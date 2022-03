"Zachowanie użytkowników na skandalicznym poziomie", wykonawca placu zabaw nie usunie usterek za darmo

Nieczynny od ubiegłych wakacji plac zabaw w Parku Ujazdowskim pozostaje zamknięty. Wykonawca nie zamierza naprawiać urządzeń nieodpłatnie, w ramach gwarancji, bo - jak twierdzi - administrator placu, czyli Zarząd Zieleni, o niego nie dba i nie pilnuje, aby był prawidłowo użytkowany. Urzędnicy zapowiadali wcześniej, że w przypadku odmowy poszukają innej firmy, która dokona napraw.

W ubiegłym tygodniu Zarząd Zieleni poinformował nas o wynikach ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego i bezpieczeństwa zamkniętego placu zabaw w Parku Ujazdowskim. - Usterki wykryte podczas ekspertyzy wynikają w przeważającej części z użycia materiałów słabej jakości i innych, niż opisane w dokumentacji technicznej oraz z niedostatecznego zabezpieczenia użytych materiałów przed trudnymi warunkami atmosferycznymi. To także wady wynikające z nieprawidłowej konstrukcji i montażu urządzeń pod powierzchnią ziemi - poinformowała nas Karolina Kwiecień-Łukaszewska, rzeczniczka Zarządu Zieleni w Warszawie. Dodała, że na początku tego miesiąca wezwano firmę Apis Polska - wykonawcę placu - do usunięcia usterek w ramach gwarancji.

"Usterki powstały na skutek nieprawidłowego użytkowania"

W przesłanym naszej redakcji oświadczeniu wykonawca placu przekazał, że "zgłoszone usterki nie powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, a wyłącznie na skutek nieprawidłowego użytkowania urządzeń zabawowych, wandalizmu oraz rażącego braku konserwacji".

W oświadczeniu napisano, że plac jest dewastowany przez dzieci i rodziców. "Zgodnie z przekazaną zamawiającemu instrukcją użytkowania i konserwacji urządzeń i nawierzchni poinformowano zarządcę placu, że poszczególne grupy urządzeń dedykowane są do użytku dla określonych grup wiekowych. Urządzenia zabawowe skonstruowane między innymi z lin są użytkowane z kilkukrotnym przeciążeniem. Każdego dnia a w szczególności w weekendy plac zabaw jest eksploatowany nadmiernie, niezgodnie z regulaminem i przeznaczeniem poszczególnych urządzeń, co przekłada się na niszczenie pewnych jego elementów i całych urządzeń. Ponadto dzieci starsze i dorośli korzystają z atrakcji nie przystosowanych do ich kategorii wiekowej powodując uszkodzenia urządzeń" - poinformowała spółka Apis Polska.

Firma zapewniła, że wielokrotnie przypominała zarządcy placu, że jest zobowiązany do bieżących konserwacji urządzeń oraz ich regularnej kontroli technicznej.

"Firma Apis Polska Sp. z o.o. przypomina, iż mając na uwadze wyłącznie dobro współpracy niejednokrotnie usuwała usterki, które nie kwalifikowały się do naprawy tak w ramach gwarancji jak i rękojmi. Ponadto wykonawca na własny koszt zaopatrzył zarządcę placu zabaw na terenie Parku Ujazdowskiego przy Al. Ujazdowskich w Warszawie w niezbędne materiały i sprzęty, celem ułatwienia prac konserwacyjnych. Co absolutnie nie było obowiązkiem wykonawcy, a jedynie jego dobrą wolą" - napisano.

Co więcej spółka poinformowała również, że "wielokrotnie zwracała uwagę zamawiającemu żeby należycie dbał o plac zabaw a po braku reakcji zaproponowała zamawiającemu odpłatną konserwację przedmiotowego placu zabaw". Według relacji wykonawcy placu, Zarząd Zieleni nie odpowiedział na tę propozycję.

Wykonawca placu: administrator o niego nie dba

Spółka zapewniła, że "wykonała przedmiot umowy w sposób prawidłowy". "Zamawiający odebrał całą inwestycję bez jakichkolwiek uwag. Gdyby wykonawca uchybił swoim obowiązkom, inwestycja nie zostałaby odebrana i rozliczona przez zamawiającego" - podkreślono w oświadczeniu.

O tym, że administrator nie dba o plac - jak wskazuje spółka Apis Polska - świadczyć mogą nieuprzątnięte piasek i ziemia zalegające na "nawierzchni bezpiecznej", a także "zdewastowane i zdeptane skarpy, na których miała rosnąć roślinność". Według firmy Apis do złego stanu placu zabaw przyczyniły się korzystające z atrakcji osoby dorosłe. "Dla wykonawcy oczywistym jest, że zarządca w pierwszej kolejności musi zadbać o przestrzeganie przepisów przez użytkowników. To jakie narzędzie do tego wybierze jest tylko i wyłącznie w jego kompetencji. Czy to będzie monitoring, czy straż miejska, czy ochrona upominająca lub wzywająca użytkowników do przestrzegania zasad i zaprzestania demolowania placu to jest to tylko w gestii administratora" - napisano.

"Na placu zabaw byliśmy wielokrotnie i zachowanie użytkowników jest na skandalicznym poziomie. Skoro my to wiemy to inwestor musi tym bardziej być tego świadomy. Wykonawca przekazywał wielokrotnie inwestorowi, że dłużej nie będzie tolerował zmuszania do wydawania dziesiątek tysięcy złotych tylko dlatego, że nie zamierza on zastosować się do zapisów gwarancji i wraz z użytkownikami nie przestrzega nie tylko podstawowych przepisów i zasad bezpieczeństwa, ale także nie szanuje wartości dobra wspólnego oraz zasad współżycia społecznego"- podsumowała Firma Apis Polska.

Jednocześnie, spółka Apis Polska poinformowała, że jest gotowa "podjąć się doprowadzenia placu zabaw do stanu używalności, ale tylko za uzgodnionym przez dwie strony wynagrodzeniem".

Data ponownego otwarcia placu nieznana

Zarząd Zieleni zapowiadał wcześniej, że jeśli wykonawca odmówi naprawy urządzeń w ramach gwarancji, urzędnicy zlecą to komuś innemu, a kosztami obciążą wykonawcę. - Szacunkowa wartość kosztorysowa robót wynosi 300 209 złotych brutto. Zarząd Zieleni ma zabezpieczone środki w swoim budżecie na zlecenie innemu wykonawcy usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w ekspertyzie - mówiła nam Kwiecień-Łukaszewska. - Nie jesteśmy w stanie podać konkretnej daty otwarcia placu. Zrobimy to niezwłocznie po wykonaniu prac przez inny podmiot i po upewnieniu się, że wszystkie urządzenia, które znajdują się na placu są w pełni bezpieczne dla użytkowników - dodała.

Plac zabaw w Parku Ujazdowskim został otwarty w lipcu 2019 roku z dwuletnim opóźnieniem. To miejsce uwielbiane przez dzieci, nie tylko z okolicy. W słoneczne dni przewijały się tam setki maluchów. Póki plac działał, nie brakowało atrakcji: linarium, trampolina, ścianki wspinaczkowe, zjeżdżalnie, wieże i mostki, a wszystko to podzielone na pięć stref dostosowanych do potrzeb dzieci w różnym wieku.

Nowy plac zabaw w parku Ujazdowskim Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

