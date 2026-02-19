Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

Nie chciał go minister z PiS. Dariusz Stola ponownie dyrektorem Muzeum POLIN

Dariusz Stola dyrektorem Muzeum POLIN
Apel o powołanie profesora Stoli na stanowisko dyrektora muzeum POLIN
Źródło: Adrianna Otręba | Fakty po południu
Ministra kultury Marta Cienkowska powołała prof. Dariusza Stolę na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Pięcioletnia kadencja Stoli rozpocznie się 1 marca.

Prof. Dariusz Stola zarządzał już instytucją w latach 2014-2019. W maju 2019 roku został ponownie wybrany na to stanowisko przez 15-osobową komisję konkursową. Mimo zwycięstwa ówczesny minister kultury prof. Piotr Gliński nie powołał go na kolejną kadencję. W konsekwencji obowiązki dyrektora przejął dotychczasowy zastępca Stoli Zygmunt Stępiński, który później formalnie został dyrektorem placówki. Teraz Stola wraca na fotel dyrektorski, a Stępiński znów będzie jego zastępcą.

Kryzys zażegnany. Zygmunt Stępiński ma być nowym dyrektorem muzeum POLIN

Kryzys zażegnany. Zygmunt Stępiński ma być nowym dyrektorem muzeum POLIN

Były dyrektor o konflikcie wokół POLIN: przegrałem w starciu z bezprawiem i siłą

Były dyrektor o konflikcie wokół POLIN: przegrałem w starciu z bezprawiem i siłą

Kim jest prof. Dariusz Stola?

Dariusz Stola jest Warszawiakiem, absolwentem Liceum im. Tadeusza Reytana. Studiował na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jest historykiem, profesorem w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i na Uniwersytecie Civitas (dawne Collegium Civitas), członkiem zespołu Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Zajmuje się historią PRL, historią migracji międzynarodowych oraz stosunków polsko-żydowskich.

Opublikował ponad 100 artykułów naukowych, a także książki: "Nadzieja i zagłada" (1995), "Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967-1968" (2000), "Patterns of Migration in Central Europe" (2001, wraz z C. Wallace), "PRL: trwanie i zmiana" (2003, wraz z M. Zarembą), "PZPR jako machina władzy" (2012, wraz z K. Persakiem) i podręczniki dla szkół średnich. Książka "Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989" zdobyła w 2011 roku nagrodę historyczną tygodnika "Polityka".

W latach 2014-2019, w kluczowym dla placówki momencie - wówczas otwarta została wystawa stała "1000 lat historii Żydów polskich", był dyrektorem muzeum. W okresie, w którym Stola stał na czele Muzeum POLIN, wystawę tę obejrzało 1,7 miliona osób. Połowę stanowili goście z zagranicy, w tym m.in. prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, reżyser Steven Spielberg, córka prezydenta Stanów Zjednoczonych Ivanka Trump i pięściarz Mike Tyson.

W 2024 roku Stola odebrał z rąk ministry kultury Hanny Wróblewskiej oraz wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego nominację na przewodniczącego Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

Kilkaset tysięcy zwiedzających

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest pierwszą w Polsce publiczno-prywatną instytucją tego typu stworzoną wspólnie przez rząd, samorząd lokalny i organizację pozarządową. Na mocy umowy trójstronnej podpisanej 25 stycznia 2005 roku przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prezydenta m.st. Warszawy oraz przewodniczącego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny strona publiczna finansowała budowę budynku muzeum, natomiast Stowarzyszenie ŻIH odpowiadało za sfinansowanie i stworzenie wystawy głównej.

To jedno z najpopularniejszych muzeów w Warszawie. Rocznie odwiedza je około 400 tysięcy osób, wiele z nich to turyści zagraniczni.

W 2016 roku placówka otrzymała tytuł Europejskiego Muzeum Roku (European Museum of the Year) i nagrodę EMA (European Museum Academy Award), a w 2017 roku - Nagrodę Europa Nostra, najważniejsze wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w ochronie, badaniach i propagowaniu dziedzictwa kulturowego.

W Muzeum Historii Polski można zobaczyć Okrągły Stół

W Muzeum Historii Polski można zobaczyć Okrągły Stół

Żoliborz
Popularne muzeum otworzą po długim remoncie

Popularne muzeum otworzą po długim remoncie

Opracował Piotr Bakalarski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Muzeum Sztuka Historia
