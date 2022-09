Obchody 83. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Apel pamięci i salwa honorowa

"Służbą budowali siłę i autorytet Polski Podziemnej"

Pomnik symbolem walki o suwerenność państwa

Prezydent podkreślił, że pomnik Polskiego Państwa Podziemnego jest symbolem tradycji walki o suwerenność państwa. "W istocie to pomnik wielkiej idei, która od stuleci przenika serca i umysły Polaków. To przekonanie, że tylko własne, wolne, suwerenne państwo stwarza najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju jest najlepszym gwarantem praw i wolności" – podkreślił prezydent. Dodał, że ta idea przyświecała uczestnikom wszystkich ruchów niepodległościowych w minionych dziesięcioleciach i ma nadzieję, że wartość suwerenności w dalszym ciągu będzie przyświecała wszystkim siłom politycznym w Polsce. "Mam nadzieję, że to spoiwo, ta cenna spuścizna Polskiego Państwa Podziemnego oraz wielu pokoleń polskich patriotów pozwoli sprostać wyzwaniom obecnego czasu" – podsumował prezydent.