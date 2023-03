"Pierwsze osoby pojawiają się około 1 w nocy". Kierowcy masowo zgłaszają się po licencje taxi

W wydziale komunikacji śródmiejskiego urzędu kolejki tworzą się już w nocy. Tuż przed otwarciem, przed godziną 8, nie ma już szans na dostanie numerka i załatwienie sprawy. - Kolejka, przepychanki i awantury są na porządku dziennym - opisał nam pan Tomasz, taksówkarz z Warszawy. Ratusz przyznaje, że do urzędu masowo zgłaszają się kierowcy, którzy do tej pory świadczyli usługi przewozu bez licencji.

Przepychanki i awantury

Okazuje się jednak, że czas oczekiwania to główny, ale nie jedyny problem. - Kolejka, przepychanki i awantury są na porządku dziennym, nawet zastraszanie czekających w kolejce. Tworzą się grupy, także obcokrajowców, i prowadzą listy kolejkowe, opanowując wejście - wskazał dalej pan Tomasz. Podkreślił, że przez to interesanci nie są wpuszczani. Wzywana bywa policja. W urzędzie był w ostatni piątek, 3 marca. - Kolejka wymknęła się spod kontroli i ludzie dokonali niejako szturmu na automat wydający numerki - opisał sytuację z tego dnia.

Ratusz: działali nielegalnie, ujawniono wiele nieprawidłowości w przewozach

O problem zapytaliśmy stołeczny ratusz. Jak przekazała nam Marlena Salwowska z wydziału prasowego, kolejki do urzędu związane z uprawnieniami taksówkowymi i "wynikają przede wszystkim z masowego zgłaszania nowych kierowców, w znacznej mierze działających do tej pory nielegalnie".

Dodała, że z doniesień medialnych wynika, że jedna z firm pośredniczących w przewozach osób usunęła 8000 kierowców (blokując im dostęp do aplikacji), którzy nie posiadali wymaganych uprawnień do wykonywania transportu, to jest wypisu z licencji taxi oraz identyfikatora kierowcy taksówki. - Ponadto zainteresowanie związane z legalizacją usług transportowych wynika z efektów współdziałania Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z policją, Strażą Graniczną, podczas których ujawniono wiele nieprawidłowości w świadczonych przewozach - zaznaczyła Salwowska.