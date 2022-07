Sztuka ulicy w Warszawie. Trzy dni spektakli

Teatry alternatywne, sztuki jarmarcznej, cyrkowej i spektakle w formule komedii dell'arte oraz wędrowne teatry lalkowe. Od pierwszego do trzeciego lipca potrwa w Warszawie Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy.

Artyści z Ukrainy i z Korei Południowej

Z Korei Południowej przyjedzie grupa K-Arts Hannuri, to profesjonalny zespół utworzony na Wydziale Tradycyjnej Koreańskiej Sztuki Teatralnej na Koreańskim Narodowym Uniwersytecie Sztuki. Koncentruje się on na odtwarzaniu tradycyjnych przedstawień. Spektakl "Laon-pan" nawiązuje do tańca w masce "pungmul", gdzie szamańska muzyka przywraca naturalną energię i porządek świata. Celem działalności teatru jest promowanie wielowiekowej teatralnej kultury koreańskiej.