Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

"Nadzieją się cieszą". Orszak Trzech Króli przejdzie Traktem Królewskim

Orszak Trzech Króli w Warszawie
06.01.2025 | Przygotowania do Orszaku Trzech Króli w Warszawie
Źródło: TVN24
Hasło tegorocznego Orszaku Trzech Króli to "Nadzieją się cieszą". Barwny pochód przejdzie sprzed pomnika Mikołaja Kopernika do placu Zamkowego. Po pokłonie Trzech Króli i wspólnym polonezie rozpocznie się kolędowanie. Komunikacja miejska będzie kursowała, jak w niedzielę.

18. warszawski Orszak Trzech Króli przejdzie po wyłączonym z ruchu kołowego odcinku Traktu Królewskiego. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11.45 przed Pomnikiem Mikołaja Kopernika przy ulicy Nowy Świat. Stamtąd przejdzie Krakowskim Przedmieściem do Placu Zamkowego. Orszak kolędników powinien tam dotrzeć około godziny 12.20.

Po pokłonie Trzech Króli i wspólnym polonezie rozpocznie się kolędowanie, które potrwa do godziny 20. "Finał na Placu Zamkowym łączy się z inauguracją 11. edycji akcji PoKolędzie JP2, która prowadzona jest w miejscach o utrudnionym dostępie do kultury" - przekazał ratusz w komunikacie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zmiany w kursowaniu komunikacji po Nowym Roku i w święto Trzech Króli

Zmiany w kursowaniu komunikacji po Nowym Roku i w święto Trzech Króli

Komunikacja
Orszaki Trzech Króli przejdą ulicami blisko tysiąca miejscowości

Orszaki Trzech Króli przejdą ulicami blisko tysiąca miejscowości

"Nadzieją się cieszą"

Orszak Trzech Króli to uliczne, barwne wystawienie tradycyjnych ludowych jasełek według scenariusza opartego na przekazie ewangelicznym. Wolontariusze wcielają się w role Świętej Rodziny, Pasterzy, Aniołów, Diabłów, Kolędników oraz tytułowych bohaterów wydarzenia – Trzech Królów, którzy wraz z orszakami rycerzy i dwórek wędrują, aby pokłonić się Dzieciątku Jezus i złożyć swoje dary: mirrę, kadzidło i złoto.

Wszyscy przybyli są zaproszeni do wspólnego wędrowania za Mędrcami do Stajenki. Na uczestników będą czekać korony i śpiewniki.

Ubiegłoroczny Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Źródło: PAP/Marcin Obara
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Źródło: PAP/Marcin Obara
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Źródło: PAP/Marcin Obara
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Źródło: PAP/Marcin Obara
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Źródło: PAP/Marcin Obara
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Źródło: PAP/Marcin Obara
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Źródło: PAP/Marcin Obara
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Źródło: PAP/Marcin Obara
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Źródło: PAP/Marcin Obara
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Źródło: PAP/Marcin Obara
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Źródło: PAP/Marcin Obara

Hasło tegorocznego Orszaku Trzech Króli "Nadzieją się cieszą" wywodzi się ze słów drugiej zwrotki kolędy "Mędrcy świata, Monarchowie", która przedstawia wieść usłyszaną przez Mędrców o Herodzie.

Wydarzenie w Warszawie organizowane jest przez Fundację Orszak Trzech Króli we współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucją kultury Warszawy i Archikatedrą św. Jana. Patronatem objął je Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Orszak zawita także na Targówek

Orszak Trzech Króli przejdzie też ulicami Zacisza. Około południa część ulic osiedla będzie nieprzejezdna. Pochód wyruszy około godziny 11.30 z parafii Świętej Rodziny przy ulicy Rozwadowskiej. Uczestnicy przejdą ulicami: Skrzypcową, Korzystną, Mleczną, Codzienną, Rolanda, Sawy, Warsa, Blokową, Kanałową, Chmurną, Łukasiewicza, Samotną, Korzystną, Skrzypcową do Rozwadowskiej. Procesja może potrwać do godziny 13.30.

W czasie wydarzenia ruch na ulicach będzie wstrzymywany.

