Śródmieście Jest zgoda na nowy pomnik. Niedźwiedź Wojtek stanie na skwerze swojego imienia Oprac. Klaudia Kamieniarz |

"Losy niedźwiadka Wojtka w soczewce skupiają losy całego pokolenia" Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: Alamy Stock/PAP/EPA

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Decyzja w sprawie budowy pomnika Niedźwiedzia Wojtka zapadła podczas środowej sesji rady dzielnicy Śródmieście. Na jego lokalizację wyznaczono skwer u zbiegu ulic Andersa i Nowolipki. Została ona pozytywnie zaopiniowana przez zespół ds. wznoszenia pomników i realizacji upamiętnień na terenie Warszawy.

Inwestorem pomnika jest Polsko-Szkocka Fundacja im. Kaprala Misia Wojtka.

Symbol armii generała Andersa

Wojtek był niedźwiedziem syryjskim (podgatunek brunatnego) adoptowanym w Persji przez żołnierzy 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii w 2. Korpusie Polskim, dowodzonym przez generała Władysława Andersa. Jako zwierzę łagodne i przyjazne, szybko stał się maskotką i symbolem formacji.

Według relacji żołnierzy, Wojtek nosił skrzynki z amunicją i ciągnął za sobą wózek z zaopatrzeniem, także podczas walk o Monte Cassino. Od tego momentu symbolem 22. Kompanii stał się niedźwiedź z pociskiem w łapach. Odznaka ta pojawiała się na samochodach wojskowych, proporczykach i mundurach żołnierzy. Za swoje zasługi dla Armii Polskiej Wojtek został symbolicznie awansowany do stopnia kaprala.

Po zakończeniu wojny i demobilizacji jednostki niedźwiedź trafił do zoo w Edynburgu, w którym zmarł w 1963 roku w wieku 22 lat.

Niedźwiedź Wojtek został przygarnięty przez żołnierzy Armii Andersa, zdjęcie z lat 1942-1943 Źródło zdjęcia: Alamy Stock/PAP/EPA

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W stolicy jest już jeden pomnik Wojtka

Niezwykły kapral doczekał się wielu pomników. Pierwszy w Polsce odsłonięto w 2013 roku na placu Słowiańskim w Żaganiu. Kolejne między innymi w Szymbarku, w Parku im. dr. Henryka Jordana w Krakowie, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino w Sopocie, na skwerze przy ulicy Misia Wojtka w Szczecinie czy też w parku im. Władysława Andersa we Wrocławiu.

30 maja 2017 roku nadano imię "Misia Wojtka" Przedszkolu nr 99 w Warszawie przy ulicy Siewierskiej. Na terenie placówki odsłonięty został wówczas pomnik symbolizujący patrona.

Pomniki na cześć Wojtka odsłonięto również we Włoszech: w Imola i w Cassino, a także w Anglii: w Londynie, Grimsby, Edynburgu i Duns.

W 2017 r. Poczta Polska wyemitowała w nakładzie 250 tysięcy sztuk znaczek pocztowy upamiętniający kaprala Wojtka.

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