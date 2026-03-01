Remont wiaduktu mostu Poniatowskiego Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Stołeczny ratusz poinformował, że w kolejnym etapie remontu ponad stuletniego wiaduktu Mostu Poniatowskiego robotnicy zdemontują, odnowią i ponownie zamontują fragmenty balustrady. Wyremontują też chodniki nad Wisłostradą. Prace rozpoczną się w poniedziałek i potrwają do maja.

Robotnicy zamkną chodnik wzdłuż jezdni prowadzącej na Saską Kępę. Piesi przejdą na drugą stronę mostu przy ulicy Solec i Wisłostradzie.

Z kolei w stronę Ronda de Gaulle'a piesi przejdą po wygrodzonym pasie jezdni w stronę centrum. Nadal zamknięte są przystanki tramwajowe i chodnik od Muzeum Narodowego do ulicy Solec.

Kolejny etap remontu wiaduktu Mostu Poniatowskiego Źródło: ZDM

Zwężenie do jednego pasa

Jezdnia w stronę centrum, za zjazdem na Wisłostradę, zostanie zwężona do jednego pasa: z mostu prosto kierowcy pojadą lewym, a prawy będzie tylko do skrętu. Wygrodzonym prawym pasem przejdą piesi.

Objazd jest zalecany Mostami Świętokrzyskim lub Łazienkowskim.

"Odnawiane są elementy betonowe i kamienne oraz mury oporowe wiaduktu. Stalowe elementy są zabezpieczane przed korozją. Remontowane jest też przejście pod mostem, które łączy dwa przystanki tramwajowe" - wyjaśnił ratusz.

Opracowała Katarzyna Kędra