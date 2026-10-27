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Śródmieście

Oszronione szyby aut i gęsta mgła. Chłodny poranek w stolicy

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Panorama Warszawy w porannej mgle
Panorama Warszawy w porannej mgle
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
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Temperatura w stolicy spadła nocą do zera. Miejscami przy gruncie pojawiły się przymrozki. Poranek powitał kierowców oszronionymi szybami. W rejonie Wisły unosiła się gęsta mgła.

- Warszawscy kierowcy dzisiejszego poranka po raz pierwszy w sezonie będą zmuszeni wyciągnąć skrobaczki do szyb. W nocy temperatura w niektórych miejscach stolicy spadła poniżej zera. W tym momencie oscyluje około dwóch stopni Celsjusza. Mieszkańcy dojeżdżający autami do pracy powinni przygotować sobie dodatkowe pięć minut na skrobanie szyb - relacjonuje reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk.  

Szron na szybach aut we wtorkowy poranek
Szron na szybach aut we wtorkowy poranek
Szron na szybach aut we wtorkowy poranek
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Szron na szybach aut we wtorkowy poranek
Szron na szybach aut we wtorkowy poranek
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Szron na szybach aut we wtorkowy poranek
Szron na szybach aut we wtorkowy poranek
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Szron na szybach aut we wtorkowy poranek
Szron na szybach aut we wtorkowy poranek
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Szron na szybach aut we wtorkowy poranek
Szron na szybach aut we wtorkowy poranek
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Jak dodaje, w związku z dużą różnicą w temperaturze wody i powietrza, w rejonie Wisły panuje gęsta mgła. - Widoczność jest ograniczona - ostrzega nasz reporter.

Panorama Warszawy w porannej mgle
Panorama Warszawy w porannej mgle
Panorama Warszawy w porannej mgle
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Panorama Warszawy w porannej mgle
Panorama Warszawy w porannej mgle
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Panorama Warszawy w porannej mgle
Panorama Warszawy w porannej mgle
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Panorama Warszawy w porannej mgle
Panorama Warszawy w porannej mgle
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Panorama Warszawy w porannej mgle
Panorama Warszawy w porannej mgle
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Panorama Warszawy w porannej mgle
Panorama Warszawy w porannej mgle
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Panorama Warszawy w porannej mgle
Panorama Warszawy w porannej mgle
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Pogoda na wtorek

We wtorek termometry w Warszawie wskażą maksymalnie 12 stopni Celsjusza. Dzień będzie słoneczny, niebo bezchmurne. Ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1025 Hektopaskali. Wiatr osiągnie prędkość do siedmiu kilometrów na godzinę.

Jak podaje tvnmeteo.pl, pogoda w kraju kształtowana będzie dziś przez układ wysokiego ciśnienia Iridis z centrum nad południowo-wschodnią Polską. Iridis jest częścią budującego się nad Europą - od Azorów po Rosję - wału wyżowego i sprzyja zmianie kierunku cyrkulacji powietrza nad Polską - z chłodnej północnej na ciepłą południową. Klin ciepła rozbudowany nad zachodnią Europą dotarł właśnie do zachodniej granicy kraju wraz z chmurami frontu ciepłego.

Z biegiem godzin na niebie nad Polską zacznie dominować słońce - zwłaszcza w pasie od Śląska, przez Ziemię Łódzką, po Warmię i Mazury. Przejściowo więcej chmur pojawi się dziś tylko na zachodzie kraju. Wiatr, wschodni i południowo-wschodni, będzie na ogół słaby, tylko na zachodzie - umiarkowany.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
pogodamgła
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