"Łowcy głów" zatrzymali go w Warszawie. Straty na prawie dwa miliony złotych
Poszukiwany 13 podstawami prawnymi, w tym dwoma listami gończymi 25-letni obywatel Ukrainy ukrywał się na terenie Warszawy. Informacje te ustalili funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wspólnie z funkcjonariuszami z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządu w Lublinie.
Podawał się za pracownika banku, wyłudzał kody
Mężczyzna poszukiwany był od 2025 roku za szereg oszustw internetowych na terenie całego kraju. "25-latek wyłudzał kody do płatności internetowej podając się za pracownika banku. Straty oszacowano na blisko dwa miliony złotych" - podała sierżant Jagoda Jawor z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
Obywatel Ukrainy został zatrzymany przez "łowców głów" na terenie Warszawy.
25-latek trafił już do tymczasowego aresztu. Teraz grozi mu nawet do ośmiu lat więzienia.