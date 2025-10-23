Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Ostatni koncert laureatów Konkursu Chopinowskiego

Tianyao Lyu podczas koncertu laureatów XIX Konkursu Chopinowskiego
Ogłoszono zwycięzcę Konkursu Chopinowskiego 
Źródło: TVN24
Laureaci i laureatki XIX Konkursu Chopinowskiego zaprezentują się w czwartek podczas koncertu w Filharmonii Narodowej w Warszawie. To ostatnie wydarzenie w ramach tegorocznej edycji konkursu. Kolejny odbędzie się za pięć lat.

Podczas ostatniego koncertu laureatów XIX Konkursu Chopinowskiego melomani usłyszą wybrane utwory Fryderyka Chopina, które pianistki i pianiści uczestnicy wykonali podczas konkursowych zmagań.

Koncert rozpocznie występ dwóch Polaków, a jednocześnie zdobywców nagród specjalnych. Adam Kałduński - zdobywca nagrody im. Belli Davidovich za najlepsze wykonanie ballady - wykona Nokturn c-moll op. 48 nr 1. Z kolei Yehuda Prokopowicz, czyli zdobywca nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, wykona właśnie dwa z nich - B-dur op. 17 nr 1 oraz a-moll op. 17 nr 4.

Następnie melomani usłyszą Williama Yanga ze Stanów Zjednoczonych, laureata VI nagrody. W jego wykonaniu zabrzmi Nokturn H-dur op. 62 nr 1. Polak Piotr Alexewicz - zdobywca V nagrody (ex aequo) - wykona Preludium cis-moll op. 45. Zaś drugi laureat tej nagrody, czyli Vincent Ong z Malezji zagra Nokturn E-dur op. 62 nr 2.

Piotr Alexewicz
Piotr Alexewicz
Źródło: PAP/Rafał Guz

Laureatka IV nagrody (ex aequo) Japonka Shiori Kuwahara podczas koncertu wykona Scherzo cis-moll op. 39. W wykonaniu drugiej zdobywczyni tej nagrody, czyli Chinki Tianyao Lyu melomani usłyszą Barkarolę Fis-dur op. 60.

Chinka Zitong Wang – laureatka III nagrody – podczas koncertu wykona Wariacje B-dur na temat "Je vends des scapulaires" z opery "Ludovic" Hérolda i Halévy’ego op. 12. Zdobywca II nagrody Kevin Chen z Kanady wykona natomiast sześć preludiów: Preludium A-dur op. 28 nr 7, Preludium fis-moll op. 28 nr 8, Preludium E-dur op. 28 nr 9, Preludium cis-moll op. 28 nr 10, Preludium H-dur op. 28 nr 11 i Preludium gis-moll op. 28 nr 12.

Chinka Zitong Wang podczas XIX Konkursu Chopinowskiego
Chinka Zitong Wang podczas XIX Konkursu Chopinowskiego
Źródło: Wojciech Grzędziński / NIFC

Koncert laureatów zakończy występ zwycięzcy konkursu – Amerykanina Erica Lu. Artystę usłyszymy w Koncercie fortepianowym f-moll op. 21, a towarzyszyć mu będzie orkiestra Filharmonii Narodowej pod kierunkiem Andrzeja Boreyki.

Eric Lu podczas koncertu laureatów XIX Konkursu Chopinowskiego
Eric Lu podczas koncertu laureatów XIX Konkursu Chopinowskiego
Źródło: Radek Pietruszka / PAP
Te decyzje zapadały w 15 minut, a mogły mieć wpływ na wynik Konkursu Chopinowskiego 
Koncerty brzmiał inaczej niż dotychczas

Podczas przesłuchań finałowych uwagę słuchaczy zwróciła uwagę inna niż dotychczas znana orkiestracja koncertów. Orkiestra wykonywała bowiem koncerty fortepianowe Chopina, korzystając z materiałów nutowych przygotowanych przez zespół badawczo-redaktorski Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Partytury zostały zredagowane dzięki studiom nad historycznymi źródłami i z zamysłem jak najbardziej precyzyjnego oddania intencji twórczych kompozytora.

Jak wyjaśnił Instytut Chopina, dotychczas niektóre popularne na rynku nutowym wydania koncertów Chopina zawierały rozmaite zmiany w stosunku do częściowo zachowanego rękopisu Koncertu f-moll i oryginalnych pierwszych partytur obu koncertów opublikowanych w 1833 i 1836 roku u francuskiego wydawcy Maurice’a Schlesingera. Zmiany wobec tych źródeł dokonywane w powszechnie stosowanych wydaniach dotyczyły głównie instrumentacji. "Dlatego podczas słuchania wykonań opartych na partyturach aktualnie zredagowanych przez NIFC powstaje niekiedy wrażenie innego kolorytu brzmienia, niż to, do którego przywykło wielu słuchaczy" - zaznaczono.

Reprezentantka Japonii Shiori Kuwahara w trzecim dniu finałowego etapu Konkursu Chopinowskiego, 20.10.2025 r.
Reprezentantka Japonii Shiori Kuwahara w trzecim dniu finałowego etapu Konkursu Chopinowskiego, 20.10.2025 r.
Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Praca nad przygotowaniem partytur koncertów trwała w NIFC ponad rok, a pierwsza ich wersja została przekazana muzykom Filharmonii Narodowej w lutym 2025 roku i została wykorzystana podczas Ogólnopolskiego Konkursu Chopinowskiego. Ostatecznych poprawek redaktorzy dokonali w porozumieniu i po konsultacjach z warszawskimi filharmonikami.

"Efektem prac jest materiał, który z jednej strony przywraca partyturom koncertów formę najbliższą oryginalnym wydaniom z okresu życia Fryderyka Chopina, z drugiej dostosowany jest do współczesnych potrzeb wykonawców. Na pytanie zatem, kto jest autorem prezentowanej obecnie orkiestracji, można śmiało odpowiedzieć, że Fryderyk Chopin" - wyjaśnił NIFC.

Jego zwycięstwo było ogromnym zaskoczeniem. "Nie można mówić o zachwycie"
Wyniki XIX Konkursu Chopinowskiego

Wyniki XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina ogłoszono w nocy z poniedziałku na wtorek.

I nagrodę i złoty medal otrzymał Eric Lu (Stany Zjednoczone), II nagrodę i srebrny medal - Kevin Chen z Kanady, a III nagrodę i brązowy medal - Chinka Zitong Wang. IV nagrodę (ex aequo) otrzymały Chinka Tianyao Lyu i Japonka Shiori Kuwahara. V nagroda (również ex aequo) trafiła do Piotra Alexewicza i Vincenta Onga z Malezji. VI nagrodę przyznano Williamowi Yangowi ze Stanów Zjednoczonych.

Pozostali finaliści XIX Konkursu Chopinowskiego - Gruzin David Khrikuli, Japonka Miyu Shindo i Chińczyk Tianyou Li - otrzymali równorzędne wyróżnienia ufundowane przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Koncert laureatów i wręczenie nagród XIX Konkursu Chopinowskiego
Koncert laureatów i wręczenie nagród XIX Konkursu Chopinowskiego
Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Przyznano także nagrody specjalne. Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków otrzymał Yehuda Prokopowicz z Polski; Nagrodę Filharmonii Narodowej za najlepsze wykonanie koncertu - Chinka Tianyao Lyu; Nagrodę Krystiana Zimermana za najlepsze wykonanie sonaty - Chinka Zitong Wang; Nagrodę Towarzystwa im. Fryderyka Chopina za najlepsze wykonanie poloneza - Tianyou Li z Chin, a Nagrodę im. Belli Davidovich za najlepsze wykonanie ballady - Adam Kałduński z Polski.

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym konkursu.

TAGI:
