Ruszył Orszak Trzech Króli w Warszawie

Jak przypomina w komunikacie stołeczny ratusz, Orszak Trzech Króli to uliczne przedstawienie tradycyjnych ludowych jasełek. "Organizatorzy warszawskich uroczystości przygotowali m.in. powitanie Maryi, której towarzyszyć będzie Józef prowadzący żywego osiołka, scenki z udziałem uczniów warszawskich szkół, pokłon Trzech Królów, polonez z udziałem mieszkańców Warszawy do kolędy 'Bóg się rodzi' i kolędowanie z Joszkiem Brodą" - wylicza ratusz w komunikacie.

Spod pomnika Kopernika do placu Zamkowego

Orszak wyruszył spod pomnika Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu około godz. 12. Uczestniczą w nim: Święta Rodzina, pojazd z Aniołem obwieszczającym Narodzenie Zbawiciela, Gwiazdor niosący gwiazdę orszakową, Kolędnicy, Turoń, pastuszkowie, Orszak Europejski, Azjatycki i Afrykański. Korowód dotrze do placu Zamkowego. W różne postaci wcielają się aktorzy-amatorzy. Wspólne kolędowanie na placu Zamkowym potrwa aż do godz. 20.

Hasło tegorocznego orszaku "Kłaniajcie się królowie" jest fragmentem pastorałki "Do szopy, hej pasterze", która po raz pierwszy ukazała się w śpiewniku Ottona Mieczysława Żukowskiego pt. "Śpiewajmy Panu" w 1931 roku we Lwowie. W tekście utworu znajduje się fragment zapraszający Królów do pokłonu.

"To w tym roku temat przewodni, ze względu na ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Jubileuszowy – 2025 lat od narodzenia Chrystusa oraz ze względu na przypadającą 1000 rocznicę koronacji pierwszego Króla Polski, Bolesława Chrobrego" - wyjaśniają urzędnicy.

Organizatorzy warszawskich uroczystości

Za zorganizowanie stołecznych uroczystości odpowiada Fundacja Orszak Trzech Króli, która w 2008 roku po raz pierwszy przeniosła na ulice miasta tradycyjne przedstawienie wystawiane do tej pory w szkole "Żagle" prowadzonej przez Stowarzyszenie "Sternik". Inicjatywę szybko podchwyciły inne szkoły oraz miejscowości w Polsce i na świecie. W zeszłym roku wzięło w niej udział 880 miejscowości w Polsce.

Natomiast część związaną z kolędowaniem organizuje w tym roku Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucja kultury m.st. Warszawy, która od lat prowadzi akcję PoKolędzie JP2, zapraszając chóry, schole i zespoły do odwiedzania z kolędą miejsc o utrudnionym dostępie do kultury, takich jak hospicja, domy pomocy społecznej, domy seniora czy więzienia. Akcja kolędowania potrwa do 2 lutego.