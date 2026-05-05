Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Sum pożarł nurogęś. "Bez żadnego większego plusku, walki"

Sum pożarł nurogęś
Sum pożarł nurogęś. Pisklęta mają nową mamę
Źródło: TVN24
Nurogęś miała dziesiątkę małych, teraz ma ich dwadzieścia. Przygarnęła maluchy, które straciły matkę, podczas próby przedostania się z Łazienek Królewskich do Wisły. Zaatakował ją i pożarł sum.

- Pokazał się ten sum, który doprowadził do tej całej akcji - powoedział, wskazując na wodę, Hubert Mateuszczyk z Zarządu Zieleni, gdy reporter TVN24 był w Łazienkach Królewskich z kamerą.

- To po prostu wyglądało jak zaciągnięcie spod wody. Bez żadnego większego plusku, walki. To daje nam pogląd, że jednak mamy do czynienia z dużą rybą - wyjaśnił.

Pisklęta nurogęsi straciły matkę
Pisklęta nurogęsi straciły matkę
Pisklęta nurogęsi straciły matkę
Źródło: Zarząd Zieleni
Pisklęta nurogęsi straciły matkę
Pisklęta nurogęsi straciły matkę
Źródło: Zarząd Zieleni
Pisklęta nurogęsi straciły matkę
Pisklęta nurogęsi straciły matkę
Źródło: Zarząd Zieleni

– Sum potrafi osiągać naprawdę duże rozmiary, do dwóch metrów, więc jak porównamy sobie te dwa organizmy, czyli suma i nurogęś to odpowiedź sama nam się nasuwa. Jest to możliwe - stwierdziła dr Paula Kiełbik ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

- Paszcza suma może mieć średnicę kilkudziesięciu centymetrów, może 40-50 w przypadku wyrośniętych egzemplarzy, co w zupełności pozwala, by taką nurogęś zjeść - dodał Grzegorz Czarnecki z warszawskiego ogrodu zoologicznego.

Nie poradzą sobie bez matki

Na ratunek osieroconym pisklętom rzucili się wszyscy, którzy jak co roku pomagają bezpiecznie przejść nurogęsiom z Łazienek nad Wisłę.

- Dzięki straży miejskiej, pracowniczce Łazienek Królewskich i naszemu ornitologowi udało się odłowić te małe nurogęsi. Odłowiliśmy najpierw dziewiątkę, później nasza wolontariuszka znalazła jeszcze jedną nurogęś, która prawdopodobnie się ukryła i udało się finalnie dziesiątkę dowieźć do Ptasiego Azylu - opisała Barbara Różalska z Zarządu Zieleni.

Dla piskląt życie bez matki na dłuższą metę nie wróżyło nic dobrego.

– Bez nauki i opieki matki, która nauczy ich rozpoznawania zagrożeń i taktyki przetrwania te nurogęsi nie mają szansy przetrwać w naturze - dodała Różalska.

Pisklęta nurogęsi straciły matkę. Pożarła ją ryba
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pisklęta nurogęsi straciły matkę. Pożarła ją ryba

Miała 10, ma 20

Po ataku suma znalezienie nowej mamy dla piskląt było warte każdej sumy. Ptaki miały szczęście. Kolejnego dnia wolontariusze dali znać, że z Łazienek w kierunku Wisły ruszyła kolejna ptasia rodzina.

– Goniliśmy tak naprawdę tę samicę, bo była niesamowicie szybka - opisał Mateuszczyk z Zarządu Zieleni.

Gdy nurogęś ze swoimi małymi zbliżała się do rzeki pracownicy Ptasiego Azylu natychmiast wysłali osierocone pisklęta na miejsce. Wszyscy spotkali się nad Wisłą. Dziesięć małych nurogęsi dołączyło do nowej mamy i jej dzieci.

- Ta matka, słysząc nawoływanie młodych, natychmiast w naszą stronę popłynęła i udało się. Zaadoptowała je. Jest więc samica z 20 małych nurogęsi - zaznaczyła Różalska z Zarządu Zieleni. Jak wygląda nawoływanie? – Matka gęga, kwaka do nich, woła - dodała.

Osierocone pisklęta nurogęsi znalazły nową rodzinę
Osierocone pisklęta nurogęsi znalazły nową rodzinę
Osierocone pisklęta nurogęsi znalazły nową rodzinę
Źródło: Hubert Mateuszczyk, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Kolejna rodzina nurogęsi dotarła do Wisły
Kolejna rodzina nurogęsi dotarła do Wisły
Źródło: Hubert Mateuszczyk, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Kolejna rodzina nurogęsi dotarła do Wisły
Kolejna rodzina nurogęsi dotarła do Wisły
Źródło: Hubert Mateuszczyk, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Kolejna rodzina nurogęsi dotarła do Wisły
Kolejna rodzina nurogęsi dotarła do Wisły
Źródło: Hubert Mateuszczyk, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Przygarnie wszystkie

Ornitolodzy liczą, że to będzie udana rodzina, bo nurogęsi liczyć nie potrafią. Dla matki liczba dzieci pod opieką nie ma większego znaczenia.

- Kiedyś na tym stawie była kaczka z jednym pisklakiem. Od razu przyniesiono jeszcze 10, w tym samym wieku. W koszyczku je miałem, podszedłem nad wodę. Ta zdenerwowana, podpłynęła do mnie, bo kaczuszki piszczały i ja je wtedy wypuściłem. Tą 10 zaadoptowała i popłynęła cała szczęśliwa - opowiedział dr Andrzej Kruszewicz ornitolog i dyrektor warszawskiego ogrodu zoologicznego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Osierocone pisklęta nurogęsi mają nową rodzinę

Osierocone pisklęta nurogęsi mają nową rodzinę

Tratwy dla ptaków na stawach

Tratwy dla ptaków na stawach

Mokotów
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Łukasz Wieczorek (Polska i Świat)

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
zwierzęta w mieściezwierzętaWisłaptakiOchrona zwierząt
Czytaj także:
Straż graniczna zatrzymała obywatela Uzbekistanu
Poszukiwany przyszedł do urzędu. Wizytę zakończył w areszcie
Śródmieście
kajdanki
Zabarykadował się w lokalu na 10. piętrze. W więzieniu spędzi ponad osiem lat
Działania służb przy ul. Powązkowskiej
Skoczył z okna na trzecim piętrze, zginął. W mieszkaniu było drugie ciało
Żoliborz
Śmiertelny wypadek w Przasnyszu
Auto uderzyło w drzewo. Kierowca i pasażer nie żyją
Zatrzymania w sprawie handlu ludźmi
Zabierali paszporty, zmuszali do prostytucji
Śródmieście
alkomat policja noc wieczór
Ma już pięć zakazów. Był pijany i prowadził auto
pap_20100404_0ZN
Po północy kontroli się nie spodziewał, ukrył się za własnym autem
Awaria tramwaju przy Okopowej
Zepsuty tramwaj zablokował torowisko
Wola
Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria urządzeń, usterka pociągu, wypadek. Seria zdarzeń na kolei
Aleja Piłsudskiego w Wesołej zostanie rozbudowana
Tunel już jest. Szykują się do poszerzenia drogi
Wesoła
Urzędnicy apelują o niepodlewanie trawników (zdj. ilustracyjne)
Urzędnicy proszą o oszczędzanie wody
Łoś
Łoś w centrum miasta. "Pies zauważył go za oknem"
METEO
Kierowca zjechał z jezdni, auto zatrzymało się w rowie
Auto na drzewach, kierowca w szpitalu
Straż miejska przyłapała grafficiarzy przy ul. Prozy
Grafficiarze pomylili ściany. "Byli zaskoczeni"
Bielany
Siedmiolatek doznał poparzeń podczas grillowania (zdjęcie ilustracyjne)
Ojciec rozpalał grilla, siedmiolatek poparzony
Zderzenie auta z łosiem w Topólnie
Wypadki z udziałem dzikich zwierząt. Zginęła kobieta, ranne dziecko
Kierowca Seata uderzył w drzewo, zginął na miejscu
Uderzył w drzewo, zginął na miejscu
Neon "Księgarnia MDM" (zdjęcie archiwalne z 2014 roku)
Neon w rejestrze zabytków
Śródmieście
Nastolatka znalazła się na dachu pociągu Kolei Mazowieckich (zdjęcie ilustracyjne)
Nastolatka spadła z dachu pociągu
3,5 miesiąca i ponad 100 konfliktów z prawem 35-latka
3,5 miesiąca i ponad 100 konfliktów z prawem 35-latka
Praga Południe
Osierocone pisklęta nurogęsi znalazły nową rodzinę
Osierocone pisklęta nurogęsi mają nową rodzinę
Śródmieście
Wypadek motocyklisty na trasie S8
Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z autem na S8
Wypadek z udziałem motocyklistki i łosia
Motocyklistka zginęła po zderzeniu z łosiem
Uderzył w inne auto i odjechał. Był pijany
Uciekł po kolizji. Stracił auto i prawo jazdy
Pożar przy Cmentarzu Wojskowym na Powązkach
Nocny pożar przy wejściu na Powązki Wojskowe
Żoliborz
Kampus Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie doszło do zabójstwa
Nagrywali zamiast pomagać? "Próba rozbrojenia Mieszka R. mogła skończyć się tragicznie"
Klaudia Kamieniarz
Oszustwa internetowe (zdjęcie ilustracyjne)
Dwa dni manipulacji, straciła całe oszczędności
Ukradła dziecięcy rower i nim odjechała
Zmieniła kolor włosów. Sądziła, że to wystarczy
12 cudzoziemców musi opuścić Polskę
Zatrzymani po wyjściu z więzienia, muszą opuścić Polskę
Most Gdański w Warszawie
Zabezpieczą most przed korozją. Prace potrwają do końca wakacji
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki