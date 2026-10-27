Śródmieście Tak zmienia się rondo z najsłynniejszą palmą w Polsce Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Zespół naukowców z Politechniki Warszawskiej dostał nietypowe zlecenie Źródło zdj. gł.: Zarząd Dróg Miejskich

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Prace drogowe na Rondzie de Gaulle'a ruszyły we wrześniu. W pierwszej kolejności ekipa zajęła się usunięciem betonowych płyt. Zarząd Dróg Miejskich poinformował we wtorek, że ten etap robót został już zakończony.

"Zostawiliśmy tylko zatoki dla służb, aby w razie potrzeby mogły zaparkować tam swoje pojazdy. Na rondzie pojawiły się delikatne wzniesienia, które imitują wyspy na ocenie - już nie tym betonowym, ale takim pełnym roślin" - czytamy we wpisie drogowców na Facebooku.

Nasadzenia zieleni na Rondzie de Gaulle'a Nasadzenia zieleni na Rondzie de Gaulle'a Źródło zdjęcia: Zarząd Dróg Miejskich Nasadzenia zieleni na Rondzie de Gaulle'a Źródło zdjęcia: Zarząd Dróg Miejskich Nasadzenia zieleni na Rondzie de Gaulle'a Źródło zdjęcia: Zarząd Dróg Miejskich Nasadzenia zieleni na Rondzie de Gaulle'a Źródło zdjęcia: Zarząd Dróg Miejskich Nasadzenia zieleni na Rondzie de Gaulle'a Źródło zdjęcia: Zarząd Dróg Miejskich

Zazielenianie rozpoczęło się od sadzenia bylin. Rondo po metamorfozie ma wpisywać się w wizję "tropików w centrum miasta". To dlatego wokół palmy pojawiły się sztuczne wzniesienia, które obsadzone zostaną ostnicą i werbeną. Natomiast na pozostałej części terenu będą rosły kocimiętka i szałwię. Łącznie pojawi się tam siedem tysięcy bylin i roślin cebulowych, które będą imitować wyspy na oceanie.

W trakcie prac przy zieleni rondo jest w pełni przejezdne. Całość powinna być gotowa w listopadzie.

Palma będzie obchodziła 24 urodziny

Palma, oficjalnie instalacja artystyczna o nazwie "Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich", została zainspirowana pobytem Joanny Rajkowskiej w Izraelu w 2001, a pierwotny pomysł na instalację zakładał cały szpaler drzew tego typu. Ostatecznie zamiast szpaleru artystka zdecydowała się ustawić jedną palmę. Została odsłonięta 12 grudnia 2002 roku.

Rondo De Gaulle'a z wyspą zieleni. Wizualizacja Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa

Docelowo palma ma zostać przesunięta bliżej Smolnej, bo rondo zostanie przebudowane na klasyczne skrzyżowanie. Ale stanie się to dopiero po wielkiej modernizacji linii średnicowej, którą kolejarze wciąż odsuwają w czasie. Według ostatnich deklaracji, dojdzie do niej w latach 30. Drogowcy postanowili nie czekać ze swoimi pracami.