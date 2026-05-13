Śródmieście Nowy przetarg na dostawę 62 tramwajów. Poprzedni unieażniono Oprac. Katarzyna Kędra |

Transport nowych tramwajów Hyundaia Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: TW

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz wyjaśnił, że poprzedni przetarg w trybie ramowym, którego wyniki zostały zaskarżone, nie pozwolił na razie na wyłonienie dostawcy. Jak doprecyzował, pozostaje on nierozstrzygnięty.

Teraz, aby wykorzystać środki z KPO do końca 2030 roku tramwajarze ogłosili przetarg, tym razem w trybie nie ramowym. Oznacza to, że od razu zostanie podpisana umowa ze zwycięzcą, a pierwsze tramwaje przyjadą do stolicy 28 miesięcy po jej podpisaniu.

Przedmiotem nowego przetargu jest dostawa 62 tramwajów dwukierunkowych o długości 30-33 metrów. Zamówienie podstawowe (gwarantowane) obejmuje dostawy 20 pojazdów.

Przetarg na nowe tramwaje Źródło zdjęcia: TW

Niskie podłogi, ekoskóra, więcej miejsc siedzących

Nowe tramwaje muszą być niskopodłogowe.

- Utrzymane zostaną też sprawdzone rozwiązania z ostatnio dostarczanych pojazdów - dotyczy to między innymi skrętnych wózków, które zmniejszają hałas, a także przekładają się na mniejsze zużycie szyn. Wymagane są energooszczędne technologie, obejmujące między innymi zasobniki energii - zaznaczył Urbanowicz.

Tramwaje Warszawskie nie określają natomiast liczby segmentów nowych składów - to producent będzie musiał zaproponować optymalną konstrukcję tramwaju.

- W nowym postępowaniu utrzymane zostały także zmiany, uwzględniające sugestie zgłaszane przez pasażerów oraz ustalenia z Zarządem Transportu Miejskiego. Znacznie zwiększona została liczba miejsc siedzących, które - zgodnie z wymogami organizatora transportu - będą pokryte ekoskórą - wyjaśnił Urbanowicz.

Wymagane są 42 miejsca siedzące w każdym pojeździe - to o jedną trzecią więcej niż w eksploatowanych obecnie Hyundaiach, krytykowanych za zbyt małą liczbę siedzisk. W każdym tramwaju znajdzie się co najmniej pięć par podwójnych drzwi z każdej strony. Producent może też zaoferować dodatkowe drzwi pojedyncze. Szerokość drzwi zgodnie z przepisami prawa wynosi 1,3 metra dla drzwi dwustrumieniowych i 65 centymetrów dla drzwi jednostrumieniowych.

Będą też ładowarki USB do ładowania urządzeń mobilnych, a także nowe wymagania dotyczące klimatyzacji. Pojazdy będą wyposażone w system antykolizyjny i wsparcia motorniczego - ich zadaniem jest także reagowanie w sytuacjach zmęczenia czy rozproszenia kierującego tramwajem.

Nowe kryterium oceny: ślad węglowy

Przy wyborze wykonawcy tramwajarze będą brali pod uwagę cenę, a także szereg dodatkowych kryteriów: zużycie energii, rozwiązania techniczne (nacisk osi tramwaju na tor, długość podłogi, odległość dolnej krawędzi otworu drzwi dwustrumieniowych od osi wzdłużnej tramwaju, nachylenie podłogi), ograniczenie emisji hałasu (wewnątrz i na zewnątrz), plan utrzymania (serwisu) tramwajów.

Nowym kryterium oceny jest ślad węglowy generowany w procesie dostawy. - Celem jest skrócenie łańcucha dostaw, a tym samym zapewnienie ich bezpieczeństwa i terminowości, zgodnie z zasadami prawa polskiego i unijnego - przekazał rzecznik TW. Wykonawcy muszą zaproponować korzystne środowiskowo rozwiązania, np. wybór miejsca produkcji, korzystanie z lokalnych poddostawców.

- Jest to pierwszy w Polsce przetarg samorządowy, który urzeczywistnia ideę local content, na razie w ograniczonym zakresie. Wzmacniamy odporność systemu i budujemy pozycję rynkową tych, którzy minimalizują ślad węglowy - podkreślił prezes spółki Tramwaje Warszawskie Wojciech Bartelski.

Wykonawca będzie miał 34 miesiące na dostawy tramwajów z zamówienia podstawowego. Pierwsze dwa pojazdy powinny przyjechać po 28 miesiącach, licząc od podpisania umowy.

Natomiast Tramwaje Warszawskie będą miały 37 miesięcy na decyzję o wykorzystaniu opcji na dostawy kolejnych pojazdów. Zwiększenie zamówienia będzie zależne od zabezpieczenia finansowania.

Poprzedni przetarg został unieważniony

W lipcu ubiegłego toku informowaliśmy, że Tramwaje Warszawskie otworzyły koperty w przetargu na zakup 160 tramwajów (z czego 140 opcjonalnie). Chętne na ich dostarczenie były dwie firmy: Skoda Transportation i Hyundai Rotem Company.

W drugiej połowie grudnia spółka unieważniła postępowanie. Jak informował portal Rynek Kolejowy, obie oferty zostały odrzucone.

W rozmowie z portalem rzecznik tramwajarzy tłumaczył, że ze względów formalnych spółka musiała odrzucić obie oferty i unieważnić całe postępowanie. Okazało się, że Skoda złożyła wadium w postaci gwarancji bankowej i aneksu w formie elektronicznej. Jednak plik nie został właściwie podpisany, a co za tym idzie - wadium ostatecznie nie zostało wniesione. Oferta bez wadium musiała być odrzucona.

Z kolei Hyundai poinformował o "orzeczonym w Korei czasowym zakazie o ubieganie się o zamówienia publiczne". Tramwaje Warszawskie uznały, że obowiązuje on także w Polsce. Dlatego firma również została wykluczona z postępowania.

Obie firmy odwołały się do Krajowej Izby Odwoławczej. Bez skutku.

OGLĄDAJ: TVN24