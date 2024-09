Nurt Wisły porwał kobietę

Rzeki są najniebezpieczniejszymi zbiornikami wodnymi, na których co roku dochodzi do największej liczby utonięć. W rzekach, nawet przy niższych stanach wody, płynie silny nurt, który przenosząc piasek ze żwirem usypuje wszelkiego rodzaju wypłacenia w postaci mielizn zwanych łachami, które w każdej chwili, pod wpływem większego ciężaru, mogą się usypać. Woda to żywioł i nigdy nie można go lekceważyć.