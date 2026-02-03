"Uratował mi życie". Nie chcą rozstawać się z czworonożnymi przyjaciółmi, by móc spać w noclegowni

"Dzięki niemu jeszcze żyję po śmierci rodziców" Źródło: TVN24

Jak zapewniają władze stolicy, osoby w kryzysie bezdomności, które opiekują się psem lub kotem, mogą skorzystać z miejsca na nocleg wraz ze swoim czworonogiem. - To sytuacja wyjątkowa, rozumiemy, że ludzie nie chcą rozstać się ze swoim czworonożnym przyjacielem i dla takich osób miasto ma ogrzewane, bezpieczne miejsca na mroźne noce - prosimy o zgłoszenie się do straży miejskiej pod numerem 986. Razem schronicie się przed zimnem, a jeśli będzie taka potrzeba, to także zwierzę otrzyma pomoc i niezbędne rzeczy - smycz, posłanie, czy wsparcie lekarza weterynarii - zapewnił prezydent Rafał Trzaskowski.

Wystarczy zgłosić się do straży miejskiej

Według obowiązujących przepisów osoby w kryzysie bezdomności, które mają pod opieką zwierzęta, nie mogą skorzystać z noclegowni. To realna bariera, ale nie oznacza braku wsparcia. W tym celu należy zgłosić się bezpośrednio do straży miejskiej w Warszawie.

Dziś w jednym z miejskich namiotów, gdzie wspólnie ze strażakami rozdajemy ciepłe napoje w mroźne dni, a dziś i jutro także w nocy, spotkaliśmy osobę w kryzysie bezdomności, która ma psa. Takie osoby nie mogą skorzystać z noclegowni, wykluczają to niestety przepisy. Ale nie… — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) February 2, 2026

"Dzięki niemu żyję po śmierci rodziców"

Z mężczyzną, o którym wspomniał w swoim wpisie prezydent Warszawy, rozmawiał w poniedziałek reporter TVN24 Paweł Łukasik. On i jego rudy kundelek ogrzewali się w jednym z namiotów.

- Czekamy na wydawkę (jedzenia-red.) na Dworcu Centralnym - mówił. Powiedział, że mieszka w altance. - Dajemy radę. Ja śpię pod dwoma śpiworami, on śpi pod dwoma śpiworami - wytłumaczył mężczyzna, wskazując na swojego psa. Przyznał, że myślał o noclegowni. - Ale niestety nie przyjmują z psem - ubolewał. I dodał: - A ja go nie oddam. Uratował mi życie kiedyś. Dzięki niemu jeszcze żyję po śmierci rodziców.

Jak wyjaśnił, jego trudna sytuacja życiowa zaczęła się właśnie wtedy. Ale na urodziny dostał od przyjaciela psa. - Nie jestem w najlepszej sytuacji, ale dzięki niemu jestem w bardzo dobrej - podsumował.

Z noclegowni można korzystać razem z czworonogiem Źródło: TVN24

Gdzie stanęły namioty grzewcze?

W pięciu lokalizacjach straż pożarna nadal wystawia pięć ogrzewanych namiotów. Z kolei dzięki MPWiK mieszkańcy mogą się tam napić ciepłej herbaty i kawy. Wydano już ponad 13 tysięcy napojów.

Co najmniej do środy namioty będą czynne non-stop. Miejsca, w których stoją:

- Metro Centrum – wyjście z Patelni

- Rondo Wiatraczna – między Grochowską a Al. Waszyngtona

- Al. Solidarności/Targowa

- Pętla Metro Wilanowska

- ul. Żeromskiego/ul. Marymoncka przy stacji Metro Słodowiec.

W namiocie można napić się kawy lub herbaty Źródło: TVN24

"Nie mam gdzie wracać"

Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił dwa bezpłatne autobusy dla osób, które potrzebują się ogrzać. Autobusy kursują od 18.00 - przez całą noc.

Paweł Łukasik rozmawiał też z jednym z pasażerów, który skorzystał z autobusu. - Nie mam gdzie wracać, bo jestem bezdomnym i jestem pogorzelcem. Nie staram się o żadne mieszkanie socjalne, po prostu nie chcę rządu prosić - mówił mężczyzna.

Jak sobie radzi i gdzie mieszka na co dzień? - Przysypiam, dworzec, wcześniej miałem swoje miejsce, ale skasowali mi. Ukradli mi śpiwory. A teraz radzę sobie tak, jak sobie radzę. Jeżdżę i ogrzewam się - dodaje. - Da się usnąć - ocenia jazdę autobusem.

Trasy linii grzewczej

Trasy autobusów zostały zaplanowane tak, by można było do nich wsiąść w wielu rejonach miasta, tam gdzie jest wielu pieszych.

"OGRZEJ SIĘ – linia A": DW. CENTRALNY 23 – jezdnia północna Dworca Centralnego – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie – Aleja Prymasa Tysiąclecia – Górczewska – Leszno – Okopowa – Aleja "Solidarności" – Aleja Jana Pawła II – jezdnia północna Dworca Centralnego – DW. CENTRALNY 23;

Przystanki stałe: Dw. Centralny 02, Pl. Zawiszy 02, Dw. Zachodni 52; PKP Wola (Kasprzaka) 06; PKP Wola (Wolska) 06; Metro Młynów 05; Płocka-Szpital 01; Młynarska 01; Okopowa 01; Kino Femina 07; Rondo ONZ 01; Dw. Centralny 23.

"OGRZEJ SIĘ – linia B": PL. HALLERA 12 – Jagiellońska – św. Cyryla i Metodego – Targowa – J. Zamoyskiego – Lubelska – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Stanisławowska – J. Dwernickiego – Wiatraczna – Grochowska – J. Zamoyskiego – Targowa – Aleja "Solidarności" – Jagiellońska – PL. HALLERA 12.

Przystanki stałe: Plac Hallera 12; Dw. Wileński 01; Ząbkowska 01; Kijowska 01; Al. Zieleniecka 04; Dw. Wschodni (Lubelska) 14; Wiatraczna 01; Praga Płd. - Ratusz 01; Al. Zieleniecka 03; Kijowska 02, Ząbkowska 02; Dw. Wileński 05; Pl. Hallera 12.

Pozostałe przystanki na trasie obowiązują jako "na żądanie", czyli trzeba kierowcy zasygnalizować potrzebę zatrzymania.