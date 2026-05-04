Osierocone pisklęta nurogęsi mają nową rodzinę Oprac. Klaudia Kamieniarz

W sobotę informowaliśmy o pisklętach nurogęsi, które trafiły pod opiekę ptasiego azylu warszawskiego zoo. Ich matka została pożarta przez rybę (prawdopodobnie suma) podczas próby przedostania się z Łazienek Królewskich do Wisły. Dzięki szybkiej interwencji obserwatorów pisklęta zostały uratowane i zyskały szansę na adopcję.

Pracownicy Zarządu Zieleni poinformowali, że udało się już znaleźć nową matkę dla piskląt. W niedzielę dołączyły do nurogęsi, która tego dnia zdołała przeprawić się do rzeki z dziesiątką własnych dzieci.

"Ale nie było łatwo… gdy nurogęś dostała się do Wisły, zaczęła się prawdziwa akcja - pościg za rodziną między Śródmieściem a Pragą, ciągłe aktualizacje lokalizacji. Nurogęś z młodymi musiała przepłynąć obok tłumów grillujących nad Wisłą, mijała kajakarzy, a nawet driftującą motorówkę" - relacjonuje Zarząd Zieleni.

Jak czytamy we wpisie, było to szóste w tym sezonie skuteczne przejście nurogęsi do Wisły.

Wolontariusze pomagają nurogęsiom dotrzeć do Wisły

Zadaniem wolontariuszy jest obserwacja i szybkie informowanie pracowników ZZW o pojawieniu się ptaków, co pozwala odpowiednio zabezpieczyć trasę ich wędrówki. W tym roku dodatkowo obserwowany jest także teren Parku Fosa i Stoki Cytadeli, skąd - jak wskazują wcześniejsze doświadczenia - nurogęsi z młodymi mogą również wyruszać w kierunku Wisły.

Nad przebiegiem całej akcji czuwają przeszkoleni pracownicy ZZW, którzy są uprawnieni do kierowania ruchem, a w razie potrzeby mogą liczyć na wsparcie straży miejskiej oraz policji. Wolontariusze wspierają działania służb, pomagając w organizacji ruchu pieszego i tworząc bezpieczne warunki dla przemieszczających się ptaków.

Nurogęsi są objęte ochroną w ramach obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. W Warszawie gniazdują niemal wyłącznie w Łazienkach Królewskich i okolicach, mimo że nurogęś nie należy do gatunków parkowych, a park jest oddalony od Wisły.

