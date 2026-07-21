Śródmieście Orzeł po renowacji wylądował na Bramie Głównej UW

Nowy budynek Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Źródło wideo: M. Kaźmierczak/UW Źródło zdj. gł.: Uniwersytet Warszawski

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Orzeł został zdemontowany w marcu tego roku.

"Wieloletni wpływ czynników atmosferycznych spowodował konieczność renowacji godła. 18 lipca orzeł został ponownie zainstalowany na Bramie Głównej UW. Prace konserwatorskie trwały od marca. Ich celem było odtworzenie właściwych barw uniwersyteckiego orła. Godło oczyszczono oraz m.in. zabezpieczono jego powierzchnię" - poinformowała dr Anna Modzelewska, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Warszawskiego.

Pięć gwiazd, jak pierwsze wydziały

Uniwersyteckie godło to Orzeł Biały w otoczeniu pięciu gwiazd, trzymający w swych szponach gałąź wawrzynu i liść palmy.

- Te pięć gwiazd symbolizuje pięć pierwszych wydziałów uniwersytetu (prawa, lekarski, filozoficzny, teologiczny, sztuk pięknych - red.). W swych szponach orzeł trzyma dwa przedmioty: gałąź lauru i liść palmy. Symbolizują one z jednej strony trud, a z drugiej zwycięstwo, nagrodę - tłumaczył kustosz Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego dr Krzysztof Mordyński w filmie z serii "Czytaj z UW".

Orzeł z Bramy Głównej UW już po renowacji Orzeł z Bramy Głównej UW przeszedł renowację Źródło zdjęcia: Uniwersytet Warszawski Orzeł z Bramy Głównej UW przeszedł renowację Źródło zdjęcia: Uniwersytet Warszawski Orzeł z Bramy Głównej UW przeszedł renowację Źródło zdjęcia: Uniwersytet Warszawski Orzeł z Bramy Głównej UW przeszedł renowację Źródło zdjęcia: Uniwersytet Warszawski Orzeł z Bramy Głównej UW przeszedł renowację Źródło zdjęcia: Uniwersytet Warszawski Orzeł z Bramy Głównej UW przeszedł renowację Źródło zdjęcia: Uniwersytet Warszawski

Na Bramie Głównej od 1817 roku

Historia godła sięga 1817 roku. Na Bramie Głównej UW przy Krakowskim Przedmieściu orła po raz pierwszy uroczyście zawieszono 7 października 1916 roku, przy okazji inauguracji roku akademickiego.

Polski orzeł bardzo drażnił wielkiego księcia Konstantego, brata cesarza Rosji Aleksandra I, więc w 1823 roku doprowadził on do jego usunięcia. Kiedy jednak w 1915 roku polska społeczność naukowa odzyskała uniwersytet, postanowiono przywrócić dawny symbol i umieszczono godło UW na bramie. Zdobiło ono wejście do uczelni do czasów II wojny światowej, kiedy zdjęli je niemieccy okupanci.

Po wojnie nie przywrócono dawnego godła - uniwersytecki orzeł miał koronę - ale zamieszczono godło państwowe z orłem bez korony. Orzeł uniwersytecki powrócił na bramę w 1984 roku.