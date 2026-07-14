Śródmieście Odcinkowy pomiar prędkości na Moście Poniatowskiego. Jest przetarg

Fotoradar na Grochowskiej nie działa Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: ZDM

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"Zamówienie dotyczy dostawy, montażu i konfiguracji urządzeń do pomiaru średniej prędkości na moście i wiadukcie Poniatowskiego i integracji rozwiązania z systemem CANARD. Tylko wykonawca oferujący dane urządzenia posiada wiedzę konieczną do realizacji projektu, wykwalifikowaną kadrę do montażu urządzeń zgodnie z warunkami technicznymi i wiedzę do integracji z systemem CANARD" - napisano w specyfikacji zamówienia.

Wyjaśniono, że zamówienie wymaga wykonania i uzgodnienia projektu oraz jego realizacji w terenie. Podkreślono też, że w związku z tym podział zamówienia spowodowałby konieczność koordynacji prac na kilku odcinkach, co skutkowałoby podwyższeniem kosztów, a realizacja przez jeden podmiot powoduje ograniczenie trudności technicznych i krócej trwa.

Nowe fotoradary

Drogowcy podpisali już umowę na montaż odcinkowego pomiaru prędkości na Wisłostradzie. Ogłosili też przetarg na zakup trzech urządzeń, które zostaną zamontowane w pustych w tej chwili totemach. Dodatkowo wymienione zostaną urządzenia w czterech lokalizacjach.

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Nowe urządzenia trafią do pustych masztów fotoradarowych na ulicy Górczewskiej przy Konarskiego, Alei Krakowskiej przy Komitetu Obrony Robotników i Powstańców Śląskich przy Człuchowskiej.

Wymienione zostaną także cztery urządzenia w fotoradarach stojących na Trakcie Brzeskim przy Objazdowej, Słomińskiego przy Moście Gdańskim, na Przyczółkowej i Armii Krajowej w Wesołej.

Natomiast fotoradar, który stał przy wylocie tunelu Wisłostrady, zostanie przeniesiony na ulicę Wóycickiego. Z sześciu urządzeń, które stoją na Moście Poniatowskiego, jedno zostało już zdemontowane i w kwietniu stanęło na skrzyżowaniu Grochowskiej i Zamienieckiej. W styczniu doszło tam do wypadku, w którym zginął sześcioletni chłopiec, a trzy kobiety zostały poszkodowane.

Pozostałe fotoradary z Mostu Poniatowskiego staną na Trasie Łazienkowskiej przy Torwarze, Alei Solidarności przy Szwedzkiej, Starzyńskiego przy Moście Gdańskim, Alei Niepodległości przy Woronicza i Alei Wilanowskiej przy Domaniewskiej.