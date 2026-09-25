Ostra reakcja stołecznej policji na wpis pracownika Republiki. Pozew i zawiadomienie do prokuratury
"W związku z rozpowszechnianiem przez Marcina Dobskiego nieprawdziwych informacji dotyczących Komendanta Stołecznego Policji insp. dr. Krzysztofa Ogrońskiego informujemy, że podjęte zostały zapowiedziane w tej sprawie kroki prawne" - przekazała KSP.
Sprawa ta to pokłosie interwencji rzeczniczki praw dziecka Moniki Horny-Cieślak, dotyczącej rodziny z Białołęki. Działanie rzeczniczki wywołało kontrowersje. Do sprawy odniosła się Komenda Stołeczna Policji. Poinformowała, że wobec rodziny, której dotyczyła kontrowersyjna interwencja, prowadzona była już m.in. procedura interdyscyplinarna oraz była objęta Niebieską Kartą.
Pracownik Republiki Marcin Dobski opublikował wpis w mediach społecznościowych, w którym zarzucił komendantowi stołecznej policji insp. Krzysztofowi Ogrońskiemu, że ten "sam miał założoną Niebieską Kartę".
Kroki policji
Do prokuratury stołeczna policja złożyła już zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez Marcina Dobskiego przestępstwa z art. 212 Kodeksu karnego. Jest to przepis, dotyczący zniesławienia.
W sprawie jest też pozew cywilny. Przeciwko Dobskiemu skierował go komendant stołeczny policji. Domaga się w nim "ochrony dobrego imienia, reputacji zawodowej i prawa do prywatności, a także usunięcia skutków naruszenia oraz zaniechania dalszego rozpowszechniania nieprawdziwych treści".
Sprawa "ma również wymiar instytucjonalny"
Jak zaznaczyła we wpisie KSP, sprawa ta "nie dotyczy wyłącznie dóbr osobistych Komendanta Stołecznego Policji. Ma ona również wymiar instytucjonalny".
"Nieprawdziwe informacje dotyczące osoby kierującej warszawską policją mogą wpływać na postrzeganie całej formacji, podważać zaufanie do jej działań i godzić w jej wiarygodność" - podkreśliła stołeczna policja. I dodała, że "uznaje za uzasadnione jednoznaczne odniesienie się do tych twierdzeń oraz poinformowanie opinii publicznej o podjętych krokach prawnych".
"Ochrona dobrego imienia i rzetelnego wizerunku Policji, a także zaufania społecznego do formacji, wymaga stanowczego reagowania na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji" - przekazano.
Komendant policji zapowiedział, że dochodzone odszkodowanie w całości przeznaczy na wsparcie jednego z warszawskich domów dziecka.