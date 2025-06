Pałac Kultury i Nauki kończy 70 lat. Czy na urodziny zostanie wyczyszczony?

Wielkie czyszczenie Pałacu Kultury Źródło: TVN24

"Co jakiś czas w przestrzeni publicznej i medialnej pojawiają się propozycje gruntownego umycia elewacji Pałacu Kultury i Nauki. Towarzyszą im zwykle efektowne zestawienia zdjęć tego, jaki był odcień elewacji w momencie oddania do użytku z dzisiejszym, znacznie ciemniejszym odcieniem" - pisze w interpelacji Jan Mencwel, radny Lewicy i Miasto Jest Nasze.

Nawiązuje on do fotografii z lat 50. i 60. ubiegłego wieku, na których PKiN był bardzo jasny. Jego fasada została wykonana ze spieków ceramicznych w kolorze piaskowca, wyprodukowanych w fabryce na Uralu. Przez lata gromadziły się na budynku zabrudzenia, przez co jego odcień zmienił się na szary.

Radny zwrócił się do władz miasta z pytaniami o możliwości przeprowadzenia czyszczenia elewacji i ewentualne koszty tego przedsięwzięcia.

Pałac Kultury i Nauki po budowie (lata 1955-1961) Źródło: Zbyszko Siemaszko / NAC

Skomplikowana operacja i zalecenia konserwatora

Ostatnia taka akcja, jaką opisywaliśmy na naszym portalu, została przeprowadzona w 2018 roku. Czyszczenie przeszedł wówczas taras widokowy, znajdujący się na 30. piętrze, 114 metrów nad ziemią. Operacja kosztowała miasto 680 tysięcy złotych.

Pałac Kultury i Nauki liczy 46 kondygnacji i ma 237 metrów wysokości. "Łączna powierzchnia elewacji obiektu wynosi ponad 105 tysięcy metrów kwadratowych. Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, organ konserwatorski dopuścił czyszczenie elewacji obiektu metodą strumieniową suchą, za pomocą agregatów czyszczących w niskim zakresie ciśnień i delikatnego ścierniwa lub czyszczenia suchym lodem" - wyjaśnia w odpowiedzi na interpelację Karolina Bober, dyrektorka-koordynatorka ds. gospodarowania nieruchomościami w ratuszu.

Czyszczenie tarasu widokowego Czyszczenie tarasu widokowego Źródło: PKiN Czyszczenie tarasu widokowego Źródło: PKiN Czyszczenie tarasu widokowego Źródło: PKiN Czyszczenie tarasu widokowego Źródło: PKiN

Ogromny koszt

Dalej opisuje, że na podstawie ofert złożonych w 2017 roku na czyszczenie tarasu widokowego oszacowano koszt całościowego mycia elewacji metodami zalecanymi przez konserwatora zabytków. Cena za metr kwadratowy powierzchni wynosiła wówczas od 200 do 300 złotych. Oznaczało to, że operacja mycia całego budynku kosztowałaby ponad 30 milionów złotych.

"Biorąc pod uwagę wzrost cen towarów i usług w latach 2017-2025 oszacowane koszty uległyby dalszemu zwiększeniu. W związku z powyższym obecnie nie jest planowane czyszczenie elewacji obiektu" - podsumowała Bober.

Pałac Kultury i Nauki, lata 50. XX wieku. Zdjęcie autorstwa Adolfa Duszka Źródło: Urząd Dzielnicy Bielany

PKiN obchodzi 70. urodziny

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie został otwarty 21 lipca 1955 roku o godzinie 16. Przez niemal 70 lat był świadkiem najważniejszych dla Polski wydarzeń. Choć starszym kojarzy się z komunizmem, od lat jest ikoną stolicy. Jest atrakcją turystyczną, w wakacje do wjazdu na taras widokowy ustawia się długa kolejka. Widok wynagradza niedogodności.

Bardzo efektownie budynek wygląda nocą, kiedy jest podświetlany w różnych barwach. W dzień widać, że elewacji przydałaby się kąpiel. Mieści liczne instytucje kultury: wielosalową Kinotekę, teatry Dramatyczny, Studio i Szóste Piętro, muzea Techniki i Domków dla lalek, modne kluby Kulturalna i barStudio, a także pozostającą od lat w remoncie Salę Kongresową.