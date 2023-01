Chcą otworzyć piwnice Pałacu Saskiego dla zwiedzających

Ponad 100 tysięcy metrów powierzchni użytkowej

Jak podkreślił Kuliński projekt odbudowy jest "olbrzymim wyzwaniem inżynieryjnym i architektonicznym". - To w przyszłości będzie ponad 100 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Piwnice na poziomie minus jeden, parkingi na poziomie minus dwa i minus trzy. Na poziomie minus cztery będziemy mieli poziom techniczny. Na górze musimy odwzorować wszystko tak jak to wyglądało w sierpniu 1939 roku, ale jednocześnie dostosować to do obecnych realiów - powiedział.

Wkrótce rusza konkurs na koncepcję architektoniczną

Odbudowa Pałacu Saskiego

- Odbudowany Pałac Brühla, Pałac Saskiego i kamienice od strony ulicy Królewskiej to będzie oddanie Warszawie to, co powinno być już dawno oddane, odbudowane to, co nigdy nie powinno być zniszczone. Pałac Saski będzie dostępny dla wszystkich, będzie hubem kultury podobnym do Centrum Nauki Kopernik. To będzie miejsce skupiające dziesiątki tysięcy turystów rocznie, które sprawi, że Ogród Saski stanie się zielonym salonem Warszawy, a Plac Piłsudskiego stanie się wizytówką Warszawy, jak to było przed wojną - podsumował Kuliński.