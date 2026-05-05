Śródmieście Sum pożarł nurogęś. "Bez żadnego większego plusku, walki"

Sum pożarł nurogęś. Pisklęta mają nową mamę Źródło: TVN24

- Pokazał się ten sum, który doprowadził do tej całej akcji - powoedział, wskazując na wodę, Hubert Mateuszczyk z Zarządu Zieleni, gdy reporter TVN24 był w Łazienkach Królewskich z kamerą.

- To po prostu wyglądało jak zaciągnięcie spod wody. Bez żadnego większego plusku, walki. To daje nam pogląd, że jednak mamy do czynienia z dużą rybą - wyjaśnił.

Pisklęta nurogęsi straciły matkę

– Sum potrafi osiągać naprawdę duże rozmiary, do dwóch metrów, więc jak porównamy sobie te dwa organizmy, czyli suma i nurogęś to odpowiedź sama nam się nasuwa. Jest to możliwe - stwierdziła dr Paula Kiełbik ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

- Paszcza suma może mieć średnicę kilkudziesięciu centymetrów, może 40-50 w przypadku wyrośniętych egzemplarzy, co w zupełności pozwala, by taką nurogęś zjeść - dodał Grzegorz Czarnecki z warszawskiego ogrodu zoologicznego.

Nie poradzą sobie bez matki

Na ratunek osieroconym pisklętom rzucili się wszyscy, którzy jak co roku pomagają bezpiecznie przejść nurogęsiom z Łazienek nad Wisłę.

- Dzięki straży miejskiej, pracowniczce Łazienek Królewskich i naszemu ornitologowi udało się odłowić te małe nurogęsi. Odłowiliśmy najpierw dziewiątkę, później nasza wolontariuszka znalazła jeszcze jedną nurogęś, która prawdopodobnie się ukryła i udało się finalnie dziesiątkę dowieźć do Ptasiego Azylu - opisała Barbara Różalska z Zarządu Zieleni.

Dla piskląt życie bez matki na dłuższą metę nie wróżyło nic dobrego.

– Bez nauki i opieki matki, która nauczy ich rozpoznawania zagrożeń i taktyki przetrwania te nurogęsi nie mają szansy przetrwać w naturze - dodała Różalska.

Miała 10, ma 20

Po ataku suma znalezienie nowej mamy dla piskląt było warte każdej sumy. Ptaki miały szczęście. Kolejnego dnia wolontariusze dali znać, że z Łazienek w kierunku Wisły ruszyła kolejna ptasia rodzina.

– Goniliśmy tak naprawdę tę samicę, bo była niesamowicie szybka - opisał Mateuszczyk z Zarządu Zieleni.

Gdy nurogęś ze swoimi małymi zbliżała się do rzeki pracownicy Ptasiego Azylu natychmiast wysłali osierocone pisklęta na miejsce. Wszyscy spotkali się nad Wisłą. Dziesięć małych nurogęsi dołączyło do nowej mamy i jej dzieci.

- Ta matka, słysząc nawoływanie młodych, natychmiast w naszą stronę popłynęła i udało się. Zaadoptowała je. Jest więc samica z 20 małych nurogęsi - zaznaczyła Różalska z Zarządu Zieleni. Jak wygląda nawoływanie? – Matka gęga, kwaka do nich, woła - dodała.

Osierocone pisklęta nurogęsi znalazły nową rodzinę

Przygarnie wszystkie

Ornitolodzy liczą, że to będzie udana rodzina, bo nurogęsi liczyć nie potrafią. Dla matki liczba dzieci pod opieką nie ma większego znaczenia.

- Kiedyś na tym stawie była kaczka z jednym pisklakiem. Od razu przyniesiono jeszcze 10, w tym samym wieku. W koszyczku je miałem, podszedłem nad wodę. Ta zdenerwowana, podpłynęła do mnie, bo kaczuszki piszczały i ja je wtedy wypuściłem. Tą 10 zaadoptowała i popłynęła cała szczęśliwa - opowiedział dr Andrzej Kruszewicz ornitolog i dyrektor warszawskiego ogrodu zoologicznego.

