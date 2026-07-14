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Śródmieście

Odcinkowy pomiar prędkości na Moście Poniatowskiego. Jest przetarg

Kolejny etap remontu wiaduktu Mostu Poniatowskiego
Fotoradar na Grochowskiej nie działa
Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: ZDM
Wraca sprawa odcinkowego pomiaru prędkości na Moście Poniatowskiego. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił we wtorek przetarg na montaż odpowiednich urządzeń. ZDM czeka na oferty do 18 sierpnia. Wykonawca będzie miał 300 dni na montaż urządzeń od dnia zawarcia umowy.

"Zamówienie dotyczy dostawy, montażu i konfiguracji urządzeń do pomiaru średniej prędkości na moście i wiadukcie Poniatowskiego i integracji rozwiązania z systemem CANARD. Tylko wykonawca oferujący dane urządzenia posiada wiedzę konieczną do realizacji projektu, wykwalifikowaną kadrę do montażu urządzeń zgodnie z warunkami technicznymi i wiedzę do integracji z systemem CANARD" - napisano w specyfikacji zamówienia.

Wyjaśniono, że zamówienie wymaga wykonania i uzgodnienia projektu oraz jego realizacji w terenie. Podkreślono też, że w związku z tym podział zamówienia spowodowałby konieczność koordynacji prac na kilku odcinkach, co skutkowałoby podwyższeniem kosztów, a realizacja przez jeden podmiot powoduje ograniczenie trudności technicznych i krócej trwa.

Nowe fotoradary

Drogowcy podpisali już umowę na montaż odcinkowego pomiaru prędkości na Wisłostradzie. Ogłosili też przetarg na zakup trzech urządzeń, które zostaną zamontowane w pustych w tej chwili totemach. Dodatkowo wymienione zostaną urządzenia w czterech lokalizacjach.

Nowe urządzenia trafią do pustych masztów fotoradarowych na ulicy Górczewskiej przy Konarskiego, Alei Krakowskiej przy Komitetu Obrony Robotników i Powstańców Śląskich przy Człuchowskiej.

Wymienione zostaną także cztery urządzenia w fotoradarach stojących na Trakcie Brzeskim przy Objazdowej, Słomińskiego przy Moście Gdańskim, na Przyczółkowej i Armii Krajowej w Wesołej.

Natomiast fotoradar, który stał przy wylocie tunelu Wisłostrady, zostanie przeniesiony na ulicę Wóycickiego. Z sześciu urządzeń, które stoją na Moście Poniatowskiego, jedno zostało już zdemontowane i w kwietniu stanęło na skrzyżowaniu Grochowskiej i Zamienieckiej. W styczniu doszło tam do wypadku, w którym zginął sześcioletni chłopiec, a trzy kobiety zostały poszkodowane.

Pozostałe fotoradary z Mostu Poniatowskiego staną na Trasie Łazienkowskiej przy Torwarze, Alei Solidarności przy Szwedzkiej, Starzyńskiego przy Moście Gdańskim, Alei Niepodległości przy Woronicza i Alei Wilanowskiej przy Domaniewskiej.

Źródło: PAP
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Tagi:
ruch drogowysamochód
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