Krzysztof Brejza: rząd wydał ponad milion złotych na kampanię promującą odbudowę Pałacu Saskiego

Ponad milion złotych wydał rząd na "kampanię promującą odbudowę Pałacu Saskiego". Pieniądze zostały przeznaczone między innymi na produkcję filmów dokumentalnych o historii Pałacu oraz placu Piłsudskiego, opracowanie aplikacji rozszerzonej rzeczywistości i zakup przestrzeni reklamowych. Sprawę nagłośnił senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza.

"Kilka razy przecierałem oczy. 1,1 mln. zł wydał rząd na 'kampanię promującą odbudowę Pałacu Saskiego'. Ludzie umierają, brakuje miejsc w szpitalach, brakuje karetek. Rodzice chorych dzieci wypruwają żyły by zebrać na leczenie przez siepomaga i zrzutki. Milion m. in. na reklamy. Milion poszedł też na produkcję filmów, produkcję 'aplikacji rozszerzonej rzeczywistości Pałacu', warsztaty architektoniczne" - napisał w środę na Twitterze senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza.

Do tweeta dołączył skan pisma, który otrzymał od wiceministra kultury Jarosława Selina. To odpowiedź na interpelację senatorską, którą Brejza złożył na początku listopada. "Do 4 listopada 2021 roku na kampanię promującą odbudowę Pałacu Saskiego wydano 1 101 821,86 zł. Wydatki dotyczyły m.in. produkcji filmów dokumentalnych o historii Pałacu oraz placu Piłsudskiego w Warszawie, opracowania i wdrożenia aplikacji rozszerzonej rzeczywistości 'AR' Pałacu, przeprowadzenia warsztatów architektonicznych, wykonania kwerendy w archiwach oraz muzeach krajowych i zagranicznych, a także zakupu przestrzeni reklamowych i czasu antenowego w mediach" - czytamy w odpowiedzi na interpelację.