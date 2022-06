Nowy stadion dla Polonii Warszawa. Miasto rozpoczęło poszukiwanie partnera

Ratusz ogłosił postępowanie na wybór prywatnego prywatnego, który rozbuduje stadion piłkarski Polonii Warszawa oraz wybuduje nową halę z myślą o jej koszykarzach i koszykarkach. Procedura jest skomplikowana, miasto dało sobie czas na jej sfinalizowania do końca 2023 roku.

Chyba można już mówić o dobre passie Polonii Warszawa. W maju jej koszykarze w wielkim stylu awansowali do pierwszej ligi (drugi poziom rozgrywkowy). W sobotę piłkarze zrobili poważny krok ku awansowi do drugiej ligi (trzeci poziom ogólnopolskiego futbolu) wygrywając w dramatycznych okolicznościach przy pełnych trybunach 3:2 z Legionovią Legionowo. Do pełni szczęścia pozostaje ogranie zamykającej tabelę Wissy Szczuczyn w ostatniej kolejce. W środę ratusz ogłosił, że rozpoczyna szukanie prywatnego partnera, z którym rozbuduje i unowocześni stadion piłkarski oraz wybuduje od podstaw nową halę koszykarską i jeszcze jeden obiekt.

- Polonia Warszawa to więcej niż stadion, więcej niż klub. To tradycja sportowa stolicy, która przywodzi na myśl nazwiska wspaniałych piłkarzy jak Stanisław Terlecki czy Emmanuel Olisadebe. Ale Polonia to nie tylko piłka nożna. Wiele sukcesów odnosili i odnoszą także lekkoatleci, koszykarze, pływacy. Dlatego robimy kolejny krok na drodze do tego, aby ci wspaniali sportowcy zyskali infrastrukturę na miarę legendy klubu, a Warszawa kolejne miejsce, w którym można będzie cieszyć się sportem - mówi cytowany w komunikacie prasowym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (był na sobotnim meczu). - Jestem pewien, że za kilka lat na nowych obiektach Polonii będą trenować dzieci, których nazwiska będziemy za kilkanaście lat wykrzykiwać podczas transmisji z wielkich zawodów sportowych - dodaje.

Budowa za prywatne pieniądze

Rozbudowa Ośrodka Polonia przy ulicy Konwiktorskiej 6 zostanie zrealizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Według miasta "to jeden z najbardziej efektywnych sposobów finansowania tego typu przedsięwzięć", ale jednocześnie - o czym już urzędnicy nie piszą - sposób skomplikowany, czasochłonny i ryzykowny.

Partner prywatny ma sporządzić dokumentację wykonawczą, sfinansować i przeprowadzić inwestycję. Będzie też odpowiedzialny za utrzymanie techniczne całej infrastruktury. W zamian dostanie wieloletnią umowę dzierżawy i będzie mógł zarabiać na obiektach, których właścicielem pozostanie miasto.

Wybór partnera prywatnego będzie przebiegać w kilku etapach. Na początku odbędzie się prekwalifikacja i dopuszczenie do udziału w postępowaniu maksymalnie pięciu podmiotów. Przedstawiciele miasta przeprowadzą z nimi tzw. dialog konkurencyjny m.in. na tematy związane z kwestiami technicznymi, ekonomicznymi i prawnymi. Efektem tych prac będzie model realizacji przedsięwzięcia. Następnie partnerzy z dialogu zostaną zaproszeni do złożenia ofert. Proces zakończy wybór najkorzystniejszej z nich i podpisanie umowy. Ratusz czeka na zgłoszenia do 9 sierpnia 2022 roku.

Wydaje się pewne, że w postępowaniu weźmie udział Gregoire Nitot, prezes firmy Sii, właściciel piłkarskiej Polonii. Już wcześniej deklarował, że jest tym zainteresowany. Poprawa infrastruktury przy Konwiktorskiej jest ważnym elementem jego futbolowej inwestycji.

Stadion Polonii Warszawa na wizualizacjach Wizualizacja stadionu Polonii Stadion Polonii Warszawa (wizualizacje) | UM Warszawa Stadion Polonii Warszawa (wizualizacje) | UM Warszawa Stadion Polonii Warszawa (wizualizacje) | UM Warszawa Stadion Polonii Warszawa (wizualizacje) | UM Warszawa

Wstępny harmonogram prac

Plan miasta zakłada, że w pierwszej kolejności zostanie wybudowana wielofunkcyjna hala sportowa na dwa tysiące miejsce oraz Centrum Wsparcia Sportu, w którym zaplanowano funkcje rekreacyjno-sportowe, biura, gastronomię i handel, a także centrum fizjoterapii i rehabilitacji oraz parking podziemny. W kolejnym etapie powstaną trzy nowe trybuny: północna, południowa i wschodnia. Na koniec przewidziano odnowienie trybuny zachodniej (głównej) i jej otoczenia. Wedle tego samego scenariusza budowano stadion Legii przy Łazienkowskiej. Ten przy Konwiktorskiej ma być połowę mniejszy - pomieści około 15 tysięcy kibiców.

Harmonogram prac przewiduje podpisanie umowy pod koniec 2023 roku. Po jej podpisaniu partner będzie mógł przystąpić do budowy.

Ośrodek przy Konwiktorskiej został oddany do użytku w 1928 roku, po trzech latach budowy. Podczas II wojny światowej, w trakcie Powstania Warszawskiego uległ znacznemu zniszczeniu. Po wojnie został odbudowany.

Projekt modernizacji i rozbudowy Polonii będzie realizowany na podstawie dokumentacji projektowej, którą przygotuje pracownia JSK Architekci sp. z o.o, laureat konkursu architektonicznego. Umowę podpisano w listopadzie ubiegłego roku.

Autor:katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl