Policyjna zasadzka na "odbieraka" przy bankomacie

Policjanci ze śródmiejskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu zatrzymali mężczyznę posiadającego dwa obywatelstwa: Niemiec i Ukrainy.

- To efekt błyskawicznej reakcji policjantów na telefon od oszukanej kobiety. Pokrzywdzona opowiedziała policjantom o telefonie od rzekomego pracownika banku, który polecił jej dokonanie dwóch przelewów po 1500 złotych, aby w ten sposób uratować swoje pieniądze z konta zagrożone atakiem hakerów. Kobieta zrobiła wszystko to o co poprosił ją przestępca - rzecznik śródmiejskiej policji podinspektor Robert Szumiata.