Śródmieście Oszronione szyby aut i gęsta mgła. Chłodny poranek w stolicy Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Panorama Warszawy w porannej mgle Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

- Warszawscy kierowcy dzisiejszego poranka po raz pierwszy w sezonie będą zmuszeni wyciągnąć skrobaczki do szyb. W nocy temperatura w niektórych miejscach stolicy spadła poniżej zera. W tym momencie oscyluje około dwóch stopni Celsjusza. Mieszkańcy dojeżdżający autami do pracy powinni przygotować sobie dodatkowe pięć minut na skrobanie szyb - relacjonuje reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk.

Szron na szybach aut we wtorkowy poranek Szron na szybach aut we wtorkowy poranek Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Szron na szybach aut we wtorkowy poranek Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Szron na szybach aut we wtorkowy poranek Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Szron na szybach aut we wtorkowy poranek Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Szron na szybach aut we wtorkowy poranek Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Jak dodaje, w związku z dużą różnicą w temperaturze wody i powietrza, w rejonie Wisły panuje gęsta mgła. - Widoczność jest ograniczona - ostrzega nasz reporter.

Panorama Warszawy w porannej mgle Panorama Warszawy w porannej mgle Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Panorama Warszawy w porannej mgle Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Panorama Warszawy w porannej mgle Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Panorama Warszawy w porannej mgle Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Panorama Warszawy w porannej mgle Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Panorama Warszawy w porannej mgle Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Panorama Warszawy w porannej mgle Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Pogoda na wtorek

We wtorek termometry w Warszawie wskażą maksymalnie 12 stopni Celsjusza. Dzień będzie słoneczny, niebo bezchmurne. Ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1025 Hektopaskali. Wiatr osiągnie prędkość do siedmiu kilometrów na godzinę.

Jak podaje tvnmeteo.pl, pogoda w kraju kształtowana będzie dziś przez układ wysokiego ciśnienia Iridis z centrum nad południowo-wschodnią Polską. Iridis jest częścią budującego się nad Europą - od Azorów po Rosję - wału wyżowego i sprzyja zmianie kierunku cyrkulacji powietrza nad Polską - z chłodnej północnej na ciepłą południową. Klin ciepła rozbudowany nad zachodnią Europą dotarł właśnie do zachodniej granicy kraju wraz z chmurami frontu ciepłego.

Z biegiem godzin na niebie nad Polską zacznie dominować słońce - zwłaszcza w pasie od Śląska, przez Ziemię Łódzką, po Warmię i Mazury. Przejściowo więcej chmur pojawi się dziś tylko na zachodzie kraju. Wiatr, wschodni i południowo-wschodni, będzie na ogół słaby, tylko na zachodzie - umiarkowany.