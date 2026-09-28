Śródmieście "Łowcy głów" zatrzymali go w Warszawie. Straty na prawie dwa miliony złotych Oprac. Alicja Glinianowicz |

Poszukiwany dwoma listami gończymi zatrzymany w Warszawie Źródło wideo: Policja Lubelska Źródło zdj. gł.: Policja Lubelska

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Poszukiwany 13 podstawami prawnymi, w tym dwoma listami gończymi 25-letni obywatel Ukrainy ukrywał się na terenie Warszawy. Informacje te ustalili funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wspólnie z funkcjonariuszami z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządu w Lublinie.

Podawał się za pracownika banku, wyłudzał kody

Mężczyzna poszukiwany był od 2025 roku za szereg oszustw internetowych na terenie całego kraju. "25-latek wyłudzał kody do płatności internetowej podając się za pracownika banku. Straty oszacowano na blisko dwa miliony złotych" - podała sierżant Jagoda Jawor z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Obywatel Ukrainy został zatrzymany przez "łowców głów" na terenie Warszawy.

25-latek trafił już do tymczasowego aresztu. Teraz grozi mu nawet do ośmiu lat więzienia.