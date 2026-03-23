Śródmieście

"To już warszawska tradycja". Nurogęsi rozpoczynają wędrówki do Wisły

Nurogęsi w Warszawie
03.05.2023 | Gdy nurogęsi idą, Warszawa staje
Źródło: Katarzyna Górniak | Fakty TVN
Jeszcze kilkanaście lat temu nurogęsi w stolicy były rzadkością. Dziś ich wędrówki to już warszawska tradycja. Ruch na ulicach jest dla nich wstrzymywany. W tym roku, od 1 kwietnia, trzy razy dziennie pracownicy Zarządu Zieleni razem z wolontariuszami będą nadzorować wędrówki nurogęsi z Łazienek Królewskich do Wisły.

Patrole w ramach Zielonego Wolontariatu ZZW rozpoczną się 1 kwietnia i potrwają do końca maja. Będą odbywać się trzy razy dziennie, a łącznie zaplanowano niemal 190 spacerów. Zadaniem wolontariuszy jest obserwacja i szybkie informowanie pracowników ZZW o pojawieniu się ptaków, co pozwala odpowiednio zabezpieczyć trasę ich wędrówki. W tym roku dodatkowo obserwowany będzie także teren Parku Fosa i Stoki Cytadeli, skąd - jak wskazują wcześniejsze doświadczenia - nurogęsi z młodymi mogą również wyruszać w kierunku Wisły.

"Nurogęsi to jedyny przedstawiciel traczy lęgnących się w Polsce. Samice składają jaja w dziuplach, a te warszawskie upodobały sobie dziuple w starych drzewach Łazienek Królewskich. Po wykluciu się młodych matka chce jak najszybciej dostać się do Wisły. Droga wodna - łazienkowskie stawy, Kanał Piaseczyński i Port Czerniakowski - pełna jest zagrożeń. Największe z nich to samochody pędzące po sześciu pasach ul. Czerniakowskiej" - tłumaczy w komunikacie ZZW.

Źródło: Zarząd Zieleni Warszawa

Przeprowadzili już 150 młodych

Nad przebiegiem całej akcji czuwają przeszkoleni pracownicy ZZW, którzy są uprawnieni do kierowania ruchem, a w razie potrzeby mogą liczyć na wsparcie straży miejskiej oraz policji. Wolontariusze wspierają działania służb, pomagając w organizacji ruchu pieszego i tworząc bezpieczne warunki dla przemieszczających się ptaków.

"Akcja ZZW to już warszawska tradycja. Dotychczas w ramach Zielonego Wolontariatu udało się przeprowadzić do Wisły niemal 150 młodych nurogęsi. Dzięki niej ZZW chce budować większą świadomość wśród mieszkańców, że miasto jest wspólną przestrzenią ludzi i przyrody" - oceniają urzędnicy.

W tym roku partnerem akcji jest Muzeum Łazienki Królewskie, które wspiera Zarząd Zieleni w działaniach zapewniających ochronę nurogęsi oraz organizuje wydarzenia edukacyjne przybliżające ich zwyczaje. Zdaniem miejskich ogrodników to okazja, by poznać te niezwykłe ptaki, które jeszcze kilkanaście lat temu były w Warszawie rzadkością, a dziś na stałe wpisały się w krajobraz miasta.

Nurogęsi na drodze. Co robić?

W 2025 roku przy Porcie Czerniakowskim ZZW zrealizował Zakątek Nurogęsi. Jest to miejsce, które służy edukacji przyrodniczej i pomaga chronić trasę, którą wędrują nurogęsiowe rodziny przed skokiem na głębokie wody Portu Czerniakowskiego. Zakątek powstał w ramach projektu z budżetu obywatelskiego.

Specjaliści radzą też, co zrobić w przypadku spotkania nurogęsi z małymi. Trzeba się zatrzymać i nie zbliżać na odległość około pięciu metrów; trzymać psy na smyczy; zachować ciszę i spokój; nie można próbować zaganiać samicy z małymi z powrotem do parku; nie wolno przeganiać nurogęsi z jezdni, bo właśnie tędy chcą przejść, by dostać się nad Wisłę; nie można ich także dokarmiać; należy też powstrzymać idących w tym momencie przechodniów, biegaczy, rowerzystów czy deskorolkarzy.

