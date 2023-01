Mają przypominać o zagładzie ludności żydowskiej. Odsłonięto dwie tablice pamiątkowe

27 stycznia, w Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, w Warszawie odsłonięto dwie tablice pamiątkowe przypominające o zagładzie ludności żydowskiej z getta warszawskiego. Pierwsza znajduje się na budynku przy ul. Stawki 10, druga na zabytkowym ogrodzeniu przy ul. Niskiej, w pobliżu miejsca, gdzie do 1943 r. stały budynki 23 i 25.

- Misją Muzeum Getta Warszawskiego jest przywracanie i zachowywanie pamięci o ofiarach nazistowskiego terroru. Dziś, w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu odsłoniliśmy przygotowane przez nasze muzeum dwie tablice w miejscach związanych z zagładą ludności żydowskiej. Są one nowymi punktami na warszawskim Szlaku Pamięci - powiedziała rzeczniczka Muzeum Warszawskiego Getta Katarzyna Brzezińska.

Tu oczekiwali deportacji

Pierwsza z tablic jest umieszczona na budynku przy ul. Stawki 10 (w czasie wojny - Stawki 21) Od 1941 r. działał tam tzw. punkt dla uchodźców żydowskich z innych miejscowości. Od maja 1942 r. mieściła się tu komenda oddziału SS nadzorującego w latach 1942-1943 deportacje z getta warszawskiego do obozu zagłady w Treblince oraz do niemieckich obozów na Lubelszczyźnie. Deportowanych Żydów gromadzono na jezdni i chodnikach dzisiejszej ul. Stawki, przy której wytyczono tzw. Umschlagplatz. Tu oczekiwali deportacji z Warszawy. W trakcie akcji deportacyjnej latem 1942 r., a następnie w pierwszej połowie 1943 r. z getta wywieziono ok. 300 tysięcy Żydów, z których większość nie przeżyła wojny.