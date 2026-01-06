Karol Nawrocki w Orszaku Trzech Króli Źródło: TVN24

Sprzed pomnika Mikołaja Kopernika uczestnicy warszawskiego orszaku skierowali się Traktem Królewskim na plac Zamkowy, gdzie nastąpi uroczysty pokłon trzech króli Jezusowi w stajence. Aktorzy wcielający się w biblijnych króli ofiarują mu mirrę – znak cierpienia i symbol proroctwa, kadzidło – znak modlitwy i symbol kapłaństwa oraz złoto – dar czystego serca i symbol królewskiej misji.

"Nadzieją się cieszą!"

Na czele orszaku idzie gwiazda, a za nią grupa pastuszków. W rolę króla Europy wcielił się Mariusz Buganik, który jest tatą piątki dzieci. Króla Azji gra urodzony w Hongkongu, a dorastający w Kanadzie – Ericsson Sing, zaś króla Afryki – pochodzący z Senegalu i mieszkający od dziewięciu lat w Polsce Abel Mane. Towarzyszą im rycerze i dwórki. Idą także aniołki, w które wcieliło się ok. 400 dzieci ze szkół podstawowych.

W postacie Świętej Rodziny wcielili się małżonkowie Magdalena i Paweł Nowiccy, którzy są ze swoim półtorarocznym synkiem - Lechem.

Tegoroczne hasło orszaku Trzech Króli "Nadzieją się cieszą!" wywodzi się z pochodzącej z XVII wieku. kolędy "Mędrcy świata, monarchowie" autorstwa Stefana Bortkiewicza.

Para prezydencka w orszaku

Kancelaria Prezydenta RP zapowiedziała wcześniej, że do Orszaku dołączy prezydent Karol Nawrocki wraz małżonką Martą Nawrocką. Tak też się stało. Para prezydencka dołączyła do pochodu na wysokości Pałacu Prezydenckiego.

Od kilkunastu lat roku orszaki Trzech Króli są w Polsce tradycyjnym elementem obchodów uroczystości Objawienia Pańskiego, zwanego Epifanią, a w naszym kraju świętem Trzech Króli, które Kościół ustanowił (w III wieku w Kościele wschodnim, a w IV wieku w Kościele zachodnim).

Organizatorem orszaku w stolicy jest Fundacja Orszak Trzech Króli oraz Centrum Myśli Jana Pawła II. Inicjatywa zorganizowania ulicznych jasełek powstała w 2009 roku w szkole Żagle prowadzonej przez Stowarzyszenie Sternik.