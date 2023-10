Polski Alarm Smogowy przypomina o zakazie palenia węglem. Akcję promuje znany polski aktor

Wraz z początkiem października weszła w życie Uchwała Antysmogowa zakazująca palenia węglem w gospodarstwach domowych w Warszawie. Aktywiści z Polskiego Alarmu Smogowego uważają, że to historyczna chwila, ale pytają: co z pozostałymi czterema tysiącami kopciuchów, na które wciąż można natrafić w stolicy? W akcję przypominającą o zakazie zaangażował się znany polski aktor Paweł Deląg. Spot z jego udziałem można zobaczyć na ekranach na stacji metra Świętokrzyska.

Jak dodaje, warszawiacy przeszli długą drogę. Pięć lat temu liczbę kopciuchów szacowano na 17 tysięcy. - Obecnie ich liczba spadła do około czterech tysięcy. To niezły wynik, ale dostrzegamy, że w ostatnim roku tempo wymiany kotłów mocno spadło. Może to oznaczać, że do wymiany pozostały najtrudniejsze przypadki. Urząd miasta powinien podjąć wszelkie możliwe działania, by pomóc warszawiakom w likwidacji kotłów. Wysokie dotacje oferowane przez urząd miasta warto wesprzeć wsparciem ekodoradców, urzędników i straży miejskiej - zauważa dalej Siergiej.