Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Zwężenie na Moście Poniatowskiego i zamknięty chodnik nad Wisłostradą

Kolejny etap remontu wiaduktu Mostu Poniatowskiego
Remont wiaduktu mostu Poniatowskiego
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Od poniedziałku, 2 marca kierowcy poruszający się Mostem Poniatowskiego będą musieli liczyć się z utrudnieniami. Jezdnia do centrum zostanie zwężona. Dla pieszych zamknięty będzie chodnik nad Wisłostradą po stronie Ludnej.

Stołeczny ratusz poinformował, że w kolejnym etapie remontu ponad stuletniego wiaduktu Mostu Poniatowskiego robotnicy zdemontują, odnowią i ponownie zamontują fragmenty balustrady. Wyremontują też chodniki nad Wisłostradą. Prace rozpoczną się w poniedziałek i potrwają do maja.

Robotnicy zamkną chodnik wzdłuż jezdni prowadzącej na Saską Kępę. Piesi przejdą na drugą stronę mostu przy ulicy Solec i Wisłostradzie.

Z kolei w stronę Ronda de Gaulle'a piesi przejdą po wygrodzonym pasie jezdni w stronę centrum. Nadal zamknięte są przystanki tramwajowe i chodnik od Muzeum Narodowego do ulicy Solec.

Kolejny etap remontu wiaduktu Mostu Poniatowskiego
Kolejny etap remontu wiaduktu Mostu Poniatowskiego
Źródło: ZDM

Zwężenie do jednego pasa

Jezdnia w stronę centrum, za zjazdem na Wisłostradę, zostanie zwężona do jednego pasa: z mostu prosto kierowcy pojadą lewym, a prawy będzie tylko do skrętu. Wygrodzonym prawym pasem przejdą piesi.

Objazd jest zalecany Mostami Świętokrzyskim lub Łazienkowskim.

"Odnawiane są elementy betonowe i kamienne oraz mury oporowe wiaduktu. Stalowe elementy są zabezpieczane przed korozją. Remontowane jest też przejście pod mostem, które łączy dwa przystanki tramwajowe" - wyjaśnił ratusz.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trasa Łazienkowska
Krucza, Plac Narutowicza, Trasa Łazienkowska. Lista inwestycji drogowych
Klaudia Kamieniarz
Zima w Warszawie
Jerozolimskie i Most Poniatowskiego bez tramwajów. Jest wstępny termin remontu
Klaudia Kamieniarz
Nowy fotoradar w Alejach Jerozolimskich
Gdzie trafią demontowane fotoradary
Praga Południe

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ZDM

Udostępnij:
Tagi:
Remonty i utrudnienia w WarszawieInwestycje w Warszawie
Czytaj także:
Wzmożone kontrole przewozu osób
Brutalne pobicie na stacji paliw. Komunikat policji
Wola
W wypadku zginął motocyklista
Motocyklista zginął, kierowca uciekł
Okolice
Strażacy monitorują sytuację na Wkrze
Strażacy monitorują sytuację na Wkrze. Apel o niezbliżanie się do zatorów
Okolice
W 2025 roku usunięto 1723 wraki
Blisko 17 tysięcy odholowanych pojazdów
Ulice
W wypadku zginęło dziecko
Zderzenie dwóch aut. Zginęło dziecko
Okolice
Pani Natalia utknęła w Tel Awiwie
Miała wrócić do Warszawy, jest w Tel Awiwie. "Co godzinę schodzimy do schronów"
Włochy
LOT odwołuje rejsy do Izraela (zdj. ilustracyjne)
Samolot do Dubaju zawrócony, LOT odwołał wszystkie rejsy do Tel Awiwu
Włochy
Zadzwonił na numer alarmowy i powiedział, że jest poszukiwany (zdjęcie ilustracyjne)
Zadzwonił na 112 i powiedział, że jest poszukiwany
Okolice
Na Lotnisko Chopina pojawiły się żółte apteczki "Pet Care on the Go"
Specjalne apteczki dla zwierząt na Lotnisku Chopina
Włochy
Zdarzenie na Marszałkowskiej, Warszawa
Poranne zderzenie z autobusem
Śródmieście
Wypadek na Trasie Łazienkowskiej
Biegły: jechał z prędkością 227 kilometrów na godzinę, maksymalną dla tego modelu auta
Śródmieście
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Kamieniem w worku zabił przypadkowego przechodnia
Okolice
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Sprawa wypadku Beaty Szydło. Kolejny były funkcjonariusz BOR z zarzutami
TVN24
Ostrzelany tramwaj w Warszawie
"Motorniczy usłyszał huk". Ktoś prawdopodobnie strzelał do tramwaju
Praga Północ
Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
"Wykorzystywali reklamy i fałszywe strony". Oszukali kilkanaście osób
Okolice
Zdzisław Beksiński w swojej pracowni na warszawskim Służewie, 2002 rok
Komputer jednego z najbardziej znanych polskich artystów wylicytowany
Śródmieście
Wizualizacja lodowiska na Bemowie
Wybudują całoroczne lodowisko. Dorzuciło się ministerstwo
Piotr Bakalarski
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Groził jej nożem, zamknęła go w sklepie. Uciekł przez okno
Praga Południe
Trzy osoby podejrzane są o kradzieże metodą na pracownika wodociągów
Wchodzili do mieszkań pod pretekstem kontroli jakości wody
Mokotów
Arsenał broni w mieszkaniu 81-latka
W jego mieszkaniu znaleźli 17 wiatrówek. Miał z nich strzelać i się chować
Okolice
Pingwiny w warszawskim zoo
W zoo przenieśli ptaki do budynków. Tak je chronią
Praga Północ
Podwójne zabójstwo w Raciążu. Okolica, gdzie doszło do zbrodni
"Zawsze grzecznie stał obok babci". Dlaczego zabił?
Alicja Glinianowicz, Klemens Leczkowski
Startuje sezon Veturilo
3,5 tysiąca rowerów w 344 stacjach. Veturilo wraca na stołeczne ulice
Śródmieście
W Kampinoskim Parku Narodowym zimuje dorosły bocian
Nie odleciał do Afryki, przetrwał największe mrozy
Okolice
Weekendowe zmiany w ruchu z powodu zgromadzeń i przemarszów
Przemarsze i zgromadzenia. W weekend będą utrudnienia
Śródmieście
Wypadek w Błoniu
"Co kierowca miał zrobić? Biegać i rogatki łamać?". Policja i kolejarze odpowiadają
Filip Czekała
W wypadku zginęły dwie osoby
Czołowe zderzenie, nie żyją dwie osoby
Okolice
Diagnozował auto jadąc z prędkością 144 kilometrów na godzinę
Szybko diagnozował auto. Stracił prawo jazdy
Okolice
Woda zalała kilka posesji
Wkra wystąpiła z koryta. "Nie ma u nas paniki"
Okolice
Zapłacił souvenirem przypominającym banknot 200 złotych
Raz się udało, więc wrócił do sklepu z "banknotem"
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki