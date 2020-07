Kolejna szokująca napaść na Nowym Świecie: monitoring rejestrował, jak bili i okradali

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu, w samym centrum Warszawy, na zatłoczonym nawet wieczorami Nowy Świecie, przed wejściem do jednego ze sklepów monopolowych. - Do grupy nieznanych sobie osób dosiadł się przypadkowy przechodzień. Szukał towarzystwa, był pijany. W pewnym momencie, kiedy siedzieli na murku, między mężczyznami doszło do kłótni - relacjonuje oficer prasowy śródmiejskiej policji Robert Szumiata. - Napastnicy zaczęli uderzać swoją ofiarę pięściami, łokciem i kopać ją po całym ciele - dodaje.