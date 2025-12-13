Od niedzieli nowy rozkład pociągów SKM i KM

Dworzec Zachodni otwarty w całości Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Pasażerowie linii S1 dalej mogą się spodziewać pociągów miejskiego przewoźnika co 30 minut na całej trasie i odjazdów z Pruszkowa oraz Otwocka 29 i 59 minut po każdej pełnej godzinie. "Między 15 a 20 grudnia, w godzinach 22.30-4.30, w związku z planowaną modernizacją odcinka Warszawa Wawer – Otwock będą niewielkie zmiany w ruchu" – poinformowała SKM.

Istotnych zmian nie będzie również dla linii S2. Pociągi pojadą jak obecnie – co pół godziny. Odjazdy z Sulejówka Miłosny zaplanowano 12 i 42 minuty po każdej godzinie, a z Lotniska Chopina 26 i 56 minut po każdej godzinie.

Co się zmieni?

Z uwagi na nocną przerwę w ruchu wynikającą z budowy tuneli w obrębie stacji w Rembertowie i Wesołej ostatnia para pociągów linii S2 zostanie skrócona do Warszawy Rembertowa.

Nie będzie zmian dla linii S3 (Legionowo – Lotnisko Chopina) i linii piaseczyńskich, tj. S4/S40. Będą one obsługiwały podróżnych w dotychczasowym układzie, kursując w dni robocze naprzemiennie co 30 minut na wspólnym odcinku Piaseczno – Wieliszew i dalej, co 60 minut, do Zegrza Południowego oraz co godzinę lub dwie do Radzymina (pozostałe kursy tylko do Wieliszewa).

Z Piaseczna pociągi ruszą minutę później niż w dotychczasowym rozkładzie, z Zegrza minutę wcześniej, a z Radzymina – bez zmian. Od 14 grudnia nie zmieni się, w porównaniu do obecnego, również rozkład połączeń w weekendy.

Jeszcze w grudniu 2025 r. (w nocy z 15 na 16 i w nocy z 18 na 19 grudnia) PKP PLK planuje przerwy w ruchu na dworcu Warszawa Zachodnia (między północą a godz. 3.30). Wiązać się to będzie ze skróceniem biegu niektórych, ostatnich pociągów na liniach S2 i S4/S40.

Od 14 grudnia na linii R1 Warszawa – Skierniewice zmienią się godziny kursowania pociągów, dojdą również dwa połączenia.

W dni robocze wydłużona zostanie również relacja pociągu Łukowiak, który będzie dojeżdżał do Żyrardowa, gdzie dotrze o 6.44.

Dodatkowo uruchomione zostanie nowe połączenie przyspieszone z Żyrardowa do Warszawy umożliwiające dogodny dojazd do pracy i szkół na godzinę 9.00.

W weekendy i święta pociągi KM na odcinku Warszawa – Grodzisk Mazowiecki będą kursować częściej – co 30 minut, co pozwoli uruchomić o sześć połączeń więcej.

Kilka dni z autobusami

"W dniach 16-19 grudnia z powodu nocnego zamknięcia podmiejskiej linii średnicowej pociąg relacji Warszawa Wschodnia (00.33) – Grodzisk Mazowiecki (01.21) będzie kursował trasą zmienioną z pominięciem stacji Warszawa Stadion, Warszawa Powiśle, Warszawa Śródmieście, Warszawa Ochota, Warszawa Zachodnia, Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Warszawa Ursus Niedźwiadek oraz Piastów" – przekazały KM.

W zamian uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza kursująca na odcinku Warszawa Śródmieście – Pruszków.

Od 14 grudnia do 7 marca z uwagi na nocne zamknięcie z powodu budowy tunelu nocny pociąg na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna zostanie zastąpiony komunikacją autobusową.

Dodatkowe pociągi, wzajemne honorowanie biletów

Na linii R3 Warszawa – Łowicz Główny uruchomione zostaną cztery dodatkowe pociągi przyspieszone kursujące na trasie Płock – Warszawa Wschodnia. A w terminie 14-23 grudnia pociągi jadące w kierunku Ożarowa/Błonia/Sochaczewa/Łowicza nie będą zatrzymywały się na przystanku Warszawa Ursus Północny.

W tych dniach bilety KM będą honorowane w autobusach (w obu kierunkach) 194 na odcinku PKP Gołąbki – PKP Włochy, 207 na odcinku PKP Ursus – PKP Ursus-Ratusz.

Ponadto podróżni mający ważny bilet KM wydany do/ze stacji Warszawa Ursus Północny mogą skorzystać z przejazdu: w kierunku Warszawy – pociągiem do stacji Warszawa Gołąbki lub Warszawa Włochy, a następnie przesiąść się na pociąg KM lub autobus ZTM linii 194 (w odpowiednim kierunku); w kierunku Łowicza Głównego – pociągiem do stacji Warszawa Gołąbki lub Warszawa Włochy, a następnie przesiąść się na pociąg KM lub autobus ZTM linii 194 (w odpowiednim kierunku).

"Możliwy jest również przejazd pociągiem do stacji Warszawa Ursus (linia nr 1), a dalej kontynuowanie podróży autobusem ZTM linii 207" – przekazały KM.

16-19 grudnia z uwagi na nocne zamknięcie podmiejskiej linii średnicowej nocne pociągi relacji Sochaczew – Warszawa Wschodnia i Warszawa Wschodnia – Sochaczew pojadą z pominięciem stacji Warszawa Gołąbki, Warszawa Ursus Północny, Warszawa Włochy, Warszawa Zachodnia, Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion.

W związku z tym wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa kursująca na odcinku Warszawa Śródmieście – Ożarów Mazowiecki.

W dni robocze wydłużona zostanie relacja pociągu z Zielonki do stacji Wołomin Słoneczne, a odcinek Małkinia – Czyżew będzie obsługiwany wspólnie z PR Białystok i na tym odcinku liczba par połączeń w dni robocze zwiększy się z obecnych 12 do 13.

"Z uwagi na planowany remont linii nr 29 Tłuszcz – Ostrołęka nie zaplanowano kursowania dodatkowych połączeń na tej linii, natomiast w dni robocze wydłużono relację jednej pary połączeń Tłuszcz – Ostrołęka do i z Warszawy" – zaznaczył przewoźnik.

Uruchomiona zostanie dodatkowa para pociągów kursująca codziennie z i do stacji Chorzele.

Na linii R81 Dęblin – Radom wszystkie pociągi będą zatrzymywały się na przystanku osobowym Radom Wschodni.

W relacji Radom – Pionki w dni robocze zostanie uruchomiona jedna dodatkowa para połączeń, a w weekendy dwie pary połączeń, zapewniając na tym odcinku w godzinach porannych i popołudniowych w weekendy ruch co 60 minut.

Wydłużone do Warszawy Zachodniej zostaną dwa pociągi z Ciechanowa do Mławy.

Dodatkowe pociągi zostaną uruchomione na trasie R91 Nasielsk – Sierpc.

Zmienią się godziny kursowania pociągów na trasie Warszawa Lotnisko Chopina – Modlin.