Odkopią i zbadają piwnice Pałacu Saskiego. Prace będą kolidować z drzewami w Ogrodzie

Jak co roku, w Święto Wojska Polskiego odbędą się uroczystości na placu Piłsudskiego. Już następnego dnia, czyli we wtorek, 16 sierpnia część terenu wokół Grobu Nieznanego Żołnierza zostanie wygrodzona. - Rozpoczną się prace ziemne związane z odkopaniem piwnic Pałacu Saskiego. Prace te były częściowo przeprowadzono w latach 2006 – 2008. Odkryto wtedy część piwnic pałacu, odnaleziono około 29 tysięcy artefaktów. Obecnie musimy je odkopać, aby zweryfikować, w jakim są stanie mury i poddać je zabiegom konserwacyjnym - informuje Sławomir Kuliński, rzecznik spółki Pałac Saski.

Dodaje, że jesienią ruszą z kolei prace archeologiczne i wykopaliskowe na terenach Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej. - Ze względu na lokalizację nie będą one powodowały utrudnień dla mieszkańców. Dostęp do Grobu Nieznanego Żołnierza również pozostanie otwarty - zapowiada Kuliński.

Miał też nadzieję, że prace archeologiczne przyniosą "ciekawe odkrycia", ponieważ pod Pałacem Brühla oraz kamienicami przy Królewskiej nie prowadzono dotychczas badań. - Po wojnie piwnice zostały zasypane gruzem. Warto przypomnieć, że swoją siedzibę przed II wojną światową miało tam Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a w trakcie okupacji gubernator dystryktu warszawskiego Ludwig Fischer. To wszystko sprawia, że po rozpoczęciu prac archeologicznych na tym terenie możemy natrafić na wiele cennych znalezisk. Być może będą to elementy wyposażenia pałacu, ale jest też szansa, że trafimy na różnego rodzaju dokumentację archiwalną - liczył Kowalski.

Drzewa w Ogrodzie Saskim mogą kolidować z inwestycją

W obrębie terenu prac archeologicznych są drzewa, które mogą kolidować z wykopaliskami. Rzecznik spółki zapowiada, że nie będą one wycinane. Inwestor podjął decyzję o ich przesadzeniu. - Z dużym prawdopodobieństwem możemy przyjąć, że pierwsze "saskie drzewa" znajdą swój nowy dom i troskliwą opiekę jeszcze w tym roku. Będziemy o wszystkim informować społeczność warszawską, ponieważ chcemy by drzewa z Ogrodu Saskiego cieszyły mieszkańców stolicy przez kolejne długie lata, by pisały nową historię w nowych miejscach - zaznacza.

Pytany o to, ile dokładnie drzew zostanie przeznaczonych do przesadzenia, zastrzega, że ich liczba uzależniona jest od wielu czynników. - Ostateczną ilość poznamy po zakończeniu dodatkowych analiz arborystycznych oraz weryfikacji wpływu krzewów oraz zieleni na ukryte pod ziemią fundamenty - wskazuje.

Kiedy rusza odbudowa Pałacu Saskiego?

- Należy podkreślić, że zachowany zostanie obecny stan Grobu Nieznanego Żołnierza, czyli jedyna widoczna pozostałość po pałacu. Odbudowana kolumnada będzie od niego oddzielona. Będzie także widać historyczne cegły, które obecnie są widoczne po bokach obiektu – zapowiada Kuliński. - Niemniej wszyscy mieszkańcy, którzy chcą zobaczyć jak będzie wyglądać zachodnia pierzeja placu Piłsudskiego mogą to zrobić na naszej stronie internetowej palacsaski.pl, gdzie przygotowany jest model 3D całej inwestycji. Zapraszam również do osobistej wizyty na placu Piłsudskiego i skorzystania z aplikacji Pałac Saski AR aby w rzeczywistych przestrzeniach móc zobaczyć przyszła inwestycję - proponuje rzecznik.

Odbudowa Pałacu Saskiego jest inicjatywą prezydenta RP

Odbudowa Pałacu Saskiego - jak przekonywał prezydent 7 lipca podczas ceremonii przekazania na ręce marszałek Sejmu Elżbiety Witek projektu ustawy w tej sprawie - to ogromne dzieło o charakterze symbolicznym oraz inwestycja ponad podziałami. Przypomniał też, że odbudowa pałacu to kontynuacja działań rozpoczętych w 2004 roku przez ówczesnego prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego .

Pałac Saski został zniszczony przez Niemców

Przerwana odbudowa

To nie pierwsze podejście do odbudowy Pałacu Saskiego. W 2006 roku chciały zająć się tym władze Warszawy. Planowano, by w gmachu znalazła się siedziba stołecznego ratusza. Na odbudowę pałacu rozpisywano aż sześć przetargów. W trakcie prac archeologicznych okazało się, że pod betonowymi płytami Placu Piłsudskiego są piwnice historycznego pałacu. Archeologów zachwyciły, ale wywróciły jednocześnie do góry nogami plany restauracji - odkopane pozostałości zwiększyły bowiem znacznie koszty inwestycji z powodu wpisania ich do rejestru zabytków.