Autobusy linii 512 zmienią trasę. Będą kursowały prosto Młodzieńczą, a następnie ulicami: Kondratowicza, św. Wincentego i Matki Teresy z Kalkuty do przystanku Balkonowa.

Komunikacja miejska jak w niedzielę

We wtorek, 6 stycznia, autobusy, tramwaje, pociągi metra oraz SKM będą kurowały według niedzielnego rozkładu jazdy. Tego dnia z zajezdni nie wyjadą autobusy linii: 126, 160, 171 182, 196, 256, 263 i Z-8. Zmienionymi trasami pojadą autobusy: 125, 131, 143, 187, 192 i 521, a rozkłady specjalne będą miały linie: 106, 108, 122, 130, 177, 193, 212, 228 i 527.

Ostatnia okazja na spacer deptakiem

Jeszcze tylko w poniedziałek i we wtorek, 5 i 6 stycznia, Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście będą świątecznym deptakiem. Odcinek pomiędzy Rondem de Gaulle’a a Placem Zamkowym jest zarezerwowany dla spacerowiczów i rowerzystów. Kierowcy cały czas mogą przejechać Świętokrzyską przez skrzyżowanie z ulicą Nowy Świat.

Ratusz zachęca, by na spacer świątecznym deptakiem dotrzeć komunikacją miejską. Dojechać można metrem linii M2 i wysiąść na stacji Nowy Świat–Uniwersytet, która jest tuż przy Trakcie Królewskim, przy skrzyżowaniu ulicy Świętokrzyskiej i Nowego Światu. "Pociągi linii M1 nie dojeżdżają tak blisko, ale za to do pięknie rozświetlonego traktu możemy zrobić sobie spacer przez Stare Miasto – ze stacji Ratusz Arsenał dojdziemy tam ulicą Długą" - podkreślił ratusz.

Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim
Świąteczne iluminacje 2024
Świąteczne iluminacje 2024
Źródło: ZDM
Świąteczne iluminacje 2024
Świąteczne iluminacje 2024
Źródło: ZDM
Świąteczne iluminacje 2024
Świąteczne iluminacje 2024
Źródło: ZDM
Świąteczne iluminacje 2024
Świąteczne iluminacje 2024
Źródło: ZDM
Świąteczne iluminacje 2024
Świąteczne iluminacje 2024
Źródło: ZDM
Świąteczne iluminacje 2024
Świąteczne iluminacje 2024
Źródło: ZDM
Świąteczne iluminacje 2024
Świąteczne iluminacje 2024
Źródło: ZDM
Świąteczne iluminacje 2024
Świąteczne iluminacje 2024
Źródło: ZDM
Świąteczne iluminacje 2024
Świąteczne iluminacje 2024
Źródło: ZDM

W dojeździe pomocne są także tramwaje i autobusy, kursujące aleją "Solidarności". W pobliże dojeżdżają linie: 4, 13, 20, 23, 26, 160 i 190. Wszystkie zatrzymują się na wspólnym przystanku przy Placu Bankowym oraz Starym Mieście – z niego właśnie na świąteczny deptak jest najbliżej.

Autobusy standardowo kursujące Traktem Królewskim, czyli: 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 do 6 stycznia skierowane zostały na trasy objazdowe. Aby nimi dotrzeć do świątecznie przystrojonego centrum miasta, trzeba wysiąść na ulicy Miodowej (np. przy Placu Krasińskich lub Kapitulnej) lub przy Placu marsz. J. Piłsudskiego. Można nimi dojechać także w pobliże Ronda gen. de Gaulle’a, gdzie rozpoczyna się wyłączony dla ruchu pojazdów odcinek Nowego Światu. Poza tym zatrzymują się tam także autobusy linii 117, 158, 507 oraz tramwaje 7, 9, 22, 24.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Spacery w blasku świątecznej iluminacji. Trakt Królewski zmieni się w deptak

