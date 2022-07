Tułaczka i zniszczenia. Miasto Parkowi Miniatur nie pomoże

"Miasto nie dysponuje terenem"

Również stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki przyznał, że nie ma prostego mechanizmu pomocy. Przypomniał, że przedsięwzięcie jest prywatne. - Dlatego jedyne modele wsparcia to: dotacja, najem lokalu komunalnego. Dotacji na remonty miniatur nie udzielamy. Co do lokalu komunalnego (albo placu), to być może wskazane byłoby znalezienie w mieście jakiejś przestrzeni. Natomiast nie jest to niestety w moich kompetencjach. I podobnie jak większość czytelników boli mnie fakt, że te modele, nad którymi pracowano tak długo i żmudnie, zostały zniszczone - dodał Krasucki. Zaznaczył, że spróbuje zainteresować władze miasta i dzielnicy losem Parku Miniatur. - Ale raczej nie zmieni to trybu, w jakim można by taką inicjatywę wesprzeć (z pominięciem konkursów) - podsumował.