Śródmieście

3,5 tysiąca rowerów w 344 stacjach. Veturilo wraca na stołeczne ulice

Startuje sezon Veturilo
Dyrektor ZDM o inwestycjach rowerowych w Warszawie (wideo z lutego 2024)
Źródło: TVN24
W niedzielę po raz 15. startuje sezon Veturilo. W tym roku do dyspozycji będzie około 3,5 tysiąca miejskich rowerów. Dostępne będą w 344 stacjach we wszystkich dzielnicach - poinformował Zarząd Dróg Miejskich.

Warszawiacy i turyści w tym sezonie będą mogli skorzystać z 3460 rowerów (o ponad 100 więcej niż rok temu), w tym: 3130 rowerów tradycyjnych, 300 rowerów elektrycznych i 30 tandemów. Będą one dostępne w 344 stacjach we wszystkich dzielnicach.

Jak wypożyczyć rower Veturilo?

"Do wypożyczenia roweru potrzebny jest smartfon z aplikacją Veturilo. Wystarczy doładować konto, a następnie zeskanować kod QR na rowerze lub wpisać jego numer. Blokada na kole zwolni się sama. Gdy przejażdżka dobiegnie końca, przesuwamy tylko wspomnianą blokadę. Nie trzeba wpinać roweru do elektrozamka czy zakładać osobnej blokady" - zaznaczył ZDM.

Pierwsze 20 minut wypożyczenia jest bezpłatne, a pierwsza godzina jazdy na rowerze tradycyjnym kosztuje złotówkę.

W 2025 r. miejski rower wypożyczono ponad 4,6 mln razy i przejechano na nim 9,6 mln km.

Opracowała Alicja Glinianowicz

Veturilo bije rekordy. "To tak, jakby okrążyć Warszawę 32 tys. razy"

Veturilo bije rekordy. "To tak, jakby okrążyć Warszawę 32 tys. razy"

Hulajnogi "generują bardzo dużo zagrożeń". Miasta wprowadzają nowe obostrzenia

Hulajnogi "generują bardzo dużo zagrożeń". Miasta wprowadzają nowe obostrzenia

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Zarząd Dróg Miejskich

