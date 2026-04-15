Śródmieście

Odcinkowy pomiar prędkości na Wisłostradzie. Co z fotoradarem na Grochowskiej?

Przystanek autobusowy w tunelu Wisłostrady
Skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką - widok z drona
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Najprawdopodobniej w pierwszym kwartale przyszłego roku w tunelu Wisłostrady zostanie uruchomiony odcinkowy pomiar prędkości. To rozwiązanie zastosowane będzie też na moście Poniatowskiego. Z kolei jeden z fotoradarów, które tam stoją, trafi na ulicę Grochowską.

W ubiegły piątek Zarząd Dróg Miejskich rozstrzygnął przetarg na zapowiadany montaż urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu Wisłostrady. Wybór padł na firmę Sprint.

- Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 300 dni na całość, czyli zaprojektowanie systemu, dostarczenie i montaż urządzeń, integrację z systemem CANARD. Gotowy system przekazujemy w użytkowanie Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego - przekazał nam Jakub Dybalski, rzecznik prasowy ZDM.

Kamery zastąpią fotoradary na moście

Kiedy drogowcy ogłaszali przetarg w styczniu tego roku, informowali również o przygotowaniach do montażu OPP na moście Poniatowskiego. Kamery mają zastąpić ustawione tam kilka lat temu fotoradary. Te z kolei mają zostać przeniesione w inne miejsca. Jakub Dybalski wskazuje, że w kwestii optymalnego rozstawienia urządzeń OPP ZDM jest w kontakcie z GITD. Zwraca też uwagę, że "most nie jest typowym, prostym, zamkniętym odcinkiem drogi".

Fotoradar na moście Poniatowskiego
Źródło: Archiwum TVN

- Równolegle organizujemy wykorzystanie stojących tam dziś fotoradarów. Mamy wytypowane lokalizacje dla wszystkich, natomiast rozmowy z policją i GITD odnośnie każdej z nich są na różnym etapie. Potwierdzone mamy przeniesienie na ulicę Wóycickiego (w rejonie ulicy Żubrowej - red.) oraz na Trasę Łazienkowską w pobliżu Torwaru - wskazuje Dybalski.

Fotoradar i odcinkowy pomiar prędkości
Źródło: PAP/Maciej Zieliński , Mateusz Krymski

Kiedy fotoradar na Grochowskiej?

Jeden fotoradar z mostu zostanie przeniesiony w okolice skrzyżowania Grochowskiej z Zamieniecką. To reakcja na tragedię do której doszło na tym skrzyżowaniu 19 stycznia. Kierująca fordem 28-latka skręcała w lewo i - według ustaleń policji - wymusiła pierwszeństwo przejazdu. W jej auto uderzył 48-letni kierowca toyoty, który prawdopodobnie jechał zbyt szybko. Jego wytrącone z toru jazdy auto dachowało i wpadło na grupę pieszych oczekujących na przejście. Cztery osoby zostały ranne, w szpitalu zmarł sześcioletni chłopiec. Prokuratura postawiła zarzuty oboju kierującym, uznając, że w takim samym stopniu przyczyniły się do wypadku.

Tragiczny wypadek na Grochowskiej. Zarzuty dla obojga kierujących

"Grochowska ma parametry autostrady". Od lat wiedzą, że jest skrajnie niebezpieczna

Klaudia Kamieniarz

W lutym ZDM informował, że uzyskał zgodę od GITD na montaż fotoradaru. - Dokładna lokalizacja jest jeszcze do ustalenia. Urządzenie będzie skierowane na jezdnię od strony centrum, takie mamy warunki techniczne na skrzyżowaniu – zapowiedział wówczas zastępca dyrektora ZDM Mikołaj Pieńkos.

Teraz rzecznik drogowców podtrzymał, że "fotoradar na Grochowskiej stanie tej wiosny". - Jesteśmy po wszystkich niezbędnych ustaleniach i rozmowach z zaangażowanymi instytucjami i w trakcie zlecania prac - zaznaczył Jakub Dybalski. Zastrzegł też, że przeniesienie fotoradaru z miejsca na miejsce, to "dość specjalistyczny proces", dlatego dokładna data jego montażu na Grochowskiej nie jest jeszcze znana.

Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