Spacery w blasku świątecznej iluminacji. Trakt Królewski zmieni się w deptak

Rozbłysła świąteczna iluminacja, jest 27-metrowa choinka

Rozbłysła świąteczna iluminacja, jest 27-metrowa choinka

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

Udostępnij:
TAGI:
Utrudnienia w ruchuKomunikacja Miejska
Czytaj także:
Wilki w lesie pod Piasecznem (zdjęcie ilustracyjne)
Pojawiły się wilki, leśnicy apelują do właścicieli psów
Paszport był oryginalny, ale wiza fałszywa
Paszport oryginalny, problem był z wizą
Włochy
Utrudnienia na pierwszej linii metra (zdj. ilustracyjne)
Utrudnienia w metrze, trzy stacje były zamknięte
Targówek
Śnieg w Mławie
"Ludzie zmuszeni są do chodzenia ulicą. To bardzo niebezpieczne"
Wypadek na Dworcu Centralnym (zdj. ilustracyjne)
Wypadek na Dworcu Centralnym. Pociągi opóźnione
Policjanci zatrzymali mężczyznę
"Liczyłem, że sobie pójdziecie". Nie poszli
Ursynów
Policja pokazała nagranie z miejsca zdarzenia
Cztery ciała w kamienicy. Jest pierwszy akt oskarżenia
Wola
Awaria wodociągowa na ul. Wojskowej
Mróz nie odpuszcza. Awarie wodociągowe w kilku dzielnicach
Bemowo
Mężczyzna podejrzany o śmiertelne potrącenie 14-latka zatrzymany
Odpowie za śmiertelne potrącenie nastolatka i ucieczkę
Wola
Policjanci pracowali na ulicy Służby Polsce
Seniorka zginęła na osiedlowej ulicy. Sprawca nie poniesie kary
Ursynów
Jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie
Pchli targ w miejscu świątecznego jarmarku. Był pomysł, jest odpowiedź
Śródmieście
Pożar sadzy w kominie, interwencja straży
Zapaliła się sadza w kominie
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Ostatni raz tyle śniegu w stolicy było ponad 10 lat temu
METEO
Pociąg Intercity, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
Trzy dodatkowe połączenia między Warszawą a Krakowem
Śródmieście
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Seria awarii nie odpuszcza. Kolejne budynki bez wody
Ursynów
Policjanci ukarali kierowcę, którego auto miało łyse opony
Jechał na takich oponach w czasie śnieżycy. Dostał mandat
lotnisko, limit 100 ml w bagażu podręcznym, kontrola bezpieczeństwa
Nowe skanery na Lotnisku Chopina. Zmienią się zasady przewozu płynów
Włochy
Budowa studia WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego
Budowa sceny i studia WOŚP ruszyła. Kto wystąpi na finałowym koncercie
Praga Południe
Anna Kurek "Anka", sanitariuszka Powstania Warszawskiego
Zmarła Anna Kurek ps. Anka, sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim
Śródmieście
Zdarzenie drogowe na warszawskim Ursusie
Z pługosolarki spadła skrzynia i zablokowała skrzyżowanie
Ursus
Czołowe zderzenie na DK79 w miejscowości Coniew
Trzy osoby ranne. Lądował śmigłowiec ratunkowy
Kampinoski Park Narodowy
Dyrekcja Kampinosu zamknęła fragmenty szlaków
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich został znów zdewastowany
Fotoradar rekordzista zniszczony po raz trzeci
Ursus
W sobotę prognozowane są kolejne opady śniegu w stolicy
Kolejny dzień z opadami śniegu. ZOM ostrzega: może być ślisko
Śródmieście
Policjanci zatrzymali podejrzanego o kradzież czekolady (zdj. ilustracyjne)
Amator czekolady wpadł na gorącym uczynku
Kolizja z udziałem nietrzeźwego kierowcy w Wielęcinie
Auto dachowało, w środku dwoje pijanych. Twierdzili, że kierowała "nieznana im osoba"
Mężczyzna wybiegł z marketu z wózkiem sklepowym (zdjęcie ilustracyjne)
Zaczęło się od kradzieży w sklepie. Trzy osoby z zarzutami, jedna w areszcie
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości w pobliżu stolicy
Roman Lipiec ps. "Adam", żołnierz Powstania Warszawskiego
Nie żyje Roman "Adam" Lipiec, walczył w Powstaniu Warszawskim
Śródmieście
dziecko noworodek szpital shutterstock_2288052627
Abigail przyszła na świat minutę po północy
Wola
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki