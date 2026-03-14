Śródmieście

Twierdził, że strzelał do gołębi, a nie w budynek szkoły. 43-latek aresztowany

Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Mężczyzna zatrzymany w związku z ostrzelaniem szkoły przy ulicy Marszałkowskiej usłyszał zarzuty. Jak podała policja, w trakcie przesłuchania tłumaczył, że strzelał do gołębi, nie zdając sobie sprawy, że trafia w budynek szkoły. Okazało się, że to nie był jego pierwszy konflikt z prawem.

"Podczas przesłuchania tłumaczył swoje zachowanie kłótnią z żoną. Twierdził, że wracał z pracy i przy Marszałkowskiej zauważył, jak gołębie wyciągają śmieci z koszy. Oddał w ich kierunku strzały, nie mając świadomości, że trafił w budynek szkoły" - poinformował w komunikacie mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

43-latek usłyszał zarzuty narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i uszkodzenie mienia.

Jak ustalili policjanci, podejrzany działał w warunkach wielokrotnej recydywy, w przeszłości został skazany za podobne przestępstwa. Tamte czyny zakwalifikowano również jako działanie o charakterze chuligańskim.

Funkcjonariusze zebrali materiał dowodowy i przekazali go do prokuratury, która skierowała wniosek do sądu o aresztowanie 43-latka. Grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Źródło: x.com/Policja_Srodm

Kilka strzałów w kierunku szkoły

W środę przed godziną 10 do śródmiejskiej komendy wpłynęła informacja o ostrzelaniu budynku szkoły przy ulicy Marszałkowskiej. To jeden z socrealistycznych budynków osiedla MDM. Wejście do prywatnego liceum usytuowane jest za charakterystyczną kolumnadą.

Policjanci z komendy przy ulicy Wilczej już po kilku minutach byli na miejscu. "Ze wstępnych ustaleń wynikało, że sprawca oddał kilka strzałów z pistoletu pneumatycznego w kierunku budynku, powodując uszkodzenia szklanych elementów" - opisał Pacyniak. 

Na miejscu oględziny prowadził śródmiejski technik kryminalistyki oraz grupa dochodzeniowo-śledcza. Na drzwiach oraz oknie widoczne były ślady po strzałach z broni pneumatycznej. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Śródmieście

Pistolet pneumatyczny i metalowe kulki

Po kilku godzinach, w mieszkaniu przy ulicy Gagarina, policjanci zatrzymali 43-letniego mężczyznę. Podejrzanego przewieziono do komendy przy ulicy Wilczej.

"Podczas przeszukania mieszkania zatrzymanego policjanci znaleźli i zabezpieczyli pistolet pneumatyczny oraz metalowe kulki, które mogły zostać użyte do oddania strzałów w kierunku budynku" - zaznaczył Pacyniak. 

Źródło: KRP Warszawa I

W kolejnych dniach mundurowi nadal pracowali nad sprawą. Zabezpieczony pistolet i metalowe kulki przekazali do opinii biegłego. "Okazało się, że zabezpieczone rzeczy nie wymagają zezwolenia do ich posiadania. Dodatkowo przyjęli zawiadomienie od dyrekcji szkoły, przesłuchali świadków i zabezpieczyli dodatkowy materiał dowodowy" - wyjaśnił Pacyniak.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Okolice

Opracowała Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: x.com/Policja_Srodm

