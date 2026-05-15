Śródmieście

"Cieszył się szacunkiem nie tylko wśród powstańców". Odsłonięto tablicę "Jura"

Tablica poświęcona Jerzemu Mindziukiewiczowi ps. "Jur"
Jerzy Mindziukiewcz o roli wolności i niepodległości
Na ścianie budynku przy ul. Długiej 22 odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Jerzemu Mindziukiewiczowi pseudonim Jur. W ten sposób upamiętniono żołnierza Armii Krajowej, bohatera, powstańca warszawskiego i wieloletniego działacza środowisk kombatanckich.

W uroczystości udział wziął Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Lech Parell oraz Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele środowisk kombatanckich, mieszkańcy stolicy, a także żona bohatera Powstania Warszawskiego.

- Spotykamy się dziś, by oddać hołd bohaterowi i odsłonić tablicę poświęconą Jerzemu Mindziukiewiczowi, w miejscu, które tak mocno wiąże się z jego życiem i ostatnimi latami pracy. Chcę symbolicznie podziękować panu Jerzemu i zapewnić, że podczas kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego będziemy wracać tutaj - do jego tablicy, do jego pięknej historii - powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. - Dziękuję wszystkim, którzy od lat troszczą się o pamięć o Powstaniu i o samych powstańcach, przekazując ich doświadczenia następnym pokoleniom - dodał.

Podczas uroczystości minister Parell podkreślił, że pamięć o uczestnikach Powstania Warszawskiego stanowi jeden z fundamentów współczesnej tożsamości narodowej oraz ważny element budowania świadomości historycznej kolejnych pokoleń.

- Zawsze podkreślam, że w Warszawie wspaniale pielęgnuje się historię, pamięć o naszych bohaterach oraz godnie obchodzi rocznice. Właściwie wszystkie miasta w Polsce mogłyby brać przykład ze stolicy. Tutaj, gdziekolwiek spojrzymy, wszędzie znajdują się tablice poświęcone bohaterom. To coś, co porusza warszawiaków element, który można nazwać częścią ich DNA - powiedział Lech Parell.

"Świadectwo najwyższego patriotyzmu"

Szef UdSKiOR zaznaczył także, że osoby takie jak Jerzy Mindziukiewicz swoją odwagą, poświęceniem i niezłomną postawą dawały świadectwo najwyższego patriotyzmu w obliczu dramatycznych wydarzeń II wojny światowej. Podkreślił, że tego rodzaju inicjatywy mają szczególne znaczenie dla zachowania pamięci historycznej oraz przekazywania młodemu pokoleniu wiedzy o bohaterach walki o niepodległość Polski.

Podczas uroczystości przypomniano wojenne losy "Jura" oraz jego zaangażowanie w walkę o wolną Polskę.

Jerzy Mindziukiewicz - "Jur", urodził się w 1927 roku w Warszawie, był żołnierzem Armii Krajowej, w czasie okupacji działał w konspiracji, w Powstaniu Warszawskim walczył w Zgrupowaniu "Chrobry II". Brał udział w walkach o Centralny Dworzec Pocztowy, gdzie 3 sierpnia został ranny. Po upadku Powstania trafił do obozu przejściowego w Pruszkowie. Po wojnie ukończył edukację i pracował jako ekonomista i socjolog, jednak to działalność w Związku Powstańców Warszawskich stała się jego najważniejszą misją. Przez lata pełnił funkcję skarbnika, a następnie wiceprezesa Prezydium Zarządu Związku Powstańców Warszawskich. Wspierał swoich towarzyszy broni, organizując pomoc, opiekę i wsparcie finansowe. Współtworzył liczne inicjatywy edukacyjne i upamiętniające, dbając o to, by historia Powstania była przekazywana kolejnym pokoleniom. Odznaczony licznymi medalami m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym i Krzyżem Partyzanckim.

Szlachetny, uczciwy i skromny

- Jerzy był człowiekiem szlachetnym, uczciwym i niezwykle skromnym. Zawsze gotów, by pomagać innym, cieszył się szacunkiem nie tylko wśród powstańców, ale także w całym środowisku kombatanckim. Odszedł w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku wobec Ojczyzny, a dzisiejsze odsłonięcie tablicy jest symbolicznym wyrazem naszej wdzięczności i pamięci o nim - wspominał bohatera Janusz Maksymowicz, prezes Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich.

Tablica pamiątkowa została umieszczona na budynku przy ul. Długiej 22 - miejscu, które Jerzy Mindziukiewicz współtworzył przez dziesięciolecia. To tu pracował, spotykał się z powstańcami, prowadził działania organizacyjne i reprezentował środowisko kombatanckie. Upamiętnienie na elewacji siedziby Związku Powstańców Warszawy podkreśliło jego wieloletnie zaangażowanie i rolę, jaką odegrał w budowaniu wspólnoty pamięci o Powstaniu Warszawskim.

Fundatorami tablicy są Dom Spotkań z Historią i Związek Powstańców Warszawskich, a jej autorem jest prof. Jarosław Bogucki.

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl

Tagi:
Katarzyna Kędra

Dziennikarka tvnwarszawa.pl
