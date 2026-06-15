Ostatni dzień głosowania na projekty z budżetu obywatelskiego
Do 13. edycji budżetu obywatelskiego na rok 2027 mieszkańcy zgłosili w sumie 1930 projektów. Ostatecznie do głosowania wybrano blisko 1200 propozycji - od małej architektury, przez większe inwestycje, po projekty polegające na organizacji różnego rodzaju wydarzeń, spotkań i warsztatów. W budżecie miasta na ten cel przeznaczono ponad 137 mln zł.
Do głosowania zachęcił w niedzielę na platformie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Zmieniaj swoją okolicę i całą Warszawę bezpośrednio. Zagłosuj w 13. edycji budżetu obywatelskiego i zdecyduj, jakie zmiany zajdą w stolicy" - przekonywał.
Zagłosowało już ponad 25 tysięcy osób
Do tej pory zagłosowało ponad 25 tysięcy osób. W rankingu frekwencji przoduje dzielnica Wesoła. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców i mieszkanek dzielnicy, to właśnie tam głosuje najwięcej osób.
Mieszkańcy mogą wybierać spośród: 74 projektów miejskich, 430 pomysłów dzielnicowych i 681 propozycji lokalnych.
Można zagłosować tylko raz, wybierając maksymalnie pięć projektów z poziomu miejskiego, do pięciu projektów z poziomu dzielnicowego oraz do pięciu projektów z poziomu lokalnego w wybranej dzielnicy (dla dwóch warszawskich dzielnic: Wesoła i Rembertów nie zostały wydzielone obszary lokalne).
Na co można oddać głos?
Mieszkańcy mogą wybierać spośród:
- 74 projektów miejskich,
- 430 pomysłów dzielnicowych,
- 681 propozycji lokalnych.
Wśród projektów miejskich są m.in.: zakup balonu na ogrzane powietrze, który ma się stać wizytówką Warszawy, bezpłatne spływy kajakowe po Wiśle, darmowe wejścia do ZOO w każdy weekend (sobota i niedziela) kwietnia i września dla osób mieszkających w Warszawie, czy też całoroczne bezpłatne zajęcia jogi w 10 różnych obszarach/strefach miasta.
Można też głosować na projekt, który zakłada stworzenie ogólnodostępnego szlaku spacerowego poświęconego warszawskiej Syrence, obejmującego wybrane jej przedstawienia w przestrzeni miasta. Uczestnicy będą mogli samodzielnie odkrywać trasę, korzystając z interaktywnej strony mobilnej z mapą, materiałami edukacyjnymi oraz elementami gry miejskiej. Uzupełnieniem projektu będą cykliczne widowiska na Wiśle, dostępne dla szerokiej publiczności z bulwarów.
Inny projekt zakłada stworzenie miejskiego, bezpłatnego centrum wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży.
Poprzeć można też przygotowanie i przeprowadzenie miejskiej kampanii społecznej dotyczącej przeciwdziałania nielegalnemu graffiti na elewacjach budynków w Warszawie.
Wyniki głosowania i lista zwycięskich pomysłów zostaną ogłoszone 1 lipca. Warszawa przeznaczy na ich realizację w 2027 r. ponad 130 mln zł.