Zatrzymali "odbieraka". Nie wytrzymał presji, ofiara się zorientowała, że ją oszukano

Jak przekazał podinspektor Robert Szumiata, to kolejny już przykład oszustwa - tym razem metodą "na listonosza". - Do pokrzywdzonej zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta, twierdząc, że pieniądze, które otrzymała ostatnio od listonosza, są fałszywe. Przestępca przekonał kobietę, żeby spakowała wszystkie pieniądze, jakie ma w domu i przekazała je osobie, która się po nie zgłosi. Gotówka miała zostać poddana ekspertyzie - opisał policjant.

Zabrał pieniądze i wybiegł z mieszkania

Dodał, że pokrzywdzona "zrobiła tak, jak jej polecono". I wskazał: - Spakowała ponad 14 tysięcy złotych w reklamówkę i położyła ją na stole. Kiedy do drzwi jej mieszkania zapukał "odbierak", kobieta wpuściła go do pokoju. 21-latek nie wytrzymał presji i nie czekając na to, aż kobieta przekaże mu torbę z pieniędzmi, zabrał je ze stołu i wybiegł z mieszkania.