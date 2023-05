Cztery młode sokoły z Pałacu Kultury dostały imiona i obrączki

Franek i Figa - sokoły zamieszkujące Pałac Kultury i Nauki doczekały się potomstwa. Cztery tegoroczne pisklęta wykluły się trzy tygodnie temu. We wtorek zostały zaobrączkowane. Nadano im też imiona. Poznajcie Hetmana, Prezesa, Iwo i Wuzetkę.

Były zestresowane

Podczas obrączkowania młode ptaki były zestresowane, jednak dumnie zniosły tę procedurę. - Obrączkujemy sokoły w celu monitoringu, co się z młodymi dzieje i skąd pochodzą ptaki lęgowe w gniazdach, które znamy - wytłumaczył Sławomir Sielicki, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół". Pisklaki dostały po jednej obrączce na każdą nogę - niebieską i żółtą, co oznacza, że są one dzikimi ptakami miejskimi. Obrączki mają także własne grawery, dzięki którym można zidentyfikować każdego z osobników.