikiej kolejce na parkingu, blokuje wolne miejsca postojowe oraz przejazd. Pasażerowie, zamiast na postoju, wsiadają do taksówek na jezdni. Tworzą się korki i zatory – opisuje w wiadomości do redakcji Mateusz, który na Dworcu Centralnym jest codziennie, bo prowadzi tam restaurację.

Taksówkarze i inni kierowcy mają problem

PKP: sytuacja ma charakter tymczasowy

- Sytuacja z miejscami postojowymi dla taksówek i parkingiem przy dworcu Warszawa Centralna ma charakter tymczasowy. Od początku celem PKP S.A. było ponowne skomercjalizowanie tego terenu, jednak spółkę obowiązują przepisy związane zamówieniami publicznymi. Jako że we wcześniejszych postępowaniach przetargowych nie został wyłoniony nowy najemca, teren ten – w celu uniemożliwienia samowolnego parkowania samochodów – tymczasowo został wyłączony z użytkowania. Decyzja o zablokowaniu miejsc postojowych dla taksówek oraz parkingu była podyktowana brakiem aktualnie obowiązującej umowy najmu tego terenu. Miejsca te zablokowane zostały tylko do czasu wyłonienia w przetargu nowego najemcy – tłumaczy Michał Stilger, rzecznik prasowy spółki PKP S.A.

Dlaczego do czasu znalezienia nowego najemcy kolejarze nie zagospodarowali placu samodzielnie? W końcu prowadzenie parkingu nie wydaje się szczególnie skomplikowaną działalnością. Na to pytanie spółka unika odpowiedzi.

195 tysięcy złotych za miesiąc dzierżawy

Z informacji przekazanych przez PKP wynika, że do tej pory ogłoszono trzy przetargi: w sierpniu, październiku i pod koniec listopada. Do pierwszych dwóch nikt się nie zgłosił. Czemu? Taksówkarze mają swoją teorię. - Nikt nie chce wynająć, bo kolej żąda bajońskich sum. Za pasek jezdni, gdzie zmieści się 10 aut, chcą nawet 80 tysięcy złotych miesięcznie - słyszymy od jednego z nich.

Jest jedna oferta. Ważna? To się okaże

- Nie mamy możliwości podjęcia interwencji. Teren należy do Polskich Kolei Państwowych. Oni decydują, co i kiedy zrobią z pustym placem. My możemy jedynie zaproponować pozostawienie auta po stronie ulicy Emilii Plater i zachęcić do korzystania z miejskich taksówek – rozkłada ręce Tomasz Demiańczuk z biura prasowego warszawskiego ratusza.