Uwaga na kacze rodziny. Nurogęsi wędrują w okolice Wisły

Zarząd Zieleni Miejskiej apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności. Do czerwca przez Myśliwiecką i Czerniakowską wędrować będą nurogęsi z młodymi. W tym okresie ptaki przenoszą się z Łazienek Królewskich nad Wisłę.

Jak przekazano, na przykład w środę nurogęś z siedmioma młodymi dotarła do Wisły, przechodząc między innymi przez dwie jezdnie z sześcioma pasami ruchu ulicy Czerniakowskiej. Konieczne było wstrzymanie ruchu. "Udało się to dzięki szybkiej interwencji i współpracy pracowników Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, Policji, Straży Miejskiej i mieszkańców zaangażowanych w ochronę ptaków" - zaznaczono.

Będą wędrować od kwietnia do czerwca

"Apelujemy do kierowców o szczególną uwagę w okresie od kwietnia do czerwca na ul. Czerniakowskiej i Myśliwieckiej. Spacerowiczów prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu, by nie przepłoszyć migrujących ptaków, a właścicieli psów o wyprowadzanie swoich pupili na smyczy. Na małe nurogęsi i tak czyhają liczne zagrożenia, np. inne ptaki, więc warto im ułatwić tę wędrówkę" - zaapelował Zarząd Zieleni.

W informacji zaznaczono, że w sezonie migracji nurogęsi w Parku Agrykola codziennie jest sprawdzane, czy ptaki potrzebują pomocy w przejściu przez jezdnię, monitorowany jest też poziom wody w Kanale Piaseczyńskim. "Od kwietnia do czerwca specjalnie go obniżamy, by nurogęsi mogły przepłynąć przepustem z zachodniej do wschodniej części kanału. We współpracy z Zarządem Dróg Miejskich wycięliśmy przejścia w murkach przy ul. Myśliwieckiej, żeby udrożnić dla wędrujących ptaków ten korytarz ekologiczny, z którego również korzystają" - dodał Zarząd Zieleni.