Dąb z "Wiedźmina" pomnikiem przyrody
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dąb z "Wiedźmina" pomnikiem przyrody

Opracowała Katarzyna Kędra 

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: ZZW

Czytaj także:
Rafi - mały samiec wikunii andyjskiej
Odnalazł się w stadzie, radzi sobie na wybiegu i ma już imię
Praga Północ
Zamknięte schronisko dla psów w Sobolewie
Właściciel schroniska w Sobolewie skazany na więzienie
Okolice
Strażnik graniczny z zatrzymanym
Zatrzymali ich po wyjściu z więzienia, muszą opuścić Polskę
Okolice
Nowe niskoemisyjne pojazdy we flocie MPO
Nowe kontenery i harmonogram. Zmiany w odbiorze śmieci z trzech dzielnic
Wawer
Tragiczny pożar w strzelnicy na Ursynowie
Tragiczny pożar na strzelnicy. Policjanci sprawdzili, czy były tam broń i amunicja
Ursynów
41-latek został zatrzymany
Ona nie uwierzyła, on tak. Liczyły się minuty
Wawer
Samochód wrócił do firmy leasingowej, 32-latek usłyszał zarzuty
Przestał spłacać raty, samochodu nie oddał
Ursynów
Podejrzani o próbę wyłudzenia kredytu
Przyszli podpisać umowę o kredyt mieszkaniowy, zostali zatrzymani
Wola
19-letni kierowca zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Zginął na miejscu
Pod rozbitym autem znaleźli ciało 19-letniego kierowcy
Okolice
Ponad 2 miliony złotych strat i 13 zatrzymanych oszustów(zdjęcie ilustracyjne)
Bała się "milionowej kary". Zrobiła to, co jej kazał "pracownik banku"
Okolice
Narkotyki znalezione w mieszkaniu 38-latka
Narkotyki ukrył w łóżku
Wola
komputer
"Wygrał" drogie auto. By je odebrać, zrobił 10 przelewów
Okolice
65-latek został skazany na rok więzienia, stracił i dostał kolejny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
Ma pięć dożywotnich zakazów, dostał szósty
Okolice
Akcja KSP "Bezpieczne przewozy"
Prawie 1200 skontrolowanych aut, 18 osób zatrzymanych
Śródmieście
W wyniku pożaru zawalił strop budynku
W wyniku pożaru zawalił się strop. Pod gruzami znaleziono ciało
Okolice
CBŚP
Akcja CBŚP na Lotnisku Chopina
Włochy
Wśród kobiet najlepszy rezultat w półmaratonie uzyskała Polka Elżbieta Glinka
Najlepsi zawodnicy Półmaratonu Warszawskiego na mecie
Śródmieście
Transport gigantycznej stalowej kolumny
Z Szanghaju do Płocka. Transport gigantycznej stalowej kolumny
Okolice
Akcja policji przy ulicy Serockiej w Warszawie
Groził, że zrobi krzywdę sobie lub innym. Podjęto negocjacje
Praga Południe
Przejazd drogowo-kolejowy w Falenicy
Kolejarze zamkną przejazd. Będą zmiany w ruchu
Wawer
Sklep monopolowy przy Nowym Świecie 30
W dzień monopolowy, nocą punkt gastronomiczny. Prohibicja go nie dotyczy
Śródmieście
Osiedle "Zielono mi" w Podolszynie
60 domów w jednym szeregu. Na sprzedaż został już tylko jeden
Katarzyna Kędra
Pożar na Migdałowej
Tragiczny pożar strzelnicy. Cztery osoby nie żyją
Ursynów
Antywojenny marsz w centrum Warszawy
Antywojenny marsz w centrum Warszawy
Śródmieście
W Warszawie rozpoczyna się sezon remontowy
"Ruszyła wiosenna machina remontowa"
Ulice
Kotka Gabrysia wyzdrowiała dzięki pomocy fundacji
Ratują potrącone zwierzęta, marzą o karetce. "Warto walczyć do końca"
Okolice
Łosie na warszawskim Rembertowie
Łosie w Warszawie. "Mój pies był zafascynowany, a ja zachwycona"
METEO
Pożar na plebanii w Mirkowie
Z budynku plebanii wydobywał się gęsty dym
Okolice
Stołeczni policjanci zlikwidowali laboratorium do produkcji narkotyków
Zlikwidowali narkotykowe laboratorium, dwie osoby zatrzymane
Okolice
Zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu
Brutalny atak na 20-latka w centrum Warszawy. Nikt nie zareagował
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki