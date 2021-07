Miasto zamawia nową mapę akustyczną. Nawet 100 tysięcy warszawiaków żyje w zbyt głośnym otoczeniu

Ratusz chce sprawniej chronić mieszkańców przed uciążliwym hałasem. W tym celu ogłoszono przetarg na stworzenie mapy akustycznej. Jej funkcją jest zobrazowanie narażenia na różne rodzaje hałasu na obszarze całej stolicy. Mapa jest podstawą do aktualizowania i tworzenia programu ochrony środowiska przed hałasem, który będzie kształtował politykę Warszawy przez kolejne pięć lat.

Nadmierny hałas dotyka blisko 104 tysiące warszawiaków. Jego głównym źródłem są drogi. Około 1/10 mieszkańców miasta żyje w lokalizacjach, gdzie dochodzi do przekroczeń dopuszczalnych norm. Do tej pory wykonano – zgodnie z metodyką unijną – trzy edycje akustycznej mapy stolicy i uchwalono trzy programy ochrony środowiska. Mapy tworzone są co pięć lat.