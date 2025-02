Wracają rowery miejskie. Jest ich ponad trzy tysiące, są nowe stacje

Veturilo wystartowało 1 marca Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

W sobotę, 1 marca, rozpoczyna się sezon Veturilo. Do stacji na warszawskich ulicach powrócą miejskie rowery. Użytkownicy będą mieli do dyspozycji ponad 3,3 tysiąca jednośladów, rozmieszczonych w 337 punktach. Korzystanie z systemu umożliwia aplikacja.

Po raz 14. rozpoczyna się sezon roweru miejskiego Veturilo. Tradycyjnie, rowery będzie można wypożyczać od 1 marca do końca listopada. W tym roku do wypożyczenia będzie dostępnych 3355 rowerów, rozmieszczonych w 337 stacjach we wszystkich dzielnicach. To więcej o 25 pojazdów i 5 stacji niż w poprzednim sezonie.

Wszystkie nowe stacje znajdują się w Ursusie. Ich lokalizacje to: Ursus - Ratusz (nr 9716), Giserska - Habicha (9717), EKOpark - Warszawska (9718), PKP Gołąbki (9719) oraz Warszawska - Hermana (9720).

Dodatkowo zmieni się lokalizacja wybranych dotychczasowych stacji. "Analizy ruchu i opinie użytkowników pozwoliły wytypować lokalizacje, gdzie zapotrzebowanie na rowery jest większe, oraz te, gdzie stacje są wykorzystywane rzadziej" - wyjaśnia ratusz w komunikacie.

Stacja nr 9671 przy skrzyżowaniu Radzymińskiej i Łomżyńskiej została przeniesiona na drugą stronę ulicy. Stacja nr 9516 przy skrzyżowaniu Alej Jerozolimskich i Emilii Plater zmienia lokalizację na skrzyżowanie Belwederska/ Gagarina. Stacja nr 9715 Wilanowska/Kosiarzy będzie w tym sezonie w lokalizacji Wilanowska/Sobieskiego. Stacja nr 9498 Sobieskiego/Śródziemnomorska przenosi się na skrzyżowanie Sobieskiego/Nałęczowska.

Na swoje dotychczasowe miejsce wraca stacja nr 9606 PKP Wawer, która była zdemontowana z powodu remontu.

Nowy wygląd rowerów Veturilo

"Ponadto rowery zyskały odświeżony design, który jeszcze bardziej podkreśla ich związek z Warszawskim Transportem Publicznym. Nowa grafika na skrzydełkach reklamowych i ramie oraz innych komponentach jednośladów wizualnie łączy Veturilo z systemem komunikacji miejskiej, podkreślając ich komplementarną rolę w codziennych podróżach mieszkańców" - czytamy w komunikacie ratusza.

Operator systemu, firma Nextbike, przygotował akcję specjalną związana z naklejkami z rowerowymi motywami. "To forma podziękowania użytkownikom za ich zaangażowanie i sympatię do Veturilo. W trakcie sezonu uruchomiona zostanie specjalna strona internetowa, na której będzie można zgłosić się po bezpłatny zestaw naklejek. Wszelkie informacje na temat akcji będą pojawiać się w social mediach operatora wypożyczeń" - zapowiadają urzędnicy.

Ponad 400 tysięcy użytkowników

W poprzednim sezonie z rowerów miejskich skorzystało niemal 400 tysięcy użytkowników. Zarejestrowani użytkownicy wypożyczyli jednoślady 4 790 406 razy. Oznacza to średnio 5,59 wypożyczeń na jeden rower. Średni czas jednorazowego korzystania z rowerów Veturilo to 24 minuty i 15 sekund. W trakcie przejażdżki rower pokonywał średnio około 3,5 kilometra. "Gdyby policzyć kilometry wykręcone przez miejskich cyklistów, to otrzymalibyśmy dystans ponad 17 milionów kilometrów. Taki dystans pozwoliłby okrążyć Ziemię wokół równika aż 426 razy" - podlicza ratusz.

Pod koniec ubiegłego roku Veturilo miało dokładnie 397 969 zarejestrowanych użytkowników. Dwa lata temu system wypożyczeń miejskich jednośladów przeszedł rewolucję - na ulicach Warszawy pojawiły się nowe stacje i rowery, z których można skorzystać przy pomocy nowej aplikacji i systemu wypożyczania.

Jak wypożyczyć Veturilo?

Wypożyczenie Veturilo jest możliwe dzięki aplikacji na smartfonie. Należy zarejestrować się w systemie, a następnie należy doładować konto (można to zrobić przez aplikację lub stronę internetową) za pomocą przelewu lub BLIK-iem. Musi się na nim znajdować minimum 10 zł, aby móc rozpocząć korzystanie z rowerów. Jest też opcja podłączenia karty, dzięki czemu opłata za przejazd będzie pobierana automatycznie.

"Gdy już przejdziemy przez proces rejestracji i doładowania konta, wystarczy zeskanować kod QR lub wpisać numer znajdujący się na rowerze. Blokada koła zwolni się automatycznie. Można wsiąść i jechać. Po zakończeniu jazdy wystarczy odstawić rower w dozwolonym miejscu (na stacji ze słupkiem-totemem lub za dodatkową opłatą w obszarze zwrotu) i zamknąć blokadę koła. Wówczas zakończy się wypożyczenie" - objaśniają urzędnicy.

Veturilo jest w tym roku kompatybilne z innymi systemami miejskich rowerów z podwarszawskich miejscowości: Koło Marek w Markach, Otwocki Rower Miejski w Otwocku, Piaseczyński Rower Miejski w Piasecznie oraz Pruszkowski Rower Miejski w Pruszkowie. Oznacza to, że rowery Veturilo można zostawiać na stacjach tamtejszych systemów i odwrotnie.

Pierwsza godzina kosztuje złotówkę

Ceny za przejażdżkę Veturilo wyglądają następująco: pierwsze 20 minut wypożyczenia standardowego roweru lub tandemu jest bezpłatne, natomiast kolejne 40 minut to tylko symboliczna złotówka. Druga godzina to 3 zł, trzecia to 5 zł, a czwarta i każda następna to 7 zł. Za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczenia zapłacimy 200 zł.

Nieco droższa jest jazda rowerem elektrycznym. Darmowe jest również pierwsze 20 minut, ale kolejne 40 minut to już koszt 6 zł, druga i każda następna godzina to 14 zł. Przekroczenie 12 godzin wypożyczenia wiąże się z opłatą w wysokości 300 zł.

Z dodatkowymi kosztami wiąże się zwrot roweru poza stacją. Jest on możliwy w obszarze zwrotu (przy odpowiednio oznakowanych miejskich stojakach rowerowych) i równa się opłacie dodatkowej w wysokości 15 zł. Jest to jednocześnie szansa na zyskanie dodatkowych 5 zł, ponieważ każda osoba, która przyprowadzi zwrócony w ten sposób rower na stację, otrzyma bonus.

Zwrot roweru w strefie niedozwolonej wiąże się z naliczeniem opłaty dodatkowej w wysokości 150 zł. Natomiast zwrot poza strefą użytkowania i stacją kompatybilną w zależności od odległości do najbliższej stacji lub obszaru zwrotu może kosztować do 1000 zł.