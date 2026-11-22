Śródmieście Pałki, noże i gaz w autach. Policja udaremniła konfrontację pseudokibiców Oprac. Dariusz Gałązka |

Stadion Polonii przy Konwiktorskiej Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: KSP

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Do kontroli doszło w sobotę, 21 listopada, w rejonie ulicy Powstańców Warszawy. Przeprowadzili ją funkcjonariusze VI Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, którzy brali udział w zabezpieczeniu spotkania przy Konwiktorskiej.

"Osoby jadące samochodami dążyły do konfrontacji"

Jak podała Komenda Stołeczna Policji na platformie X, przedmioty znalezione podczas kontroli mogły wskazywać na to, że osoby jadące samochodami dążyły do konfrontacji i "mogły dopuścić się czynów zabronionych". Policjanci zabezpieczyli znaleziska na potrzeby dalszych czynności.

Przedmioty zabezpieczone podczas policyjnej kontroli Źródło zdjęcia: KSP

Funkcjonariusze sporządzili dokumentację pod kątem wykroczenia z artykułu 50a paragraf 1 Kodeksu wykroczeń (dotyczy posiadania niebezpiecznych przedmiotów w miejscu publicznym). W komunikacie KSP nie podała nazwy klubu, któremu kibicowały osoby jadące skontrolowanymi samochodami, ani informacji o zatrzymaniach.

Przedmioty zabezpieczone podczas policyjnej kontroli Źródło zdjęcia: KSP

Jubileusz Polonii

Sobotni mecz I ligi przy Konwiktorskiej był częścią obchodów 115-lecia Polonii Warszawa. Gospodarze objęli prowadzenie w 25. minucie po strzale İlkaya Durmuşa. W ostatniej akcji pierwszej połowy wyrównał Michael Wyparło.

Po przerwie żadna z drużyn nie zdobyła bramki i spotkanie zakończyło się remisem 1:1