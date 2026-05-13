Śródmieście

Nowy przetarg na dostawę 62 tramwajów. Poprzedni unieażniono

Przetarg na nowe tramwaje
Transport nowych tramwajów Hyundaia
Tramwaje Warszawskie ogłosiły ponowny przetarg na dostawę 62 dwukierunkowych składów. Mają być niskopodłogowe, ciche i z większą liczbą miejsc siedzących niż te, które już jeżdżą po Warszawie. Wyniki poprzedniego przetargu zaskarżono.

Rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz wyjaśnił, że poprzedni przetarg w trybie ramowym, którego wyniki zostały zaskarżone, nie pozwolił na razie na wyłonienie dostawcy. Jak doprecyzował, pozostaje on nierozstrzygnięty.

Teraz, aby wykorzystać środki z KPO do końca 2030 roku tramwajarze ogłosili przetarg, tym razem w trybie nie ramowym. Oznacza to, że od razu zostanie podpisana umowa ze zwycięzcą, a pierwsze tramwaje przyjadą do stolicy 28 miesięcy po jej podpisaniu.

Przedmiotem nowego przetargu jest dostawa 62 tramwajów dwukierunkowych o długości 30-33 metrów. Zamówienie podstawowe (gwarantowane) obejmuje dostawy 20 pojazdów.

Niskie podłogi, ekoskóra, więcej miejsc siedzących

Nowe tramwaje muszą być niskopodłogowe.

- Utrzymane zostaną też sprawdzone rozwiązania z ostatnio dostarczanych pojazdów - dotyczy to między innymi skrętnych wózków, które zmniejszają hałas, a także przekładają się na mniejsze zużycie szyn. Wymagane są energooszczędne technologie, obejmujące między innymi zasobniki energii - zaznaczył Urbanowicz.

Tramwaje Warszawskie nie określają natomiast liczby segmentów nowych składów - to producent będzie musiał zaproponować optymalną konstrukcję tramwaju.

- W nowym postępowaniu utrzymane zostały także zmiany, uwzględniające sugestie zgłaszane przez pasażerów oraz ustalenia z Zarządem Transportu Miejskiego. Znacznie zwiększona została liczba miejsc siedzących, które - zgodnie z wymogami organizatora transportu - będą pokryte ekoskórą - wyjaśnił Urbanowicz.

Wymagane są 42 miejsca siedzące w każdym pojeździe - to o jedną trzecią więcej niż w eksploatowanych obecnie Hyundaiach, krytykowanych za zbyt małą liczbę siedzisk. W każdym tramwaju znajdzie się co najmniej pięć par podwójnych drzwi z każdej strony. Producent może też zaoferować dodatkowe drzwi pojedyncze. Szerokość drzwi zgodnie z przepisami prawa wynosi 1,3 metra dla drzwi dwustrumieniowych i 65 centymetrów dla drzwi jednostrumieniowych.

Będą też ładowarki USB do ładowania urządzeń mobilnych, a także nowe wymagania dotyczące klimatyzacji. Pojazdy będą wyposażone w system antykolizyjny i wsparcia motorniczego - ich zadaniem jest także reagowanie w sytuacjach zmęczenia czy rozproszenia kierującego tramwajem.

Nowe kryterium oceny: ślad węglowy

Przy wyborze wykonawcy tramwajarze będą brali pod uwagę cenę, a także szereg dodatkowych kryteriów: zużycie energii, rozwiązania techniczne (nacisk osi tramwaju na tor, długość podłogi, odległość dolnej krawędzi otworu drzwi dwustrumieniowych od osi wzdłużnej tramwaju, nachylenie podłogi), ograniczenie emisji hałasu (wewnątrz i na zewnątrz), plan utrzymania (serwisu) tramwajów.

Nowym kryterium oceny jest ślad węglowy generowany w procesie dostawy. - Celem jest skrócenie łańcucha dostaw, a tym samym zapewnienie ich bezpieczeństwa i terminowości, zgodnie z zasadami prawa polskiego i unijnego - przekazał rzecznik TW. Wykonawcy muszą zaproponować korzystne środowiskowo rozwiązania, np. wybór miejsca produkcji, korzystanie z lokalnych poddostawców.

- Jest to pierwszy w Polsce przetarg samorządowy, który urzeczywistnia ideę local content, na razie w ograniczonym zakresie. Wzmacniamy odporność systemu i budujemy pozycję rynkową tych, którzy minimalizują ślad węglowy - podkreślił prezes spółki Tramwaje Warszawskie Wojciech Bartelski.

Wykonawca będzie miał 34 miesiące na dostawy tramwajów z zamówienia podstawowego. Pierwsze dwa pojazdy powinny przyjechać po 28 miesiącach, licząc od podpisania umowy.

Natomiast Tramwaje Warszawskie będą miały 37 miesięcy na decyzję o wykorzystaniu opcji na dostawy kolejnych pojazdów. Zwiększenie zamówienia będzie zależne od zabezpieczenia finansowania.

Poprzedni przetarg został unieważniony

W lipcu ubiegłego toku informowaliśmy, że Tramwaje Warszawskie otworzyły koperty w przetargu na zakup 160 tramwajów (z czego 140 opcjonalnie). Chętne na ich dostarczenie były dwie firmy: Skoda Transportation i Hyundai Rotem Company.

W drugiej połowie grudnia spółka unieważniła postępowanie. Jak informował portal Rynek Kolejowy, obie oferty zostały odrzucone.

W rozmowie z portalem rzecznik tramwajarzy tłumaczył, że ze względów formalnych spółka musiała odrzucić obie oferty i unieważnić całe postępowanie. Okazało się, że Skoda złożyła wadium w postaci gwarancji bankowej i aneksu w formie elektronicznej. Jednak plik nie został właściwie podpisany, a co za tym idzie - wadium ostatecznie nie zostało wniesione. Oferta bez wadium musiała być odrzucona.

Z kolei Hyundai poinformował o "orzeczonym w Korei czasowym zakazie o ubieganie się o zamówienia publiczne". Tramwaje Warszawskie uznały, że obowiązuje on także w Polsce. Dlatego firma również została wykluczona z postępowania.

Obie firmy odwołały się do Krajowej Izby Odwoławczej. Bez skutku.

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl. rynek-kolejowy.pl
Udostępnij:
