"To już warszawska tradycja". Nurogęsi rozpoczynają wędrówki do Wisły

03.05.2023 | Gdy nurogęsi idą, Warszawa staje Źródło: Katarzyna Górniak | Fakty TVN

Patrole w ramach Zielonego Wolontariatu ZZW rozpoczną się 1 kwietnia i potrwają do końca maja. Będą odbywać się trzy razy dziennie, a łącznie zaplanowano niemal 190 spacerów. Zadaniem wolontariuszy jest obserwacja i szybkie informowanie pracowników ZZW o pojawieniu się ptaków, co pozwala odpowiednio zabezpieczyć trasę ich wędrówki. W tym roku dodatkowo obserwowany będzie także teren Parku Fosa i Stoki Cytadeli, skąd - jak wskazują wcześniejsze doświadczenia - nurogęsi z młodymi mogą również wyruszać w kierunku Wisły.

"Nurogęsi to jedyny przedstawiciel traczy lęgnących się w Polsce. Samice składają jaja w dziuplach, a te warszawskie upodobały sobie dziuple w starych drzewach Łazienek Królewskich. Po wykluciu się młodych matka chce jak najszybciej dostać się do Wisły. Droga wodna - łazienkowskie stawy, Kanał Piaseczyński i Port Czerniakowski - pełna jest zagrożeń. Największe z nich to samochody pędzące po sześciu pasach ul. Czerniakowskiej" - tłumaczy w komunikacie ZZW.

Wolontariusze pomagają rodzinom nurogęsi w przeprawie nad Wisłę Źródło: Zarząd Zieleni Warszawa

Przeprowadzili już 150 młodych

Nad przebiegiem całej akcji czuwają przeszkoleni pracownicy ZZW, którzy są uprawnieni do kierowania ruchem, a w razie potrzeby mogą liczyć na wsparcie straży miejskiej oraz policji. Wolontariusze wspierają działania służb, pomagając w organizacji ruchu pieszego i tworząc bezpieczne warunki dla przemieszczających się ptaków.

"Akcja ZZW to już warszawska tradycja. Dotychczas w ramach Zielonego Wolontariatu udało się przeprowadzić do Wisły niemal 150 młodych nurogęsi. Dzięki niej ZZW chce budować większą świadomość wśród mieszkańców, że miasto jest wspólną przestrzenią ludzi i przyrody" - oceniają urzędnicy.

W tym roku partnerem akcji jest Muzeum Łazienki Królewskie, które wspiera Zarząd Zieleni w działaniach zapewniających ochronę nurogęsi oraz organizuje wydarzenia edukacyjne przybliżające ich zwyczaje. Zdaniem miejskich ogrodników to okazja, by poznać te niezwykłe ptaki, które jeszcze kilkanaście lat temu były w Warszawie rzadkością, a dziś na stałe wpisały się w krajobraz miasta.

Nurogęsi na drodze. Co robić?

W 2025 roku przy Porcie Czerniakowskim ZZW zrealizował Zakątek Nurogęsi. Jest to miejsce, które służy edukacji przyrodniczej i pomaga chronić trasę, którą wędrują nurogęsiowe rodziny przed skokiem na głębokie wody Portu Czerniakowskiego. Zakątek powstał w ramach projektu z budżetu obywatelskiego.

Specjaliści radzą też, co zrobić w przypadku spotkania nurogęsi z małymi. Trzeba się zatrzymać i nie zbliżać na odległość około pięciu metrów; trzymać psy na smyczy; zachować ciszę i spokój; nie można próbować zaganiać samicy z małymi z powrotem do parku; nie wolno przeganiać nurogęsi z jezdni, bo właśnie tędy chcą przejść, by dostać się nad Wisłę; nie można ich także dokarmiać; należy też powstrzymać idących w tym momencie przechodniów, biegaczy, rowerzystów czy deskorolkarzy.

Opracowała Katarzyna Kędra

