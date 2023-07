Oferty na nową Chmielną przekraczają budżet. Prace opóźnione

Stołeczny ratusz poznał oferty firm chętnych na przeprowadzenie gruntownego remontu ulic Chmielnej i Brackiej. Brakuje ponad półtora miliona złotych, a to oznacza, że rozpoczęcie prac znów się opóźni.

W piątek na stronie zamówień publicznych stołecznego ratusza opublikowano informację o otwarciu ofert w przetargu na przebudowę ulic Chmielnej i Brackiej (na odcinku od Alej Jerozolimskich do Kruczej). Remontu obu ulic chciałyby podjąć się trzy firmy: konsorcjum Balzola Polska i PHU Brukstar, której oferta opiewa na kwotę niespełna 22 mln zł za prace na ulicy Chmielnej i 5,4 mln za pracę na Brackiej, Adrog - 32,4 mln zł i 4,6 mln zł oraz Rakom - 33,7 mln zł i 7,9 mln. Do przetargu na przebudowę Brackiej zgłosiła się jeszcze firma Mabau, która chce wyremontować ulicę za niespełna 8 mln zł.

Brakuje półtora miliona złotych

Budżet zarezerwowany przez miasto na obie inwestycje to 20,5 mln zł w przypadku Chmielnej i 4,5 mln zł na remont Brackiej. To oznacza, że przy wyborze najtańszych opcji i tak zabraknie nieco ponad półtora miliona złotych.

Spór z konserwatorem zabytków

Latem 2021 roku prezydent Rafał Trzaskowski ogłosił zwycięski projekt nowej Chmielnej . Pierwsze miejsce zdobyła pracownia RS Architektura Krajobrazu, znana między innymi z projektu Bulwarów Wiślanych. Architekci przyznawali wówczas, że chodzi im o "ponadczasową oprawę ulicy", która przy okazji wspomoże funkcjonującą już działalność gastronomiczną i handlową. Zależało im też na tym, by przestrzeń miała charakter spacerowy - dużą uwagę poświęcili zieleni, by - jak przyznawali - korony drzew mogły zapewnić latem cień i dogodne warunki dla ogródków restauracyjnych.

Wątpliwości miał jednak Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Układ Chmielnej na odcinku Nowy Świat - pasaż Wiecha jest wpisany do rejestru zabytków. Dlatego proponowane zmiany wymagały jego zgody. Prof. Jakub Lewicki zalecał, by drzewa pojawiły się na bocznych placykach, a nie na samej Chmielnej. Ostatecznie doszło do porozumienia między nim a miastem. Konserwator stwierdził, że w przypadku Chmielnej zieleń może stanowić oprawę dla zabytku.