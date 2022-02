Kolejne zmiany na rondzie Dmowskiego, zwężone Aleje Jerozolimskie

Prace przeniosą się w rejon przystanków tramwajowych w ciągu Alej Jerozolimskich. Drogowcy wyłączą z ruchu skrajne lewe pasy jezdni pomiędzy Kruczą a Poznańską. Kierowcy dojeżdżający do ronda będą mieli do dyspozycji dwa pasy. Jednak przed samym skrzyżowaniem będzie już szerzej. Z dwóch pasów będzie można jechać prosto, a ze skrajnych skręcić w jednym kierunku.

Przebudowa ronda Dmowskiego

Przebudowa skrzyżowania rozpoczęła się w sierpniu ubiegłego roku. Zmiany na rondzie mają poprawić sytuację pieszych. Ich głównym celem będzie budowa czterech naziemnych przejść z azylami pomiędzy jezdniami. Po przebudowie osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, opiekunowie z dziećmi w wózkach będą mogli przedostać się na drugą stronę jezdni bez konieczności schodzenia do przejścia podziemnego. Zmieni to również sytuację pasażerów, którzy nie będą zmuszeni do schodzenia do podziemi, by wydostać się z przystanków.