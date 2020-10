Remont Sali Kongresowej trwa dłużej niż budowa Pałacu Kultury. I wciąż nie wiadomo, kiedy się skończy

Wciąż trwają prace projektowe

"Termin przekazania Sali Kongresowej do eksploatacji uzależniony jest od przebiegu procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót, jak również zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania. Dopiero po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót budowlanych, możliwe będzie określenie dokładnego terminu zakończenia prac oraz przekazania obiektu do użytkowania" – czytamy w odpowiedzi.

Pierwszy wykonawca ogłosił upadłość

Pierwszy wykonawca remontu Kongresowej ogłosił upadłość i miasto rozwiązał z nim umowę. Zanim to się stało wykonano głównie prace rozbiórkowe, wzmocniono strop widowni i konstrukcji sceny. Ponadto, wykonano elementy instalacji oddymiania i wentylacji mechanicznej. "W zakresie prac konserwatorskich została odnowiona centralna rozeta nad salą widowiskową, paludament nad estradą (element dekoracji sceny w formie firanek - PAP), jak również poddano renowacji wszystkie żyrandole w Sali Kongresowej" – poinformowało miasto.

Zgodnie wyjaśnieniami koncepcji modernizacji Sali Kongresowej (w przeciwieństwie do pierwotnego założenia - "Dostosowanie Sali Kongresowej do wymogów p.poż."), przewiduje się modernizację Sali Kongresowej wraz z pomieszczeniami powiązanymi funkcjonalnie z Salą Kongresową, w tym: dostosowanie jej do przepisów budowlanych, wymianę 70-letnich urządzeń technologicznych. Projekt obejmuje również unowocześnienie akustyki oraz urządzeń estrady i oświetlenia scenicznego.