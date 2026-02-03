Logo TVN Warszawa
Śródmieście

"Uratował mi życie". Nie chcą rozstawać się z czworonożnymi przyjaciółmi, by móc spać w noclegowni

Z noclegowni można korzystać razem z czworonogiem
"Dzięki niemu jeszcze żyję po śmierci rodziców"
Źródło: TVN24
Niestety do noclegowni nie przyjmują z psem - zmartwił się mężczyzna, z którym w jednym z warszawskich namiotów grzewczych rozmawiał reporter TVN24 Paweł Łukasik. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zadecydował, że osoby w kryzysie bezdomności posiadające psy lub koty będą mogły razem ze zwierzakami znaleźć schronienie. Muszą zgłosić taką potrzebę do straży miejskiej. Funkcjonariusze wskażą miejsce, w którym możliwy jest bezpieczny nocleg.

Jak zapewniają władze stolicy, osoby w kryzysie bezdomności, które opiekują się psem lub kotem, mogą skorzystać z miejsca na nocleg wraz ze swoim czworonogiem. - To sytuacja wyjątkowa, rozumiemy, że ludzie nie chcą rozstać się ze swoim czworonożnym przyjacielem i dla takich osób miasto ma ogrzewane, bezpieczne miejsca na mroźne noce - prosimy o zgłoszenie się do straży miejskiej pod numerem 986. Razem schronicie się przed zimnem, a jeśli będzie taka potrzeba, to także zwierzę otrzyma pomoc i niezbędne rzeczy - smycz, posłanie, czy wsparcie lekarza weterynarii - zapewnił prezydent Rafał Trzaskowski.

Wystarczy zgłosić się do straży miejskiej

Według obowiązujących przepisów osoby w kryzysie bezdomności, które mają pod opieką zwierzęta, nie mogą skorzystać z noclegowni. To realna bariera, ale nie oznacza braku wsparcia. W tym celu należy zgłosić się bezpośrednio do straży miejskiej w Warszawie.

"Dzięki niemu żyję po śmierci rodziców"

Z mężczyzną, o którym wspomniał w swoim wpisie prezydent Warszawy, rozmawiał w poniedziałek reporter TVN24 Paweł Łukasik. On i jego rudy kundelek ogrzewali się w jednym z namiotów.

- Czekamy na wydawkę (jedzenia-red.) na Dworcu Centralnym - mówił. Powiedział, że mieszka w altance. - Dajemy radę. Ja śpię pod dwoma śpiworami, on śpi pod dwoma śpiworami - wytłumaczył mężczyzna, wskazując na swojego psa. Przyznał, że myślał o noclegowni. - Ale niestety nie przyjmują z psem - ubolewał. I dodał: - A ja go nie oddam. Uratował mi życie kiedyś. Dzięki niemu jeszcze żyję po śmierci rodziców.

Z noclegowni można korzystać razem z czworonogiem
Z noclegowni można korzystać razem z czworonogiem
Źródło: TVN24

Jak wyjaśnił, jego trudna sytuacja życiowa zaczęła się właśnie wtedy. Ale na urodziny dostał od przyjaciela psa. - Nie jestem w najlepszej sytuacji, ale dzięki niemu jestem w bardzo dobrej - podsumował.

Z noclegowni można korzystać razem z czworonogiem
Z noclegowni można korzystać razem z czworonogiem
Źródło: TVN24

Gdzie stanęły namioty grzewcze?

W pięciu lokalizacjach straż pożarna nadal wystawia pięć ogrzewanych namiotów. Z kolei dzięki MPWiK mieszkańcy mogą się tam napić ciepłej herbaty i kawy. Wydano już ponad 13 tysięcy napojów.

Co najmniej do środy namioty będą czynne non-stop. Miejsca, w których stoją:

- Metro Centrum – wyjście z Patelni

- Rondo Wiatraczna – między Grochowską a Al. Waszyngtona

- Al. Solidarności/Targowa

- Pętla Metro Wilanowska

- ul. Żeromskiego/ul. Marymoncka przy stacji Metro Słodowiec.

W namiocie można napić się kawy lub herbaty
W namiocie można napić się kawy lub herbaty
Źródło: TVN24

"Nie mam gdzie wracać"

Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił dwa bezpłatne autobusy dla osób, które potrzebują się ogrzać. Autobusy kursują od 18.00 - przez całą noc.

Paweł Łukasik rozmawiał też z jednym z pasażerów, który skorzystał z autobusu. - Nie mam gdzie wracać, bo jestem bezdomnym i jestem pogorzelcem. Nie staram się o żadne mieszkanie socjalne, po prostu nie chcę rządu prosić - mówił mężczyzna.

Jak sobie radzi i gdzie mieszka na co dzień? - Przysypiam, dworzec, wcześniej miałem swoje miejsce, ale skasowali mi. Ukradli mi śpiwory. A teraz radzę sobie tak, jak sobie radzę. Jeżdżę i ogrzewam się - dodaje. - Da się usnąć - ocenia jazdę autobusem.

Trasy linii grzewczej

Trasy autobusów zostały zaplanowane tak, by można było do nich wsiąść w wielu rejonach miasta, tam gdzie jest wielu pieszych.

"OGRZEJ SIĘ – linia A": DW. CENTRALNY 23 – jezdnia północna Dworca Centralnego – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie – Aleja Prymasa Tysiąclecia – Górczewska – Leszno – Okopowa – Aleja "Solidarności" – Aleja Jana Pawła II – jezdnia północna Dworca Centralnego – DW. CENTRALNY 23;

Przystanki stałe: Dw. Centralny 02, Pl. Zawiszy 02, Dw. Zachodni 52; PKP Wola (Kasprzaka) 06; PKP Wola (Wolska) 06; Metro Młynów 05; Płocka-Szpital 01; Młynarska 01; Okopowa 01; Kino Femina 07; Rondo ONZ 01; Dw. Centralny 23.

"OGRZEJ SIĘ – linia B": PL. HALLERA 12 – Jagiellońska – św. Cyryla i Metodego – Targowa – J. Zamoyskiego – Lubelska – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Stanisławowska – J. Dwernickiego – Wiatraczna – Grochowska – J. Zamoyskiego – Targowa – Aleja "Solidarności" – Jagiellońska – PL. HALLERA 12.

Przystanki stałe: Plac Hallera 12; Dw. Wileński 01; Ząbkowska 01; Kijowska 01; Al. Zieleniecka 04; Dw. Wschodni (Lubelska) 14; Wiatraczna 01; Praga Płd. - Ratusz 01; Al. Zieleniecka 03; Kijowska 02, Ząbkowska 02; Dw. Wileński 05; Pl. Hallera 12.

Pozostałe przystanki na trasie obowiązują jako "na żądanie", czyli trzeba kierowcy zasygnalizować potrzebę zatrzymania.

Szkoła (zdjęcie ilustracyjne)
Ponad 200 szkół na Mazowszu odwołało lekcje
Namioty grzewcze będą działać całą dobę
Ogrzewane namioty z ciepłymi napojami dostępne całą dobę
Poranne problemy tramwajowe w al. Jana Pawła II
Mróz kontra tramwaje. "Mamy problemy z elektroniką"
Komunikacja

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

