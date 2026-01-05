"Nadzieją się cieszą". Orszak Trzech Króli przejdzie Traktem Królewskim

06.01.2025 | Przygotowania do Orszaku Trzech Króli w Warszawie Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

18. warszawski Orszak Trzech Króli przejdzie po wyłączonym z ruchu kołowego odcinku Traktu Królewskiego. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11.45 przed Pomnikiem Mikołaja Kopernika przy ulicy Nowy Świat. Stamtąd przejdzie Krakowskim Przedmieściem do Placu Zamkowego. Orszak kolędników powinien tam dotrzeć około godziny 12.20.

Po pokłonie Trzech Króli i wspólnym polonezie rozpocznie się kolędowanie, które potrwa do godziny 20. "Finał na Placu Zamkowym łączy się z inauguracją 11. edycji akcji PoKolędzie JP2, która prowadzona jest w miejscach o utrudnionym dostępie do kultury" - przekazał ratusz w komunikacie.

"Nadzieją się cieszą"

Orszak Trzech Króli to uliczne, barwne wystawienie tradycyjnych ludowych jasełek według scenariusza opartego na przekazie ewangelicznym. Wolontariusze wcielają się w role Świętej Rodziny, Pasterzy, Aniołów, Diabłów, Kolędników oraz tytułowych bohaterów wydarzenia – Trzech Królów, którzy wraz z orszakami rycerzy i dwórek wędrują, aby pokłonić się Dzieciątku Jezus i złożyć swoje dary: mirrę, kadzidło i złoto.

Wszyscy przybyli są zaproszeni do wspólnego wędrowania za Mędrcami do Stajenki. Na uczestników będą czekać korony i śpiewniki.

Ubiegłoroczny Orszak Trzech Króli Orszak Trzech Króli w Warszawie Źródło: PAP/Marcin Obara Orszak Trzech Króli w Warszawie Źródło: PAP/Marcin Obara Orszak Trzech Króli w Warszawie Źródło: PAP/Marcin Obara Orszak Trzech Króli w Warszawie Źródło: PAP/Marcin Obara Orszak Trzech Króli w Warszawie Źródło: PAP/Marcin Obara Orszak Trzech Króli w Warszawie Źródło: PAP/Marcin Obara Orszak Trzech Króli w Warszawie Źródło: PAP/Marcin Obara Orszak Trzech Króli w Warszawie Źródło: PAP/Marcin Obara Orszak Trzech Króli w Warszawie Źródło: PAP/Marcin Obara Orszak Trzech Króli w Warszawie Źródło: PAP/Marcin Obara Orszak Trzech Króli w Warszawie Źródło: PAP/Marcin Obara

Hasło tegorocznego Orszaku Trzech Króli "Nadzieją się cieszą" wywodzi się ze słów drugiej zwrotki kolędy "Mędrcy świata, Monarchowie", która przedstawia wieść usłyszaną przez Mędrców o Herodzie.

Wydarzenie w Warszawie organizowane jest przez Fundację Orszak Trzech Króli we współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucją kultury Warszawy i Archikatedrą św. Jana. Patronatem objął je Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Orszak zawita także na Targówek

Orszak Trzech Króli przejdzie też ulicami Zacisza. Około południa część ulic osiedla będzie nieprzejezdna. Pochód wyruszy około godziny 11.30 z parafii Świętej Rodziny przy ulicy Rozwadowskiej. Uczestnicy przejdą ulicami: Skrzypcową, Korzystną, Mleczną, Codzienną, Rolanda, Sawy, Warsa, Blokową, Kanałową, Chmurną, Łukasiewicza, Samotną, Korzystną, Skrzypcową do Rozwadowskiej. Procesja może potrwać do godziny 13.30.

W czasie wydarzenia ruch na ulicach będzie wstrzymywany.

Autobusy linii 512 zmienią trasę. Będą kursowały prosto Młodzieńczą, a następnie ulicami: Kondratowicza, św. Wincentego i Matki Teresy z Kalkuty do przystanku Balkonowa.

Komunikacja miejska jak w niedzielę

We wtorek, 6 stycznia, autobusy, tramwaje, pociągi metra oraz SKM będą kurowały według niedzielnego rozkładu jazdy. Tego dnia z zajezdni nie wyjadą autobusy linii: 126, 160, 171 182, 196, 256, 263 i Z-8. Zmienionymi trasami pojadą autobusy: 125, 131, 143, 187, 192 i 521, a rozkłady specjalne będą miały linie: 106, 108, 122, 130, 177, 193, 212, 228 i 527.

Ostatnia okazja na spacer deptakiem

Jeszcze tylko w poniedziałek i we wtorek, 5 i 6 stycznia, Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście będą świątecznym deptakiem. Odcinek pomiędzy Rondem de Gaulle’a a Placem Zamkowym jest zarezerwowany dla spacerowiczów i rowerzystów. Kierowcy cały czas mogą przejechać Świętokrzyską przez skrzyżowanie z ulicą Nowy Świat.

Ratusz zachęca, by na spacer świątecznym deptakiem dotrzeć komunikacją miejską. Dojechać można metrem linii M2 i wysiąść na stacji Nowy Świat–Uniwersytet, która jest tuż przy Trakcie Królewskim, przy skrzyżowaniu ulicy Świętokrzyskiej i Nowego Światu. "Pociągi linii M1 nie dojeżdżają tak blisko, ale za to do pięknie rozświetlonego traktu możemy zrobić sobie spacer przez Stare Miasto – ze stacji Ratusz Arsenał dojdziemy tam ulicą Długą" - podkreślił ratusz.

Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim Świąteczne iluminacje 2024 Źródło: ZDM Świąteczne iluminacje 2024 Źródło: ZDM Świąteczne iluminacje 2024 Źródło: ZDM Świąteczne iluminacje 2024 Źródło: ZDM Świąteczne iluminacje 2024 Źródło: ZDM Świąteczne iluminacje 2024 Źródło: ZDM Świąteczne iluminacje 2024 Źródło: ZDM Świąteczne iluminacje 2024 Źródło: ZDM Świąteczne iluminacje 2024 Źródło: ZDM

W dojeździe pomocne są także tramwaje i autobusy, kursujące aleją "Solidarności". W pobliże dojeżdżają linie: 4, 13, 20, 23, 26, 160 i 190. Wszystkie zatrzymują się na wspólnym przystanku przy Placu Bankowym oraz Starym Mieście – z niego właśnie na świąteczny deptak jest najbliżej.

Autobusy standardowo kursujące Traktem Królewskim, czyli: 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 do 6 stycznia skierowane zostały na trasy objazdowe. Aby nimi dotrzeć do świątecznie przystrojonego centrum miasta, trzeba wysiąść na ulicy Miodowej (np. przy Placu Krasińskich lub Kapitulnej) lub przy Placu marsz. J. Piłsudskiego. Można nimi dojechać także w pobliże Ronda gen. de Gaulle’a, gdzie rozpoczyna się wyłączony dla ruchu pojazdów odcinek Nowego Światu. Poza tym zatrzymują się tam także autobusy linii 117, 158, 507 oraz tramwaje 7, 9, 22, 24.