Śródmieście Ostatni dzień głosowania na projekty z budżetu obywatelskiego

17.01.2020 | Palmy, wodospady, jednorożce. Najoryginalniejsze pomysły na budżet obywatelski (wideo archiwalne) Źródło wideo: Paweł Abramowicz | Fakty TVN Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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Do 13. edycji budżetu obywatelskiego na rok 2027 mieszkańcy zgłosili w sumie 1930 projektów. Ostatecznie do głosowania wybrano blisko 1200 propozycji - od małej architektury, przez większe inwestycje, po projekty polegające na organizacji różnego rodzaju wydarzeń, spotkań i warsztatów. W budżecie miasta na ten cel przeznaczono ponad 137 mln zł.

Do głosowania zachęcił w niedzielę na platformie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Zmieniaj swoją okolicę i całą Warszawę bezpośrednio. Zagłosuj w 13. edycji budżetu obywatelskiego i zdecyduj, jakie zmiany zajdą w stolicy" - przekonywał.

🫵 Ty decydujesz. Do dzieła! pic.twitter.com/kBpGlozzC1 — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) June 14, 2026 Rozwiń

Zagłosowało już ponad 25 tysięcy osób

Do tej pory zagłosowało ponad 25 tysięcy osób. W rankingu frekwencji przoduje dzielnica Wesoła. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców i mieszkanek dzielnicy, to właśnie tam głosuje najwięcej osób.

Mieszkańcy mogą wybierać spośród: 74 projektów miejskich, 430 pomysłów dzielnicowych i 681 propozycji lokalnych.

Można zagłosować tylko raz, wybierając maksymalnie pięć projektów z poziomu miejskiego, do pięciu projektów z poziomu dzielnicowego oraz do pięciu projektów z poziomu lokalnego w wybranej dzielnicy (dla dwóch warszawskich dzielnic: Wesoła i Rembertów nie zostały wydzielone obszary lokalne).

Frekwencja w głosowaniu (stan w piątek, 12 czerwca, o godzinie 9)

Na co można oddać głos?

Mieszkańcy mogą wybierać spośród:

74 projektów miejskich,

430 pomysłów dzielnicowych,

681 propozycji lokalnych.

Wśród projektów miejskich są m.in.: zakup balonu na ogrzane powietrze, który ma się stać wizytówką Warszawy, bezpłatne spływy kajakowe po Wiśle, darmowe wejścia do ZOO w każdy weekend (sobota i niedziela) kwietnia i września dla osób mieszkających w Warszawie, czy też całoroczne bezpłatne zajęcia jogi w 10 różnych obszarach/strefach miasta.

Można też głosować na projekt, który zakłada stworzenie ogólnodostępnego szlaku spacerowego poświęconego warszawskiej Syrence, obejmującego wybrane jej przedstawienia w przestrzeni miasta. Uczestnicy będą mogli samodzielnie odkrywać trasę, korzystając z interaktywnej strony mobilnej z mapą, materiałami edukacyjnymi oraz elementami gry miejskiej. Uzupełnieniem projektu będą cykliczne widowiska na Wiśle, dostępne dla szerokiej publiczności z bulwarów.

Inny projekt zakłada stworzenie miejskiego, bezpłatnego centrum wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży.

Poprzeć można też przygotowanie i przeprowadzenie miejskiej kampanii społecznej dotyczącej przeciwdziałania nielegalnemu graffiti na elewacjach budynków w Warszawie.

Wyniki głosowania i lista zwycięskich pomysłów zostaną ogłoszone 1 lipca. Warszawa przeznaczy na ich realizację w 2027 r. ponad 130 mln zł.

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