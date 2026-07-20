Śródmieście Ojciec i syn zginęli w wypadku na Wisłostradzie. Sprawca usłyszał wyrok Oprac. Katarzyna Kędra |

Rzecznik Meditransu o wypadku na Wisłostradzie (wideo archiwalne z lipca 2025 roku) Źródło zdj. gł.: Miejski Reporter

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"Sprawca wypadku na Wybrzeżu Gdyńskim z 11 lipca 2025 r., gdzie śmierć ponieśli jadący na motocyklu ojciec i syn, skazany na karę łączną 15 lat pozbawienia wolności. Prokurator żądał 19 lat pozbawienia wolności. Prokuratura żoliborska zapowiada apelację od tego wyroku" - poinformowała na portalu X Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Sprawca wypadku na Wybrzeżu Gdyńskim z 11 lipca 2025 r., gdzie śmierć ponieśli jadący na motocyklu ojciec i syn, skazany na karę łączną 15 lat pozbawienia wolności. Prokurator żądał 19 lat pozbawienia wolności. Prokuratura żoliborska zapowiada apelację od tego wyroku. — Prokuratura Okręgowa w Warszawie (@Prok_Okreg_Wawa) July 20, 2026

Wracali z meczu, zginęli

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło 10 lipca 2025 roku późnym wieczorem na Wisłostradzie. Około godziny 23.15 kierujący Oplem zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym motocyklem oraz osobowym Audi. Kierujący Oplem i jego pasażer uciekli.

Motocyklem podróżował ojciec z synem. Wracali z meczu Legii Warszawa. Pierwszej pomocy udzielili im świadkowie. 12-latek został przetransportowany do szpitala helikopterem LPR. Do szpitala trafił również jego 45-letni ojciec, który był reanimowany. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Kilka godzin później policja poinformowała, że chłopiec także nie przeżył.

Kierowca oraz pasażer Opla zostali zatrzymani na terenie dwóch różnych hosteli w Wawrze.

Tragiczny wypadek na Wisłostradzie Motocykl został kompletnie zniszczony Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Motocykl został kompletnie zniszczony Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Motocykl został kompletnie zniszczony Źródło zdjęcia: Miejski Reporter

Sprawca uciekł z miejsca i pił alkohol

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu w lutym tego roku. Z jego treści wynikało, że Dawid F. został oskarżony o to, iż "umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym".

Prokuratura zarzucała w nim, że kierujący Oplem jechał z prędkością 108 km/h i zjechał na przeciwległy pas ruchu. Następnie jadąc pod prąd, czołowo zderzył się z prawidłowo poruszającym się motocyklem marki Yamaha, w wyniku czego "kierowca motocykla oraz jego małoletni pasażer zostali wyrzuceni z pojazdu oraz doznali urazów wielonarządowych, skutkujących ich zgonem".

Następnie - jak wskazała prokuratura - kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, a po powrocie do mieszkania pił alkohol.

Śledczy zarzucali też Dawidowi F., że w dniu, gdy doszło do tragicznego wypadku, prowadził samochód, łamiąc zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zakaz ten został wydany przez Sąd Rejonowy w Radomiu 3 września 2024 roku na okres trzech lat.

Oskarżonemu groziło nawet do 20 lat więzienia.